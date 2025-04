Mergulho de 5 km de profundidade revela aeronave, mapa e carro misterioso

Um carro misterioso, o primeiro avião de guerra da Batalha de Midway encontrado debaixo d'água e um mural refletindo o orgulho dos marinheiros por seu porta-aviões foram descobertas surpresas em um naufrágio profundo da Segunda Guerra Mundial no último fim de semana.

Foi quando um ROV mergulhou nos destroços de 5 km de profundidade do USS Yorktown, como parte de uma expedição conduzida pela Exploração Oceânica NOAA .

As descobertas foram feitas nos dias 19 e 20 de abril usando o Descobridor Profundo ROV implantado a partir do navio NOAA Explorador do Oceano PacíficoOs mergulhos fizeram parte da expedição Papahanaumokuakea ROV & Mapping, realizada a cerca de 1,600 km de Honolulu, nas ilhas havaianas do noroeste do Pacífico.

USS Yorktown (CV-5) participou de diversas operações da Segunda Guerra Mundial antes de ser afundado por um submarino japonês após a Batalha de Midway, causando a morte de 2 homens. Os destroços foram encontrados em 141 durante uma expedição conjunta da Marinha dos EUA e da National Geographic liderada por Robert Ballard.

Em setembro 2023 Divernet relatou uma 'caracterização' missão aos restos do porta-aviões de 250 m de comprimento liderado pela Ocean Exploration Trust do navio de exploração Nautilus, mas os mergulhos recentes foram os primeiros a explorar o hangar do navio.

“Os mergulhos de 2025 se basearam neste trabalho anterior, fornecendo respostas a perguntas existentes e resultando em novos mistérios para historiadores e cientistas decifrarem”, declarou a NOAA.

Era um Woody?

Carro visto do ROV (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Uma grande surpresa para a equipe veio quando eles avistaram o contorno tênue de um carro enquanto olhavam para o hangar de popa pelo lado da porta.

Com a ajuda de especialistas em terra, eles mais tarde identificaram provisoriamente o veículo como um Ford Super Deluxe 'Woody' preto, ano 1940-41, mas convidaram outras pessoas a avisá-los caso tivessem outras ideias.

O carro, mostrando suas janelas traseiras retangulares, para-brisa dividido, luzes de estacionamento acima dos faróis e para-choque cromado (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

As palavras “SHIP SERVICE – NAVY” podiam ser vistas em parte da placa frontal do carro. Uma teoria é que o Contra-Almirante Frank Fletcher, o Capitão Elliott Buckmaster ou outros oficiais podem tê-la usado enquanto conduziam negócios em portos estrangeiros.

No entanto, o mistério é por que ele teria permanecido armazenado no hangar após a parada de 48 horas do navio em Pearl Harbor para reparos, quando se sabia que ele estava indo para a Batalha de Midway.

A placa frontal diz 'SHIP SERVICE – NAVY' (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

O carro quadrado tinha capota de lona, ​​para-choque cromado e pneu sobressalente na traseira (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Durante a batalha, tentativas desesperadas foram feitas para corrigir a inclinação do porta-aviões, abandonando aeronaves e armas, então a equipe se perguntou se o carro tinha algum significado que o impedisse de ser jogado ao mar também.

Ford Super Deluxe 41 restaurado 'Woody' (Sicnag)

Aeronave e mapa-múndi

Os mergulhos com ROV também resultaram na primeira descoberta de aeronaves submersas no campo de batalha de Midway.

Apesar dos numerosos riscos de enredamento, os pilotos de ROV da Fundação Global para Exploração Oceânica conseguiram acessar Yorktowndo hangar do navio, através do poço do elevador nº 3. Lá, no compartimento de popa estibordo, eles encontraram os destroços desorganizados de pelo menos três bombardeiros de mergulho Douglas SBD Dauntless.

O Deep Discoverer examina um bombardeiro de mergulho SBD Dauntless danificado, armazenado no hangar de Yorktown (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Um deles ainda estava totalmente armado, deitado de cabeça para baixo, com uma bomba no berço de lançamento. Outro avião, claramente marcado com "B5" na fuselagem, foi considerado BuNº 4581, um SBD-3 atribuído ao Esquadrão de Bombardeio Seis do USS Empreendimento (CV-6).

Na confusão da batalha, Yorktown havia recuperado dois de Empreendimentoaeronave que foi seriamente danificada durante o ataque ao porta-aviões japonês Kaga. Estes foram posteriormente incendiados quando três bombas inimigas atingiram Yorktown.

Bombardeiro de mergulho Dauntless marcado com "B5" na fuselagem, abaixo do anel de montagem do artilheiro (centro), com outro "5" na superfície superior da asa direita (embaixo). Acredita-se que seja um dos dois aviões do USS Enterprise que pousaram em Yorktown (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue).

Pelo menos três aviões foram localizados no elevador de popa nº 3, incluindo um SBD Dauntless capotado e ainda armado (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Também pela primeira vez, foram obtidas imagens de um mural de 13 x 3.5 m representando um mapa-múndi exibindo todo o USS YorktownViagens de . Esta pintura foi feita à mão dentro de um poço de elevador, embora só tenha sido parcialmente visível em fotografias históricas.

O Deep Discoverer ilumina o mural pintado à mão (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Detalhe do mural (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

“Seus motivos demonstram o orgulho que YorktownOs marinheiros de 's tinham para seu navio, a escala global de Yorktownatividades e o papel estratégico que o navio desempenhou na defesa dos Estados Unidos”, disse a NOAA.

Água-viva vermelha brilhante pode ser uma nova espécie (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

O naufrágio do USS Yorktown é uma embarcação militar afundada protegida, administrada pelo Comando de História e Patrimônio Naval dos EUA e designada como Sítio de Caráter Extraordinário.

