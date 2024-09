Mergulhadores localizam vítima de naufrágio de 'atropelamento e fuga' da década de 1850

Um transatlântico francês que afundou em circunstâncias incomuns há 168 anos, com a perda da maioria de seus 132 passageiros e tripulantes, foi descoberto por uma equipe de mergulho de Nova Jersey, a 320 km da costa de Massachusetts.

O capitão do navio que colidiu com O Lyonnais em 1856 continuou seu caminho, alegando não ter conhecimento de que estava condenado.

Os mergulhadores do Atlantic Wreck Salvage, operando em New Bedford em seu navio de expedição Tenaz, estava procurando o naufrágio por vários anos. Sua profundidade e localização exatas não foram divulgadas, mas dizem que ele está em "águas profundas", grande parte dele enterrado no leito marinho arenoso.

Membros da equipe (da esquerda para a direita) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; e (dianteiro esquerdo) Tim Whitehead, Eric Takakjian e Jennifer Sellitti, com vigias recuperadas do naufrágio (Francois Merle, Rick Simon e Joe St Amand participaram de expedições de busca anteriores) (Atlantic Wreck Salvage)

Em transição

O Lyonnais foi construído na Inglaterra para a Compagnie Franco-Americaine em 1855, um ano antes de seu naufrágio, por Laird & Sons de Birkenhead. Ela era um dos seis navios destinados ao transporte de passageiros e correio através do Atlântico – no caso dela, entre Le Havre e New York.

A construção naval estava em transição na época e O Lyonnais foi construído com velas e uma máquina a vapor.

“Sendo um dos primeiros navios de passageiros franceses a ter uma travessia regular programada

o Atlântico e um antigo navio a vapor de transição fazem O Lyonnais' descoberta significativa”, diz Eric Takakjian, o membro da equipe de mergulho que trabalhou por mais tempo para encontrar o naufrágio.

“Seus métodos de construção de casco de ferro representavam alguns dos primeiros exemplos desse tipo de construção de casco para navios oceânicos conhecidos.

Colorido Tempos Ilustrados de Londres desenho de O Lyonnais afundando (coleção Jennifer Sellitti)

“Da mesma forma, sua maquinaria de propulsão é única, pois representa um dos vários projetos de motor que foram testados antes que precedentes fossem estabelecidos para maquinaria de navios a vapor oceânicos.

"O Lyonnais"O motor horizontal de ação direta é anterior aos motores compostos invertidos, que se tornaram a norma logo depois", diz Takakjian.

O naufrágio do tipo "atropelamento e fuga"

O Lyonnais estava em sua primeira viagem de volta à França quando em 2 de novembro de 1856 colidiu com o barco dos EUA Adriático, que estava navegando para o sul do Maine para a Geórgia. O navio transportava vários passageiros de importantes New York e famílias de Boston.

Adriático foi danificado, mas conseguiu chegar ao porto em Massachusetts para reparos. Seu capitão presumiu que O Lyonnais estava intacta porque ela manteve seu curso e não relatou o incidente.

No entanto, o pequeno furo no casco do O Lyonnais acabaria permitindo a entrada de água do mar suficiente para inundar o navio, e ele afundou dias depois.

Andrew Donn com X-CCR prestes a mergulhar no naufrágio, ajudado por Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Presume-se que a maioria dos que estavam a bordo tiveram tempo de escapar nos botes salva-vidas quando o navio finalmente afundou, mas apenas 18 pessoas foram finalmente resgatadas, tendo passado uma semana no mar. O desastre é mencionado no romance 20,000 Leagues Under the Sea de Júlio Verne.

Mais para o mar

Os sócios da Atlantic Wreck Salvage, Jennifer Sellitti e Joe Mazraani, ambos advogados de defesa criminal de profissão, trabalhavam com Takakjian desde 2016 para localizar o naufrágio, depois de ficarem intrigados com a história incomum da colisão.

Apesar dos relatos de jornais contemporâneos indicarem que O Lyonnais finalmente afundou a sudeste de Nantucket Shoals, os pesquisadores de naufrágios descobriram que os relatos dos sobreviventes e os documentos judiciais os apontavam cada vez mais para o mar, para Georges Banks.

O local do naufrágio foi uma das várias marcas potenciais escaneadas lateralmente por uma equipe de descoberta há um ano, e os mergulhadores retornaram em agosto para investigá-las.

Este cilindro do motor foi essencial para identificar os destroços (Andrew Donn)

Encontrando correspondências

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer e Tim Whitehead mergulharam no naufrágio 13 vezes para fazer medições, vídeo e fotos. Após analisar os dados da superfície, eles conseguiram fazer uma identificação preliminar com base no tamanho do navio, localização, revestimento de ferro, vigias e máquina a vapor.

“Uma das grandes cabeças de cilindro apontava horizontalmente e não muito alto da areia”, disse Mazraani. Ele e Packer puderam confirmar que media 145 cm – “o tamanho exato dos cilindros em O Lyonnais' motor".

Em um mergulho subsequente, ele também avistou um deadeye de madeira, usado para cordame e indicando que este tinha sido um navio equipado tanto para vela quanto para vapor. “Essas pistas, com a localização, dados de sonar e medições solidificaram ainda mais que estávamos mergulhando no navio francês perdido.”

Os fãs de Joe Mazraani lixam para revelar o olho morto preservado (Andrew Donn)

Planos de acompanhamento

A equipe agora planeja dedicar mais tempo para explorar e documentar completamente o naufrágio. “Retornaremos ao local do naufrágio o mais breve possível”, disse Jennifer Sellitti Divernet.

“Nossa expedição de agosto de 2024 focou na identificação do naufrágio. Mergulhos subsequentes se concentrarão no mapeamento e documentação do local do naufrágio, bem como no salvamento de artefatos.

“O Atlântico Norte é inóspito para naufrágios. Tempestades, correntes e equipamentos de pesca podem enterrar naufrágios e destruí-los. Isso torna crítico documentar e salvar o que pudermos antes que ainda mais tempo passe.”

Salvamento de naufrágios do Atlântico descobriram vários naufrágios, incluindo U-550, o último submarino alemão da Segunda Guerra Mundial conhecido a permanecer em águas submersas do Atlântico Norte.

O livro de capa dura de Sellitti será lançado em fevereiro O caso do Adriático: um atropelamento marítimo na costa de Nantucket, agora sendo ampliado para incluir um capítulo contendo uma descrição detalhada e fotografias do próprio naufrágio.

