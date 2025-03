Mergulhando no extremo oeste de Cuba

PIERRE CONSTANT esteve em outra de suas épicas viagens de mergulho em locais inesperados – desta vez ele encontrou criaturas do mar, da terra e do ar fora dos caminhos tradicionais, do oeste de Cuba até a Baía dos Porcos

Na confluência do Golfo do México e do Oceano Atlântico, Cuba é um arquipélago de 4,195 ilhas e ilhotas no norte do Mar do Caribe.

Key West fica a 150 km de distância, através do Estreito da Flórida, a noroeste; as Bahamas ficam a 22 km ao norte; o Haiti, a 77 km a leste; a Jamaica, a 140 km ao sul; e o México, a 210 km a oeste, através do canal de Yucatán.

A maior ilha do Caribe, Cuba, tem 1,250 km de extensão, principalmente plana, mas com algumas planícies onduladas. Seu ponto mais alto fica nas montanhas de Sierra Maestra, ao sudeste. A população de 11.3 milhões fala principalmente espanhol, crioulo haitiano e inglês.

A corrente caribenha traz água morna do Equador, e Cuba tem um clima tropical, com ventos alísios do nordeste soprando na maior parte do ano. A estação seca se estende de novembro a abril e as temperaturas médias do ar são de 21°C em janeiro e 27°C em julho.

Cuba ocidental e central é um “cinturão orogênico” – uma cadeia de montanhas por elevação – criada durante o período Cretáceo. Calcário jurássico e cretáceo é notável no oeste na forma de cadeias e afloramentos maciços.

Recife de coral elevado, Bahia de Corrientes

Sistemas de falhas ativas causam vários terremotos a cada ano e o último grande terremoto – um com magnitude de 7 ou superior – ocorreu em janeiro de 2020.

Viagem de Havana

O ônibus chinês Yutong da Viazul foi de Havana a Pinar del Rio em três horas. De lá, percorrer a estrada sinuosa pelas colinas até Vinales levou 45 minutos.

Aninhada no cenário verdejante das montanhas, a pequena cidade era um destaque em qualquer mapa turístico. Eu tinha alugado um carro para continuar minha jornada para Maria La Gorda, no extremo oeste, e apareci na agência naquela tarde para verificar se estaria pronto logo na manhã seguinte.

“Não podemos fazer o contrato no computador agora porque não temos eletricidade”, me disseram. “Ele fica ligado por três horas e desligado por nove horas. Volte antes das 6h.” O homem não foi amigável.

"Bem-vindos a Cuba, viva a Revolução!" Eu pensei.

Depois que a eletricidade voltou, levou mais de uma hora para acertar o contrato. O homem era um valentão, e eu saí em um estado de agitação. O Hyundai Grand i10 – pelo qual eu tinha pago um preço alto – estava batido e arranhado em todos os lados. Não foi um começo auspicioso.

Hotel Maria La Gorda na praia

Cedo no dia seguinte, parti. Levei três horas e meia em uma estrada terrível e esburacada para chegar a Maria La Gorda e a um hotel do governo na Baía de Corrientes.

Ficava de frente para o Estreito de Yucatán a oeste e para o Caribe ao sul, com uma praia de areia branca e uma fileira de coqueiros margeando águas azul-turquesa. O sol estava alto e quase não havia uma alma viva por perto.

Meu quarto no andar de cima no velho prédio de cimento amarelo estava OK. Eu me senti em casa depois de fazer uma visita ao descontraído centro de mergulho, ao lado do bar e restaurante da praia. Depois da agitada Havana, tudo parecia relaxante.

Dois grandes barcos de mergulho com casco de aço estavam atracados no píer, e havia novos tanques de alumínio. Charuto cubano na mão, Rafael, o gerente de mergulho, tinha o rosto frio de Richard Gere.

Barco de mergulho em Maria La Gorda

6,000 anos de história

Caçadores-coletores do nordeste da América do Sul, o povo Guanahatabey se estabeleceu em Cuba há 6,000 anos, causando a extinção de fauna endêmica, como a preguiça.

Então, há 1,700 anos, os ancestrais dos Taino, falantes de Arawakan, chegaram. Eles cultivavam e produziam cerâmica. Empurrados para o oeste, os descendentes dos Guanahatabey vagavam pelo oeste de Cuba enquanto os Taino cultivavam mandioca, algodão e tabaco.

Cristóvão Colombo explorou a costa nordeste em 1492 e a costa sul dois anos depois. Cuba foi completamente mapeada por Sebastian de Ocampo em 1508.

Tendo derrotado os ferozes Taino, a ilha caiu para os espanhóis em 1514, e um assentamento na costa sul foi fundado. As populações locais podem ter sido amigáveis, mas ainda assim foram massacradas ou escravizadas pelos invasores.

Em 1519, Hernan Cortès lançou sua conquista do império asteca de Santiago de Cuba via Yucatán. Os povos nativos foram amplamente destruídos por doenças como sarampo e varíola após 1550, enquanto os invasores aprenderam a cultivar tabaco e fumá-lo em charutos.

Colonos espanhóis compartilharam DNA com mulheres indígenas. Eles estabeleceram plantações de açúcar e tabaco e importaram escravos da África. A Cuba colonial era um alvo frequente de bucaneiros e corsários franceses.

Alejo de Moro, listrado azul e roncador francês

Em 1741, os britânicos capturaram a Baía de Guantánamo e, mais tarde, Havana e assumiram o controle do oeste, abrindo comércio com as colônias norte-americanas e caribenhas. Os britânicos então trocaram Cuba pela Flórida.

A Espanha seguiu a Grã-Bretanha na abolição oficial do tráfico de escravos em 1820, mas Cuba persistiu com a escravidão durante o século XIX, no final do qual houve um boom no açúcar cubano. A maior parte disso foi para os EUA, e para a construção de novas estradas e ferrovias.

Após o sucesso da Revolução Francesa e da revolta dos escravos negros no Haiti, a própria declaração de independência de Cuba veio em 1868, seguida por uma guerra de independência (1895) e uma entrega aos EUA (1898). Finalmente, em 1902, uma República independente de Cuba nasceu.

A Revolução Cubana ocorreu entre 1953 e 1959, ano em que o líder marxista Fidel Castro, junto com Che Guevara, abriu uma nova página na história cubana.

Mergulhando no extremo oeste de Cuba 57

Paraíso Perdido

Era meu primeiro dia de mergulho, o sol brilhava, o céu azul e a baía parecia um lago, com quase nenhuma brisa. Um grupo de 12 estudantes americanos com seu professor universitário, trabalhando em conservação, se juntou ao barco. Com pouca experiência em mergulho, eles levaram muito tempo para se preparar para sua "reciclagem".

Paraiso Perdido ficava a 25 minutos de barco em direção a Cabo Corrientes, seguindo o litoral de calcário coralino elevado. A água estava morna a 27°C, então eu não precisaria de uma shorty.

A visibilidade debaixo d'água era excelente. O recife offshore era cercado por areia branca. O fundo estava cheio de gorgônias de aparência marrom, com algumas esponjas de vaso rosa, esponjas de tubo amarelo-ouro e esponjas de barril.

Pargo-amarelo

A vida marinha era vibrante. Os cardumes de peixes incluíam o roncador listrado azul (Haemulon sciurus) e grunhido francês (Haemulon flavolineatum) com suas listras diagonais amarelas.

O bodião crioulo (Cleptico parrae) era uma espécie típica do Caribe em uma mistura de azul, preto, roxo, amarelo e branco. Pequeno, mas atraente, o bodião-de-cabeça-azul (Thalassoma bifasciatum) eram muito ativos.

As maravilhas incluíam o peixe-porco espanhol (Bodianus rufus), metade roxo-rosa acima e metade amarelo na barriga. Dorsalmente preto com diamantes brancos e uma barriga vermelha chamativa, o peixe-papagaio semáforo fêmea (Sparisoma viride) foi impressionante.

Peixe-papagaio fêmea semáforo

Leques-do-mar roxos comuns (Gorgonia ventalina) abundou. Um pequeno cardume de bar jack prateado (Caranx ruber) com uma faixa preta na parte traseira e outra na nadadeira caudal inferior passou voando por mim num piscar de olhos.

Escola de Bar Jack no Paraíso Perdido

Cruzando bodião crioulo, Paraiso Perdido

Peixe-trombeta no Paraíso Perdido

Aquário & Almirante

Acuario era um verdadeiro aquário em 8m de água. O peixe-tronco liso (Lactpphrys trinqueter) era requintado, assim como o esquivo peixe-anjo francês (pomacanthus paru). O peixe-borboleta de quatro olhos (Chaetodon capistratus) com uma mancha preta na parte traseira eram encantadores. Blue tang (Acanthurus coeruleus) estavam por toda parte.

Grunhido branco em Aquário

Almirante era um recife de franjas offshore precedido por um fundo de areia branca. Deslizei sobre uma pradaria de enguias de jardim antes de chegar ao declive que despencava nas profundezas. Esponjas filamentosas em laranja, vermelho-púrpura ou marrom eram numerosas e vi arbustos de coral marrom-escuro-cobre de bom tamanho.

Uma barracuda solitária e um caramujo-de-crevalle (Hipopótamos Caranx) cruzou no azul. Trinta e quatro metros abaixo, um atraente peixe-porco (Anisotremus virginicus) com listras horizontais amarelas e uma listra preta dupla em seu rosto branco-azulado me deixou sem fôlego.

Fiquei maravilhado com um peixe-anjo-rainha (Holacantus ciliaris), rosto azul e amarelo com ondas de escamas com bordas amarelas nas laterais. Bodião crioulo (Cleptico parrae), azul escuro com cabeça preta, transmitido em formação. Bermuda chub (Sectatriz de Cifose) e grunhido branco (Haemulon plumieri) observou os mergulhadores com curiosidade.

peixe anjo rainha

O Pátio de Vanessa era um mergulho raso. Eu pousei em um leque de mar que hospedava duas lindas conchas de língua de flamingo (Cifoma giboso) em amarelo-alaranjado, com um desenho quadrado ao longo da crista dorsal. Peixe-borboleta listrado (Chaetodon striatus) me lembrou de Galápagos. Um peixe-anjo cinza (Pomacanthus arcuatus) parecia um príncipe.

Línguas de flamingo em seafan, Patio de Vanessa

Peixe-anjo cinzento 'como um príncipe' sobre o recife, Patio de Vanessa

Chub das Bermudas, Pátio de Vanessa

Grunhido francês, Patio de Vanessa

Cabezo de Ludo

A uma curta distância de Maria La Gorda, um antigo píer de cimento hospedava uma coleção de andorinhas-do-mar reais tomando sol. A praia se estendia para o sul em direção a Cabo Corrientes, terminando em escombros de coral.

Andorinhas-do-mar-reais

Entrei em uma floresta de palmeiras de palha da Flórida, conhecida localmente como Guano de Costa. Pretos com cabeças vermelhas, urubus voavam para frente e para trás acima do litoral. Uma trilha na floresta de palmeiras delineava a borda de uma lagoa de água salgada habitada por jacarés: "Eles não são agressivos!", me disseram.

Abutre de Turquia, Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo ficava perto de Cabo Corrientes e era um mergulho de parede onde encontrei uma lagosta espinhosa malhada de bom tamanho e um grande garoupa-tigre (Mycteroperca tigris). O belo peixe-anjo da rocha (Holacanthus tricolor) tinha uma cabeça amarelo-dourada com um corpo preto.

Uma arraia-águia passou voando e, do outro lado da escala, tive a surpresa de ver uma lesma-do-mar branca-creme (Elysia crispate).

Lagosta manchada, Cabezo de Ludo

Esponjas na parede, Cabezo de Ludo

Lesma do mar de alface, Cabezo de Ludo

Entediado com a comida no Maria La Gorda, que oferecia pouca opção, poucos vegetais e peixe congelado há dias, parti para dirigir até uma vila próxima, mas descobri que o carro não pegava!

Um mecânico que passava determinou que a bomba de combustível tinha parado de funcionar e a bateria estava descarregada. Tive que ligar para a locadora em Pinar del Rio para peças de reposição, e o caminhão só apareceu bem depois do anoitecer.

Cadena Misteriosa

Cadena Misteriosa foi outro mergulho de parede, margeando uma lagoa interna. Uma arraia diamante decolou da areia com um peixe em cima.

Bodião-de-cabeça-amarela (Halichoeres garnoti) chamou minha atenção, assim como o peixe-papagaio de faixa vermelha (Scarus aurofrenatum). Ao retornarmos para o topo do recife, enfrentamos uma forte corrente do sul e tivemos muita dificuldade, bombeando ar descontroladamente!

Ancla de François era rasa e silenciosa. Rafael, o líder do mergulho, exibiu um peixe-leão juvenil domesticado entre suas mãos e apontou um impressionante tambor manchado juvenil (Equetus punctatus) em preto e branco, com seu requintado formato de crescente.

Divemaster Rafael com juvenis de peixe-leão, Ancla de François

Tambor manchado juvenil

Peixe-anjo francês, Ancla de François

Mergulhadores em um desfiladeiro, Cuevas de Pedro

Peixe-borboleta de quatro olhos, Cuevas de Pedro

Cerva vermelha em Moby Dick

Esponjas filamentosas e mergulhador, Moby Dick

Com meu veículo funcionando novamente, cheguei à vila de La Bajada para almoçar. No Maité's casa particular, um bed & breakfast cubano, eles concordaram em fornecer uma refeição de peixe se eu estivesse disposto a esperar 90 minutos por ela.

“Siga a trilha ao longo da costa até Poza de Agua Dulce”, me disseram. Era um sumidouro de água doce perto da costa no Parque Nacional Guanahacabibes e perfeito para um mergulho. De volta à casa de Maité, uma refeição real estava esperando: pargo com arroz, feijão preto, vegetais e mamão de sobremesa.

Sumidouro de água doce perto da beira-mar em La Bajada

Almoço em casa particular

Depois de terminar meu mergulho em Maria la Gorda, segui para Cabo San Antonio. O ponto mais ocidental de Cuba fica a 75 km de carro na natureza selvagem do Parque Nacional Guanahacabibes. Perto do centro de visitantes em La Bajada, me deparei com uma migração de caranguejos vermelhos na estrada.

“Você tem um pneu sobressalente?” perguntou o guia.

"Sim porque você pergunta?"

“Há 50% de chance de você ter um pneu furado por causa de uma das garras do caranguejo”, me disseram.

Caranguejos vermelhos em movimento no centro de visitantes do Parque Nacional Guanahacabibes

Caranguejos vermelhos

Estava chovendo e eu não queria me meter em confusão, então adiei a viagem e, em vez disso, caminhei até a floresta com um guarda florestal local. Os pássaros endêmicos eram fascinantes: o beija-flor-abelha; a esmeralda cubana, um beija-flor com plumagem verde-escura; o tirano-cabeçudo e o pewee cubano. Em uma caverna rasa, uma jibóia cubana estava caçando morcegos.

Beija-flor esmeralda cubano, Punta Perdix

Final em Viñales

Voltei para o Parque Nacional Guanahacabibes no dia seguinte, com porcos selvagens vagando pela estrada, bem como a hutia Desmarest, um roedor marrom e gordo com rosto de capivara, e veados de cauda branca.

Demarest hutia em Playa Giron

Uma iguana cubana endêmica estava se aquecendo em um galho ao sol e jacarés flutuavam preguiçosamente na superfície de uma lagoa. Cabo Corrientes e Cabo San Antonio foram refúgios para piratas britânicos, holandeses e franceses nos séculos XVI e XVII.

Opondo-se ao governo da Espanha e ao monopólio comercial do porto de Sevilha, seu contrabando era a norma naquela época. Vários naufrágios foram encontrados na área.

Voltei para o carro, nervoso por ficar sem combustível antes de chegar a Pinar del Rio. Alguns dias em Vinales foram ótimos para caminhadas na natureza, visitar uma plantação de tabaco e provar um rum único feito de pequenas frutas de goiaba. Cavernas de calcário incluíam a emocionante Cueva de Palmarito, um rio e lago subterrâneo.

Lago e flowstone em Cueva de Palmarito

Caverna de Santo Tomás, Vinales

Fazendo charutos cubanos em Vinales

Praia Giron

Playa Giron na Bahia de Cochinos (Baía dos Porcos) na costa sul foi a segunda parte da minha viagem. Algumas viagens de ônibus da Viazul via Havana foram necessárias para chegar lá.

completa casa particular administrava seu próprio centro de mergulho, e o mergulhador e proprietário Julio tinha uma longa reputação de fornecer um serviço personalizado.

Juan Carlos, assistente de Julio, apareceu com seu carro vintage prata fosco puxando um trailer caseiro. “Um Volga russo, modelo 1989, do melhor país do mundo”, ele proclamou. O carro de 35 anos já tinha cumprido sua pena, mas “funciona muito bem com seu novo motor Hyundai”.

Juan Carlos com seu Volga russo

Chegamos a Punta Perdix, ziguezagueando entre cardumes de caranguejos terrestres vermelhos conhecidos como caranguejos zumbis. Eles vêm em quatro morfos de cores: preto, vermelho, amarelo e verde, e eles vão em direção ao mar para desovar, embora muitos sejam esmagados no processo e forneçam uma refeição grátis para os urubus.

Os ovos daqueles que conseguem eclodir no mar, onde as larvas vivem como plâncton e retornam à terra como megalopa larvas.

Em Playa Giron, o mergulho era feito na costa. Os mergulhadores se equipam na plataforma de calcário elevada, pulam no mar e nadam de 100 a 150 m sobre as águas rasas arenosas. As condições da superfície geralmente são perfeitas, embora possam ser difíceis se o vento soprar.

A praia de Playa Giron

Vestido com sua roupa de mergulho de 7 mm, Julio me levou direto para o declive. A visibilidade era boa e a encosta estava cheia de esponjas filamentosas roxas-azuis-vermelhas, esponjas laranja, esponjas de vaso e as clássicas esponjas tubulares amarelas, embora poucos peixes. "As pessoas têm que viver, sabe", me disseram.

Passamos por um barco de pesca afundado e virado, onde dois grandes caranguejos Santoyo (Mithrax espinossimus) com garras impressionantes escondidas. Um peixe-anjo cinza passou por mim enquanto eu afundava a 27m, e um grande pargo Cubera (Lutjanus cyanopterus) mostrou-se curioso.

Mergulhador e o barco do pescador afundado, Alejo de Moro

Blue tang, Alejo de Moro

Uma lagosta espinhosa estava à espreita do lado de fora de sua toca. Um camarão limpador azul e branco com garras longas (Periclimenes yucatanicus) dançou em sua anêmona.

Camarão limpador em sua anêmona, Alejo de Moro

Dependendo do clima, Julio me levou para locais de mergulho com cânions e passagens subaquáticas em profundidade. Foi uma oportunidade de conhecer novos representantes da Hipoplexo gênero, que tem nada menos que 18 espécies. Relacionados ao garoupa, esses pequenos vilarejos são encontrados das Bahamas a Yucatán.

Tirei fotos do índigo (Hypoplectrus índigo); tímido (H guttavarius); dourado (H goma de mascar); barrado (H puella) e aldeia de manteiga (H unicolor) variedades.

O local de mergulho de Los Tunneles, Punta Perdix

Aldeia Indigo, Los Tunneles

Grande barracuda, Los Tunneles

Água-viva contra o sol, Los Tunneles

Esponjas filamentosas e mergulhador no declive, Los Tunneles

Outro naufrágio de um barco de pesca, Los Tunneles

Caverna dos Peixes

Cueva de los Peces foi descrita como um mergulho em caverna. A apenas 100 m da costa, este poço de água tinha água doce acima e água salgada abaixo. Uma falha tectônica correndo ao longo da costa conectava diferentes cenotes.

Escola de espiga azul, Cueva de los Peces

Peixe cirurgião oceânico, Cueva de los Peces

Com uma queda de 70 m, era um abismo escuro entre paredes retas, mas tinha um apelo limitado para quem já tinha aproveitado o magnífico mergulho em cavernas em Yucatán.

Sumidouro Cueva de los Peces

Na falha entre paredes em Cueva de los Peces

Saindo da caverna

Mais gratificante foi um passeio na floresta com o experiente observador de pássaros Leoncio. Isso me permitiu ver a coruja pigmeu cubana endêmica; o magnífico trogon cubano, o pássaro nacional; e o arrebatador tody cubano em verde-maçã, branco e vermelho.

Trogon cubano

Tody cubano na floresta em Playa Giron

Em uma caverna cheia de morcegos frugívoros jamaicanos, uma jibóia cubana estava espreitando na escuridão. Cuba é cheia de maravilhas naturais para aqueles que têm tempo e dedicação.

Perto do fim da minha viagem, eu estava na estação de ônibus de Cienfuegos, esperando o ônibus da Viazul para Trinidad. O salão estava lotado, pessoas falando alto em seus telefones e outras gritando ao fundo. Um ônibus local havia sido cancelado e os passageiros estavam se reunindo com raiva em volta de um homem no comando.

Um telefone tocava incansavelmente em um escritório deserto – tudo parecia um hospício. Um cubano compassivo de repente se inclinou em minha direção e sussurrou: “Desculpe, senhor, aqui é Cuba… é complicado.”

