Noronha: Um ponto de mergulho no Atlântico

PIERRE CONSTANT visitou a ilha de Fernando de Noronha, no leste do Brasil, para experimentar sua atmosfera única e, mais especialmente, seu mergulho autônomo.



Se você fosse uma ave marinha sul-americana, poderia voar 525 km de Recife ou 350 km de Natal na costa nordeste e pousar em alguns minúsculos pedaços de terra. Fernando de Noronha é para o Brasil o que as Ilhas Galápagos são para o Equador do outro lado do continente.

Atobá-de-pés-vermelhos

Os dois arquipélagos são, de certa forma, muito semelhantes. Situados um pouco ao sul do Equador, ambos são pontos vulcânicos nascidos de zonas de fratura no oceano e refúgios prolíficos para aves marinhas. E em ambos, o mergulho é uma das atividades mais populares.

As 21 ilhas de Noronha são muito mais antigas que Galápagos. Elas ficam na Placa Sul-Americana, com uma série de vulcões, incluindo o Atol de Rocas, estendendo-se para o oeste.

O arquipélago foi descoberto a 24 de julho de 1503 pelo explorador português Gonçalo Coelho, financiado por Fernão de Noronha mas, segundo a história, creditado a Américo Vespúcio, membro italiano da expedição que descreveu as ilhas pela primeira vez.

Mergulhadores à deriva no canal

Mais tarde, foi ocupada pelos holandeses antes de cair para os franceses e foi finalmente tomada pelos portugueses em 1737. Eles construíram várias fortificações, incluindo a fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios, e Fernando de Noronha se tornou famosa como destino de presos políticos.

Charles Darwin apareceu no HMS Beagle em 1832, e no início dos anos 1900, assentamentos italianos e franceses foram estabelecidos para comércio e colocação de cabos submarinos. Os voos comerciais da Aeropostale ligavam a América do Sul à Europa e à África, e durante a Segunda Guerra Mundial Noronha se tornou uma base da Força Aérea dos EUA.

Parque nacional marinho

The Brazilian military administered the islands from 1942 to 1988, when the islands were declared a national marine park, and today tourism fuels the economy. Noronha has become a dream férias island for wealthy Brazilians.

Entrada do parque nacional marinho

Fernando de Noronha foi listado como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2001 e é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Departamento de Meio Ambiente. Rocas é administrado separadamente como uma reserva biológica proibida a visitantes.

Um plano de desenvolvimento sustentável foi posto em prática para o parque marinho, auxiliado pela população local. Os locais turísticos e a infraestrutura são rigorosamente controlados.

Mergulhador com uma arraia manteiga no canal

O voo da GOL de Recife leva uma hora. Na chegada, você paga a TPA (Taxa de Permanência), que é cobrada a 76 reais (cerca de £ 10) por noite, mas aumenta quanto mais tempo você fica. O escritório do parque marinho cobra de estrangeiros uma taxa de entrada de R$ 222 (£ 30), válida por 10 dias.

A maioria dos alojamentos fica em pousadas ou pensões. A vida e a comida são caras na ilha.

Três centros de mergulho operam no Porto, na costa nordeste, e lojas de mergulho também estão localizadas na cidade colonial portuguesa de Vila dos Remédios, com seus edifícios históricos, como o Palácio de São Miguel e a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios.

A marina do Porto

Praia do Pico do Meio, vista do forte de Nossa Senhora dos Remédios

O imponente forte de Nossa Senhora dos Remédios, em um penhasco com vista para a cidade, oferece belas vistas do Porto, da Praia do Meio e do icônico Pico do Meio, uma atração ao pôr do sol.

As ilhas são expostas à Corrente Equatorial Sul leste-oeste e aos ventos alísios do sudeste. O “Mar Interior” na costa norte é calmo entre abril e novembro, mas em outras épocas do ano os ventos alísios do nordeste assumem o controle.

O “Mar Exterior” na costa sul costuma ser agitado, mas a visibilidade é mais clara, então as operações de mergulho escolhem seus locais de acordo com a época do ano.

A temperatura da água é de 28°C o ano todo, com visibilidade variando de 25 a 40m. Com seus 25 pontos de mergulho, o mergulho de Noronha é considerado o melhor do Brasil.

Essencialmente composta de basaltos vulcânicos pretos, a paisagem subaquática é um tanto monótona, com suas pedras, cumes, às vezes cânions, passagens subaquáticas e cavernas. Onde as correntes fluem nos canais, esponjas cobrem rochas que se tornam muito coloridas, geralmente vermelho-vivo. Caso contrário, leitos de algas verdes e uvas do mar são a norma.

As esponjas fornecem a cor estacionária

Dias de mergulho

Caminhões pegam mergulhadores em seus pousada às 7.15h10 e os guias dão um briefing sobre as instalações do barco e os locais de mergulho. Alguns falam inglês ou espanhol, embora o brasileiro seja a norma. Os locais de mergulho ficam a qualquer momento de 30 a XNUMX minutos de distância.

Durante minha estadia em dezembro, a maior parte dos mergulhos foi no Mar Interior, entre os pontos leste e oeste da costa norte de Noronha.

Cordilhieras, perto da ponta nordeste, é uma crista submersa com muitas algas. Uma visão comum ali é um pequeno cardume de roncadores listrados de azul e dourado (Haemulon crisárgilo). Peixe-papagaio brasileiro (Sparisoma amplum) são verdes nas costas e vermelhas na barriga nas fêmeas, enquanto os machos adultos ficam azul-claros com um crescente vermelho na cauda.

Grunhido listrado de amarelo em uma caverna

Peixe-papagaio brasileiro juvenil

Peixe-boi-das-bermudas-cinzento (Sectatriz de Cifose) movem-se em pequenos grupos, assim como as margates negras (Anisotremus surinamensis), de corpo alto, com cabeça íngreme e prateado, com uma mancha preta atrás das guelras.

Bermudas Sea Chub

Margates pretos

Me deparei com uma tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) alheio aos mergulhadores e um peixe-cirurgião-azul (Acanthurus coeruleus), uma das espécies mais raras de peixe-cirurgião que existem.

Tartaruga-de-pente pastando

A Ilha do Meio fica entre a Ilha da Rata e o Porto. A ideia é essencialmente explorar cavernas e passagens subaquáticas em águas rasas, entrando e saindo furtivamente atrás do guia de mergulho enquanto o fotógrafo subaquático da empresa All Angle espera por você do outro lado. As fotos estão disponíveis na loja de mergulho à noite por US$ 30 cada (cerca de £ 4).

As cavernas estão cheias de varredores de cobre (Pempheris schomburgki), pequeno garoupa-de-coney com manchas azuis e barrigas amarelas (Cephalopholis fulva), pares de peixes-anjo franceses (pomacanthus paru) e blue tangs. De volta à superfície, black noddies e yellowtail tropicbirds voam alegremente.

Coney

Peixe-anjo francês no canal

Pássaro tropical de cauda amarela

Na ponta ocidental da ilha, a Ponta da Sapata é um local de nidificação para atobás-de-patas-vermelhas. A Caverna da Sapata, um arco subaquático com fundo arenoso, fornece um refúgio para raias-ferrugem do Sul (Dasyatis Americana), com espinhos cor de pimenta nas costas. Sem serem incomodados pelos mergulhadores, eles mantêm uma atitude Zen.

Mergulhadores em caverna

“Algumas tartarugas se perdem em cantos remotos da caverna e acabam como esqueletos…”, confirma Julio, feliz em posar todo sorridente ao lado de uma caveira. Boa visibilidade favorece boas fotos. Uma mini parede do lado de fora revela três peixes-lima rabiscados (Aluterus scriptus) e peixe-lima laranja com manchas brancas (Cantherhines macrocerus).

Três peixes-lima rabiscados…

…e peixe-lima laranja com manchas brancas

Cagarras, no lado leste de Noronha, a oeste da Ilha dos Ratos, é um local de nidificação para atobás-mascarados. Um mergulho mais profundo na zona de 32m, também é um local para lagostas espinhosas de Cabo Verde (Panulirus charlestoni), valete preto (Caranx lugubris), o peixe-anjo francês e o famoso peixe-papagaio brasileiro.

Lagosta espinhosa de Cabo Verde

No canal

O Buraco das Cabras, com 20m de profundidade, é mais produtivo para os fotógrafos. Um tubarão-lixa errante (Ginglymostoma cirratum) cria um rebuliço, eventualmente se aproximando de mim sem medo. Grandes arraias cobertas de areia observam os mergulhadores passarem.

Uma exibição frenética de mergulhadores 'youpie' brasileiros fazem um show de exuberância com braços abertos atrás de uma tartaruga e na frente do fotógrafo oficial. Espero pacientemente pela minha vez de me aproximar da criatura pastando entre as pedras.

Um peixe-balista oceânico (Canthidermis sufflamen (Cantiderme sufflame)) passa e o chub marinho das Bermudas irrompe em pequenas nuvens. No final do mergulho dentro do canal, entre as ilhas Rat e Middle, uma grande e velha âncora portuguesa incrustada em esponjas vermelhas chama minha atenção. À deriva na corrente, sobrevoo um lindo linguado pavão (Bothus lunatus) cobrindo uma rocha arredondada.

Âncora velha incrustada de esponjas

Cabritos, na ponta nordeste, começa nas águas claras do Outer Sea para entrar no canal. Um local raso e colorido, ele ostenta muitas rochas em formato de cogumelo cobertas de esponjas.

Black Jack e um cardume de peixes-doutores (Acanthurus chirurgus), macaco-olho-de-cavalo (Caranx latus) com suas caudas amarelas bifurcadas e peixes-cabra de faixa amarela (Mulloidichthys martinicus) completam o show. Uma segunda âncora antiga, ainda maior, me deixa de boca aberta.

Black jack em natação

Meu desejo para o último dia de mergulho será atendido por Leo e Julio. Na ponta oeste da ilha, o pináculo subaquático Cabeço da Sapata geralmente está sujeito a fortes correntes e movimentos de água, mas nós experimentamos apenas uma ondulação suave.

Um grande tubarão-lixa passa como uma sombra sobre o fundo de areia branca. Um pequeno cardume de carapaças-de-olho-de-cavalo passa por perto. Pargo-cão (Lujanus jogo), prateados com barras na parte de trás, flutuam como pacíficos Zepelins.

Enfermeira Tubarão

Nuvens de chromis amarelo (Chromis multilineata) balançam com a corrente sobre o pináculo enquanto cardumes de peixes-balista pretos (Melichthys niger) pairam no azul.

Peixe-balista preto

Trinta Reis no Mar de Fora está localizada no meio da costa sul entre ilhotas rochosas emergentes. O oceano é tão agitado quanto o esperado, mas debaixo d'água tudo é sereno. A areia branca é esculpida por marcas onduladas sobre uma vasta extensão para um bom efeito fotográfico.

Nós navegamos em um mergulho e entramos em um cânion com arraias do sul e black jack. Emergindo, eu testemunho um tubarão de recife (Carcharhinus perezi) vagando majestosamente por uma vasta extensão de areia branca.

Tubarão de recife do Caribe à distância

Leo relaxa na parada de segurança

É um ambiente atmosférico com muita luz, fazendo esquecer que Fernando de Noronha foi um lugar para pesca artesanal extensiva de tubarão entre 1992-1998. Black gal, reef, silky, lemon, nurse, tiger e hammerhead foram todos, infelizmente, alvos.

A vida em terra

A vida selvagem nas ilhas oceânicas é extremamente limitada. Os mamíferos são praticamente inexistentes em Noronha, exceto os ratos e os muco, um roedor de cor castanha introduzido pelos primeiros colonizadores como alimento.

Um moco

Lagarto Teju

O lagarto Teju preto e branco encontrado principalmente na floresta foi introduzido do nordeste do Brasil na década de 1950 para cuidar dos ratos, e cresce até cerca de 40 cm. Ele tem uma língua bifurcada rosa, como um lagarto monitor, mas como ele ataca pássaros locais, é um predador indesejado na ilha.

Quando Charles Darwin desembarcou em Noronha em 20 de fevereiro de 1832 (três anos antes de visitar Galápagos), ele se maravilhou com uma exuberante floresta tropical com magnólias, loureiros adornados com flores delicadas e árvores frutíferas.

Caranguejo da floresta

Essas florestas originais deixaram de existir depois que Noronha se tornou uma colônia penal e, no final do século XIX, a ilha estava quase completamente desmatada, mas uma lenta recuperação começou em 19 com o status de parque nacional marinho.

Os projetos de conservação são gerenciados pelo ICMBio. Além da reserva biológica do Atol das Rocas, há o Projeto Tamar para a conservação das cinco espécies de tartarugas marinhas conhecidas por visitar as ilhas: a verde, a de pente, a cabeçuda, a oliva e a de couro, embora os mergulhadores geralmente vejam apenas as duas primeiras.

O outro projeto diz respeito aos golfinhos-rotadores (Stenella longirostris), que tem uma população residente na isolada Baia dos Golfinhos no noroeste. Os visitantes vêm cedo pela manhã para assistir aos golfinhos brincando na baía.

Baía dos Porcos

Há várias trilhas disponíveis, embora algumas exijam reserva antecipada porque são conduzidas em horários específicos por um guia licenciado. ICMBio guia. A maioria leva a praias ou mirantes e pode durar de 15 minutos a três horas.

Várias agências também oferecem passeios privados com transporte próprio, ou até mesmo cruzeiros para mergulho com snorkel ou observação de golfinhos.

Viajantes independentes com orçamento baixo podem pegar o ônibus gratuito "Coletivo", que faz o trajeto de ida e volta entre Porto, no nordeste, e Sueste, no sudoeste, pela BR-363, dando acesso ao início de todas as trilhas e praias exóticas. Fernando de Noronha é uma experiência verdadeiramente brasileira, onde o estrangeiro é muito bem-vindo, mas certamente uma raridade!

No final da minha estadia, passo por uma casa com uma placa colorida no portão que diz “Sorria você está no paraíso” – “Sorria, você está no paraíso”.