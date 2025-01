Morte de corais no Caribe

O biólogo marinho JOHN CHRISTOPHER FINE esteve fora praticando mergulho e snorkel em nada menos que 15 ilhas do Caribe nos últimos meses. Parece bom – exceto que em todos os lugares que ele olhou, ele foi sombreado por uma praga deprimente na paisagem marinha

“O que está causando isso?” Essa é a pergunta que surge quando descrevo a morte de corais pétreos para outros mergulhadores e praticantes de snorkel. Não há uma resposta fixa nem uma solução rápida. A morte de corais está diretamente relacionada a muitas pessoas e nossas atividades que poluem mares e oceanos.

A solução: alguns defendem misturar penicilina com gosma e espalhá-la em corais moribundos para salvar o que ainda não foi afetado pela doença debilitante. Esta é uma medida corretiva trabalhosa, mas não tem valor a longo prazo para chegar à causa.

Coral chifre de alce morto em Turks e Caicos

Parar o desenvolvimento desenfreado em ilhas caribenhas imaculadas? Onde muito dinheiro está envolvido, isso nunca vai acontecer. Manter o crescimento populacional sob controle? Nunca.

Manter inseticidas, pesticidas, herbicidas e fertilizantes longe de campos de golfe, grama e agricultura? Então não haverá plantas, exceto aquelas que a natureza projetou para viver em climas tropicais. Não há nada de errado nisso.

Sem uma resposta firme, vamos olhar para a situação em algumas das 15 ilhas que verifiquei durante dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Não há estatísticas rígidas e rápidas para lidar: o coral está morto. Ele estava vivo há um ano nos mesmos locais.

Começaremos com algumas boas notícias. A ilha de Eleuthera, nas Bahamas, ainda tem vibrantes corais-cérebro vivos crescendo em profundidades rasas.

Eleuthera é banhada pelo vento e surfe ao longo de sua longa costa. O desenvolvimento rural é mínimo; embora o turismo seja popular e os resorts atendam aos visitantes, e enquanto os navios de cruzeiro descarregam milhares de hóspedes nas praias de Eleuthera, a vastidão do ambiente marinho da ilha tem sido capaz de lidar sem experimentar morte significativa de corais pedregosos na península sul, conforme observado ao longo de vários anos.

Grand Turk, por outro lado, não tinha corais pétreos vivos apreciáveis. Há muito tempo, áreas mortas de corais chifre-de-alce e chifre-de-veado estão cobertas de algas. Todos os corais cérebro e estrela estavam mortos nas áreas que visitei.

Grand Turk em TCI: Coral-cérebro morto

No declive profundo da saliência onde antes floresciam corais imaculados, onde predominava o coral-cérebro, a observação revelou apenas cabeças de corais mortas. Alcances rasos ao redor do Horseshoe Reef também revelaram apenas corais pedregosos mortos.

Nenhuma cabeça de coral pétreo vivo foi observada lá, nem em um local chamado Library Reef, onde a parede desce fundo. Esses recifes já foram vibrantes com corais duros vivos.

Inundado com protetor solar

Os recifes das Ilhas Virgens Americanas perto de St. Thomas e St. John, outrora intocados com abundantes corais duros, não se saíram melhor do que Grand Turk.

Os operadores de barcos de mergulho com snorkel fazem questão de informar que não há protetor solar que destrua os corais vendido nas ilhas, mas milhares de visitantes se lambuzam com qualquer coisa que trouxeram, e a maior parte é prejudicial aos corais.

Talvez não fosse assim se apenas algumas pessoas estivessem praticando mergulho de snorkel nos recifes, tendo acabado de se limpar com protetor solar, mas esses recifes recebem milhares de mergulhadores e nadadores semanalmente.

O uso de protetores solares nocivos pode ser uma explicação para a destruição dos corais, e certamente o volume de produtos químicos nocivos liberados cria uma mancha na água visível a olho nu todos os dias.

Mergulhar no Champagne Reef, na ilha de Dominica, uma linda ilha vulcânica, revelou novamente corais pedregosos mortos, bem como branqueamento de cabeças de corais. Isso não tinha acontecido um ano atrás no mesmo recife.

Coral cérebro morto em Dominica

Branqueamento em Dominica

Cabeças inteiras de corais estavam mortas; outras estavam em processo de branqueamento. A morte era certa. Fenômenos profundos na Terra criam bolhas de gás que atraem mergulhadores e praticantes de snorkel para esses recifes rochosos perto da costa. A morte de corais era evidente em todos os lugares na área offshore dessas populares zonas de mergulho.

Na magnífica ilha vulcânica de Martinica, a morte de corais também era aparente. Tartarugas verdes devoravam ervas marinhas que pareciam saudáveis, apesar do fato de que corais pedregosos estavam branqueados.

A Martinica reservou vastas áreas marinhas como reservas, um passo importante para garantir a conservação dos recursos. As mesmas doenças que atacam os corais da Flórida à América do Sul são prevalentes no mar.

Corais de naufrágio

St Kitts e Nevis são ilhas mágicas e constituem uma nação independente. O turismo é de grande importância aqui e os recifes offshore são um bem que os ilhéus precisam valorizar se esse turismo for sustentável.

Observações de corais mortos foram frequentes, uma indicação de que essas ilhas não estão isentas da praga da morte de corais.

Os recifes ao redor de St. Maarten, que visitei na mesma época no ano passado, agora também mostram corais mortos e branqueados. Madrepores branqueados em rochas que sustentavam corais vivos.

Madrepore morta em St Maarten

Esta ilha franco-holandesa é encantadora e um destino turístico favorito. Os leques-do-mar-gorgônicos permanecem saudáveis, mas o coral duro foi afetado a ponto de não ser observada uma única cabeça de coral viva.

Mergulhando com snorkel em Curaçao, no Caribe holandês, uma das três ilhas protegidas do ABC que incluem o paraíso dos mergulhadores Bonaire e o popular destino turístico Aruba, vi corais que tinham crescido e sido plantados mortos. Os corais duros estavam mortos.

Um lindo ramo vivo de coral chifre-de-veado permaneceu do lado de fora de uma península onde foi exposto à lavagem do oceano. Este é um bom sinal, evidência de que onde o oceano pode lavar áreas costeiras efetivamente, o ambiente de coral duro é saudável.

Mergulhos em Aruba em dois naufrágios famosos revelaram mais corais pedregosos mortos. O crescimento de corais em e ao redor do naufrágio do Antilla mostrou doença. Corais entre os restos espalhados do naufrágio do Pedernalis estavam mortos. Os corais moles eram abundantes e saudáveis.

Granada também é uma ilha magnífica, seus recifes igualmente em dificuldade, assim como os recifes de Barbados. Um dos destinos turísticos favoritos no Caribe, Barbados sofre com a pesca predatória e abuso de recifes de corais há muito tempo.

Coral branqueado em um naufrágio em Barbados

Um rebocador naufragado exibia corais vivos no ano passado, mas estava morto e branqueado este ano. Comentário triste sobre uma ilha apoiada por sua beleza natural e ambiente marinho.

Testemunho mudo

Santa Lúcia não se saiu melhor. Mortes de corais em recifes rasos na costa oferecem um testemunho mudo do que já foi um ecossistema marinho próspero. Apenas observações limitadas foram feitas em uma praia popular para mergulho com snorkel e natação, então nenhuma conclusão geral pode ser tirada sobre a saúde geral dos corais da ilha.

Antígua é outra ilha magnífica que atrai visitantes para sua cidade de arraias, um banco de areia offshore onde a alimentação das arraias as coloca em contato próximo com os turistas. A maioria dos turistas apenas nada, e alguns usam máscaras e traga câmeras.

Coral cérebro morto em Antígua

Doença de perda de tecido em Antígua

Operadores de barcos trazem milhares de visitantes ao banco de areia toda semana, e cada grupo alimenta as arraias. Os turistas se ensaboam com protetor solar que sai assim que entram na água, tudo tóxico para os corais em recifes offshore.

Os recifes ao redor do banco de areia revelaram corais mortos. Algas cobriram parte deles, com madreporas mortas branqueadas. Não é nada atraente para este importante local turístico.

Corais chifre-de-veado mortos em Antígua

Uma rápida pesquisa nas mesmas áreas há apenas um ano revelou uma diminuição da vida dos corais. O turismo de mergulho e snorkel contribui substancialmente para a economia da ilha. Sem um ambiente marinho imaculado, os visitantes podem começar a evitar férias no Caribe?

Embora cultivar corais em laboratórios antes de plantá-los em recifes ofereça uma esperança salutar; enquanto pesquisadores bem-intencionados tentam aliviar a doença que destrói o tecido dos corais espalhando uma gosma com antibióticos nas áreas infectadas; enquanto bacteriologistas continuam tentando determinar exatamente por que a doença que destrói o tecido dos corais ocorre, a combinação de causas prováveis ​​é bastante clara de se ver.

Muito desenvolvimento, muitos fluxos de resíduos da terra, de despejo, produtos químicos evaporados que retornam ao oceano pela chuva: tudo isso é responsável por danos ambientais. Este é apenas um relatório adicionado a muitas observações de mergulhadores em todos os lugares: os recifes de corais estão em perigo.

Também na Divernet: ACIDENTE DE CORAIS: NOSSOS RECIFES PODEM SER SALVOS?, PRODUTORES DE CORAIS REMODELANDO O FUTURO, O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA AJUDAR OS RECIFES DE CORAL, 10 MANEIRAS COMO A TECNOLOGIA ESTÁ RESGATANDO OS CORAIS