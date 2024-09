Sinos do inferno e outras especialidades das cavernas de Yucatán

PIERRE CONSTANT esteve no México, sempre interessado em aprofundar-se em sua cenotes – especialmente em um momento em que pelo menos alguns deles poderiam estar sob ameaça. Ele escreveu o relatório e tirou todas as fotos…

Yucatán é uma terra fascinante, não apenas por sua cultura, sua natureza e vida selvagem únicas ou pelos antigos sítios arqueológicos dos maias, mas porque é um paraíso para mergulhadores em cavernas.

Foi minha quinta visita nos últimos cinco anos. Em 2017, participei de um curso de caverna sidemount TDI em Playa del Carmen. Em 2018, mergulhei no cenotes em torno de Mérida e retornou no ano seguinte para mais.

Em 2020, minha caverna-treinamento foi levado um passo adiante com um curso de palco em Playa e DPV treinamento em Tulum. Foi mais emocionante, mas desafiador – neste nível, você não pode usar uma câmera subaquática porque precisa das duas mãos para lidar com o equipamento.

Elliot nas profundezas da passagem de Alexis em águas salgadas de Regina

Você dificilmente pode fingir ter feito Yucatán depois de uma única viagem. Um Open Water Mergulhador em um cenote é permitido fazer apenas mergulhos em cavernas, com a luz do dia sempre à vista. Qualquer coisa em um ambiente aéreo requer caverna específica treinamento seguido por caverna avançada treinamento, tudo bem antes de atingir o nível de montagem lateral da caverna e assim por diante.

A maioria dos mergulhadores que vivenciam cenotes pela primeira vez desfrutaria apenas de acesso limitado, e conheceria os locais clássicos mergulhados pela maioria dos turistas. Com milhares de cenotes entre os quais escolher, levaria uma vida inteira para explorar tudo.

Os mergulhadores de caverna mais dedicados e hardcore continuarão descobrindo novas cenotes de vez em quando, ou avançar ainda mais para os confins desconhecidos dos sistemas de cavernas existentes.

Elliott entre pilares em Tortuga

Gondwana

Antes da separação da antiga Gondwana, que compreendia os continentes da América do Norte e do Sul e da África, Yucatan estava temporariamente anexada ao que um dia se tornaria a Venezuela. Conforme o proto-Atlântico e o Golfo do México começaram a se formar há 140 milhões de anos, ele se separou e se tornou uma placa isolada.

Girando no sentido anti-horário e se deslocando para o oeste pelos próximos 50 milhões de anos, Yucatan colidiu com o México. Uma zona de fratura surgiu no leste da península e a bacia de Yucatan foi formada.

O planalto de Yucatán foi feito de calcário cretáceo, sem rios de superfície, mas com subsolo através do qual a água se infiltra. Um impacto meteórico que deixou uma vasta cratera em Yucatán e causou a segunda extinção em massa do mundo também criou uma vasta rede de fraturas subterrâneas, e ao longo de milhões de anos a chuva dissolveu ainda mais o calcário para criar correntes de água subterrâneas e sumidouros.

Os maiores rios subterrâneos do mundo, classificados como "sistemas", são encontrados na região costeira de Quintana Roo, a leste de Yucatán.

Max iluminando uma coleção de pilares em Xulo

As Eras Glaciais afetaram a península entre 150,000 e 20,000 anos atrás. A última viu a chegada de pessoas da Ásia por uma ponte de terra sobre o Estreito de Bering. Nas condições de frio extremo, eles foram atraídos para viver no subsolo. O nível do mar era 65 m mais baixo do que é hoje.

Animais pré-históricos como ursos, preguiças gigantes e tigres dentes-de-sabre compartilhavam as cavernas, enquanto na superfície vagavam mamutes, mastodontes e gliptodontes, além de lhamas, camelos e cavalos.

No final da última Era Glacial, cerca de 8,000 anos atrás, o nível do mar subiu e a maioria das cavernas foi inundada pela água do mar. A água doce das chuvas subiu para o topo como uma camada distinta, formando a haloclina borrada onde o sal e a água doce se misturam entre si.

Max enfrentando estalactites e pilares em Xulo

Muito mais tarde, as cavernas desempenharam um papel importante na cultura maia. A palavra cenote origina-se do maia dzonot, significando abismo ou caverna cheia de água, simbolizando uma entrada para Xibalba, o submundo dos mortos, mas também o lugar fértil onde a vida se origina – um caminho simbólico entre a Terra e o inframundo.

Grande Acrópole, Yaxchilan

Cerâmica foi encontrada nas dolinas, junto com restos de oferendas de sacrifício, como meninas. Cenotes às vezes forneciam cemitérios para pessoas mais velhas ou dignitários. Hoje em dia, os maias consideram o cenotes com respeito, como um lugar para espíritos das cavernas.

Minha atualização

O voo da Air France pousou em Cancún à noite. Eu aluguei o carro e, com chuva na rodovia, cheguei ao hotel em Playa del Carmen uma hora depois, indo dormir bem depois da meia-noite.

Um dia de transição era obrigatório, para preparar meu equipamento de mergulho e câmera subaquática. Eu encontraria Max, meu guia de mergulho em cavernas, no dia seguinte. Nós nos conhecemos quatro anos antes na viagem a Mérida.

Mergulhador de caverna Max

Muito profissionalmente, Max começou com uma revisão completa do meu equipamento, reclamando de alguns aspectos como a ausência de uma mangueira longa no meu segundo regulador, um cortador de linha e carretéis.

Eu não mergulhava em cavernas há dois anos, então uma atualização era necessária. Senti um pouco de tensão ao pensar em estar em um ambiente aéreo novamente e sabia que precisava me concentrar totalmente. Quando não pratico regularmente, as coisas podem ser esquecidas, e com essa linha de atividade não há espaço para erros.

Eu tinha feito 25 cenotes / cavernas agora e estava procurando por algo novo, emocionante e, se possível, 'especial'.

Nossa viagem inicial nos levou ao norte, para Puerto Morelos, de onde viramos para o oeste na Ruta de los Cenotes. A selva de Yucatán é bastante seca, com uma altura máxima de árvore de 15 m, e é o lar de pássaros incríveis e animais fascinantes, como onças e pumas, que Max gosta de fotografar usando câmeras infravermelhas colocadas em pontos remotos.

Zapote: árvore e sinos

Placa em Zapote cenote

Zapote cenote na luz do sol

Planejamos mergulhar em Zapote, um sumidouro em forma de ampulheta que se mostrou bastante escuro quando estávamos debaixo d'água, com uma camada venenosa de sulfeto de hidrogênio de 30-35 m de profundidade. Dali, o tronco de uma árvore zapote de 4,500 anos emergiu como um fantasma, crescendo do leito de 54 m de profundidade.

Max e as estalactites de cogumelo invertidas em Zapote

O que torna Zapote único são os “sinos do inferno”, ou estalactites invertidas em forma de cogumelo, que pendem das paredes. Essas formações são feitas na água por meio de um mecanismo biogeoquímico, embora sejam bactérias presas na camada de sulfeto de hidrogênio que criam os sinos.

Conhecidas como "extremófilas", essas bactérias prosperam em ambientes extremos, processando enxofre e aumentando o pH da água para criar formações únicas acima da haloclina. Então, os sinos estão vivos do lado de fora e organismos movidos a enxofre contribuem para o acúmulo de cálcio.

Sinos do inferno de perto

Mergulhador entre as estalactites de cogumelos

Os sinos exigem um ambiente de pouca luz e se formam apenas perto da camada de até 35 m. Em 2020, um pesquisador teorizou que eles foram formados dessa forma por causa de bolhas de dióxido de carbono subindo das profundezas e ficando presas contra o teto quase horizontal.

A datação radiométrica de alguns sinos indica que eles cresceram durante o período do Holoceno médio e tardio. Alguns desses CO engraçados 2 - cogumelos consumidores podem atingir 1-2m de comprimento e 80cm de largura, e sumidouros vizinhos contêm estruturas semelhantes. A própria árvore zapote exibe “sinos de bebê”.

Tronco de árvore Zapote com mergulhadores descendo

Max na parada de segurança em Zapote

Cúpula de Maravilla

O Cenote Maravilla ficava ali perto – um sumidouro circular, parcialmente explodido pelo dono, com uma escada íngreme de madeira descendo até ele. Uma vez debaixo d’água, o formato de domo conspícuo se tornou aparente.

Não havia formações dignas de menção, mas havia ótima visibilidade e um magnífico raio de luz do início da tarde que penetrava nas profundezas.

O local oferece ambiente para fotografia subaquática além de ser um treinamento local para mergulhadores livres. A temperatura da água era de 25°C.

Treinamento de Freedivers em Maravilla

Fóssil de amêijoa na parede, Maravilla

Nós seguimos para o sul pelos próximos dias, para perto de Dos Ojos e do sistema Sac Actun. Isso foi estabelecida em 2018 como o sistema de cavernas subaquáticas mais antigo do mundo, conectando 187 cenotes e uma extensão alucinante de 365 km.

Em março de 2008, três membros do Proyecto Espeleogico de Tulum exploraram o poço Hoyo Negro e encontraram os restos de um mastodonte a 60 m. A uma profundidade de 43 m, o crânio e os ossos de uma fêmea maia adolescente, uma paleo-americana agora chamada de Naia, foram datados de 12-13,000 anos atrás.

Plataforma para Tak Be Ha cenote

Água Secreta

No Cenote Tak Be Ha (Água Secreta), nossos tanques eram trazidos por corda através de um buraco de chaminé no teto até o nível da água. Uma escadaria íngreme de pedra permitia descer para uma câmara grande e larga, com muita decoração e luz artificial.

Passeando pelas estalagmites em Tak Be Ha

Colunas em Tak Be Ha

Placa de advertência, Tak Be Ha

Sob um teto de estalactites e helictites, Tak Be Ha

Mais adiante, uma estrada de terra esburacada de 8 km atravessava a floresta até o sítio da Concha, um sumidouro meio desmoronado com uma enorme árvore Álamo estendendo suas raízes como os tentáculos de um animal rastejante. polvo. A sensação de selva era avassaladora.

Pilares e estalactites na Concha

Sob as helictites da Concha

Max entra no túnel da Concha

Mergulhadores de caverna saindo de um mergulho no cenote Concha

O acesso à água era muito raso sobre areia branca. Do lado de fora da caverna, havia árvores altas e frondosas e lindos pássaros motmot voavam. Passando furtivamente por um estreito portal no calcário, imediatamente despencamos para uma profundidade de 14m para o resto do mergulho. A visibilidade era límpida.

No primeiro cruzamento em T, seguimos a linha para a esquerda, serpenteando por várias câmaras com colunas, estalagmites, estalactites e helictites penduradas no teto como dardos.

Depois de 30 minutos, quando meus medidores indicaram 140 bar, Max apontou para uma saliência acima do chão da caverna. Para minha surpresa, vi o esqueleto completo de uma preguiça gigante, Oviceps de Xibalba, onde morreu há mais de 10,000 anos, durante a última Era Glacial.

Esqueleto de preguiça gigante terrestre em Concha

Preguiça gigante (Museo de la Prehistoria)

No caminho de volta, Max me chamou de lado para uma pequena câmara. Uma pequena placa com o número '285' marcava os ossos de um pequeno gonfotério, Cuvieronus tropicus, um mastodonte impressionante com presas retas voltadas para a frente.

Seguindo a estreita trilha na selva de volta ao carro com um tanque no ombro, notei com admiração uma pequena cobra enrolada perfeitamente em uma pedra e corri de volta para tirar uma foto.

“Tenha muito cuidado, isso é uma nauyaca!" alertou um mergulhador mexicano que passava por ali. A víbora de fossa definitiva áspero botrópico é uma cobra altamente venenosa, também conhecida como fer-de-lança que pode cuspir veneno a distâncias de até 2m. “Um amigo meu foi mordido e permaneceu em tratamento intensivo por quatro dias…”.

Víbora de fossa definitiva descansando em uma rocha na Concha

Eu não estava a mais de 50 cm de distância quando tirei a foto. Logo depois, Max se deparou com uma tarântula peluda de Yucatecan, Brachypelma epicureanum, no chão da floresta. Preto com abdômen avermelhado, ele rapidamente se escondeu em seu buraco.

Tanino espetacular

No meu quarto dia de mergulho em cavernas, Max me levou para um dos seus lugares favoritos, a 20 km de Tulum e 8 km para o interior. Outra tarântula nos recebeu no estacionamento enquanto preparávamos nossos equipamentos e tanques, e no passeio de 50 m até Koi cenote uma cobra coral variável do sul de Yucatán de 60 cm, Micrurus apiatus, deslizou pelo chão da floresta.

Tarântula peluda se aproxima para dar uma olhada em Koi

Vermelho escuro com faixas pretas contornadas por estreitas faixas amarelas, era uma criatura linda, um tanto tímida, mas venenosa.

Uma escada de ferro enferrujada descia em espiral para o cenotepequena abertura, direto para o lençol freático. Blocos de cimento ajudaram a assentar os tanques em águas rasas. Havia uma cúpula larga, um teto baixo com estalactites e alguns morcegos – o chão era feito de guano preto e volátil de morcego, enquanto as paredes eram de calcário branco.

Dupla refração da luz em Koi cenote

A uma profundidade de 10-14m, Max me levou debaixo d'água até Xuxi cenote. “Vou lhe mostrar algo especial”, ele disse, e agora eu estava maravilhado com a visão.

Max de perto contra o tanino no cenote Xuxi

Durante a estação chuvosa, a presença de solo e folhas resulta em muito tanino, que se infiltra na subsuperfície da água. Isso se traduz em vermelhos, laranjas, amarelos e verdes de tirar o fôlego na coluna d'água – uma visão apocalíptica. Nós avançamos mais para dentro de várias câmaras.

Depois de um piquenique de blocos, voltamos para Koi, mas dessa vez pulamos para a esquerda e depois para a direita para uma pilha indistinta de ossos de elefante que alcançamos após 30 minutos de nado. Pequenos cones brancos do INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) foram colocados como indicadores para investigação científica.

Marcas indicam ossos fossilizados de um elefante

Em direção ao Xulo

Ao sul de Tulum, pouco antes de Muyil, fica Uku Cuzam, também chamado de Xulo, em homenagem ao dono maia local. Originalmente explorado por Alvaro Roldan em 2013, agora está conectado ao Systema Caterpillar e a jusante dele. “Um cinco estrelas cenote!”, exclamou Max.

Escadaria para o Xulo cenote

Um homem idoso chamado Emilio era o zelador do lugar, junto com seus dois cachorros. Depois de pagar a taxa de entrada de 300 pesos (£ 11.60), descemos um lance de escadas até a parte baixa cenote. O lençol freático estava escuro e tive que acender a luz do meu capacete para me preparar.

Rapidamente a linha caiu para 10 m e câmaras altamente ornamentadas com pilares impressionantes, chuvas de estalactites, estalagmites em forma de dedos ou lustres e paredes de cortinas e helictites apareceram.

O encantamento durou pouco. Max de repente pulou para a direita, em um corredor de restrições sob um teto baixo. Virar era impensável, e eu precisava posicionar minha câmera com braços estroboscópicos estendidos para o lado para prosseguir. Parecia bastante desconfortável.

Por fim, alcançamos a linha principal passando por um túnel lateral. Outro salto e voltamos para a base de lá, em um mergulho de 56 minutos. Os estrobos pararam de funcionar corretamente e suspeitei que as baterias estavam fracas. Decidi deixar a câmera para trás para o próximo mergulho.

Isso provou ser uma decisão sábia, pois meu guia de mergulho deu um pulo para a esquerda, depois de um terceiro conjunto de setas duplas, e me levou por restrições e passagens muito estreitas sob o teto, serpenteando lateralmente sem parar. Ele até sinalizou para eu parar em momentos-chave para que ele pudesse rodar um vídeo meu com sua GoPro.

Max emergindo de uma caverna em Xulo

Depois de 67 minutos, feliz com meu desempenho e flutuabilidade, Max apertou minha mão positivamente antes de sair.

Sentado pacificamente em frente ao seu barraco de madeira, Emilio nos esperava com uma Caguama, uma garrafa de cerveja de 1 litro, seus cachorros descansando no chão. Um casal de tucanos voou sobre a cabeça, pousou em um galho para nos espiar e saiu voando assim que peguei minha câmera.

Emilio tomando uma cerveja em frente a sua casa em Chulo

Passagem de Alexis

Com base em Tulum pelas próximas três noites, meu último dia de mergulho foi com Elliot e o local Cenote Regina. Originalmente explorado em 2004 por Robbie Schmittner, agora está conectado ao Sistema Ox Bel Ha (via Mayan Blue), mas pouco conhecido, exceto pelos sortudos!

No túnel principal sob um teto de estalactites em Regina

Uma grande piscina de água com um deck de madeira era cercada por palmeiras. O buraco de entrada escuro começava em uma restrição, então se abria em uma caverna um tanto escura com um túnel largo. O plano era T-esquerda, T-esquerda até mergulharmos fundo em um cânion a uma profundidade de 25m.

De repente, tudo se iluminou como por mágica na Passagem Alexis, um leito de rio subterrâneo em branco e azul claro onde ocorre a haloclina, e tudo ficou embaçado por 30 segundos. Era um ambiente hipnotizante – mas já era hora de eu me virar.

Túnel azul claro para a frente

Pilares e estalagmites, Regina

Para o próximo mergulho, o plano de ação era T-direita, T-esquerda e T-direita. Mais uma vez, caímos em uma passagem profunda de água salgada além de 18m.

Enquanto eu olhava para Elliot desaparecendo na névoa da haloclina, meu ouvido direito ficou dolorido sob pressão e percebi que não conseguiria ir mais fundo sem arriscar problemas sérios. Isso poderia se tornar um pesadelo em segundos.

Acenei minha luz freneticamente para Elliot, até que ele entendeu meu sinal como cancelar o mergulho. Melhor prevenir do que remediar.

Pierre Constant após um mergulho na Concha cenote

O trem maia Em setembro de 2018, o presidente eleito mexicano Andres Manuel López Obrador anunciou o projeto “Trem Maia” de 1,525 km de extensão ao redor da península de Yucatán. De propriedade das Forças Armadas Mexicanas, ele conectaria em um loop as cidades de Palenque, Escarcega, Mérida, Cancún, Tulum e Bacalar. Um referendo nas cidades mostrou 92% das pessoas a favor, após terem sido prometidos desenvolvimento turístico e outros benefícios e com o financiamento de 321 bilhões de pesos (cerca de US$ 16 bilhões) vindo principalmente de um imposto regional de turismo. A construção começou em junho de 2020 e foi projetada para ser concluída este ano, Ativistas ambientais e defensores dos direitos indígenas se opuseram à construção de novas trilhas na selva e previram um desastre para a natureza. À medida que o projeto prosseguia, eles alegaram que a selva estava sendo derrubada sem que nenhum estudo ambiental tivesse sido realizado. Mas em novembro de 2021, o Departamento do Interior isentou o Trem Maia e outros projetos de infraestrutura da revisão ambiental. Em janeiro de 2021, equipes descobriram mais de 8,000 artefatos e estruturas antigas durante escavações. A comunidade de mergulho em cavernas previu que o projeto provocaria o colapso de muitas cenotes e cavernas, e infelizmente isso já aconteceu em pelo menos 100 pontos. Em Quintana Roo, onde houve protestos contra a obra, 1,800 km de cavernas e rios subterrâneos respiram por milhares de cenotes que será interrompido pelo Trem Maia. Animais selvagens como onças, pumas, macacos-aranha, jaguatiricas, cutias e pássaros bebem cenotes mas o aquífero maia agora corre alto risco de poluição. Os planos originais incluíam locomotivas elétricas puxando os trens, embora o governo tenha anunciado posteriormente uma mudança para diesel para cortar custos. Em 2020, ele disse que metade da rota Mérida-Cancún-Chetumal ainda seria eletrificada. Mas os aspectos negativos do projeto parecem ter sido cuidadosamente ocultados do público e o presidente do México, AMLO, está determinado a concluir o trabalho antes do final de seu mandato. A caminho dos vários cenotes Vi as largas estradas de destruição cortando a selva de Yucatán – e a extensão do desmatamento parece assustadora.

