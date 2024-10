Como encontramos uma criatura nova em Cayman

Os famosos mergulhadores e escritores-fotógrafos britânicos LAWSON WOOD e LISA COLLINS se depararam com algo inesperado enquanto trabalhavam juntos para ilustrar um novo livro. Lawson explica

Tendo vivido em Cayman Brac por muitos anos antes de retornar à Escócia e escrito alguns livros sobre as Ilhas Cayman, fui abordado pela Bloomsbury Publishing para escrever e ilustrar com fotografias um novo livro: Guia de identificação da vida marinha no Caribe; Flórida; Ilhas do Golfo e Atlântico Ocidental.

Estendendo-se até Bermudas e Barbados, a leste, este seria o terceiro de uma série de livros de identificação que fiz para a empresa (o primeiro foi sobre o Mediterrâneo e o segundo sobre o Mar do Norte e o Canal da Mancha).

Novo livro de identificação da vida marinha em preparação

Parecia uma tarefa e tanto, mas, pelo tempo que passei nas Ilhas Cayman, eu sabia que elas eram a base perfeita para explorar o resto do Caribe.

Eu já tinha publicado guias de mergulho para Bermudas, Trinidad e Tobago, Ilhas Virgens Americanas e Britânicas, Cozumel, Yucatán e Bahamas, e no processo havia acumulado uma enorme quantidade de material fotográfico sobre peixes ósseos, tubarões e arraias, ervas marinhas, algas e invertebrados – crustáceos, equinodermos, moluscos, esponjas e vermes.

Minha grande amiga, a Professora Mary Wicksten, da Universidade Texas A&M, já havia me ajudado a identificar crustáceos estranhos no passado, então era natural que eu recorresse à sua experiência mais uma vez em minha busca para tornar o novo livro o mais abrangente possível.

Também liguei para outra boa amiga, Lisa Collins, da Capture Cayman, para perguntar se ela tinha alguma fotografia de animais sobre os quais ela não tinha certeza. Na verdade, o que eu pedi a ela foram fotos de qualquer coisa estranha!

Lisa fez de tudo e, apesar de sua agenda de trabalho muito ocupada, conseguiu me enviar uma variedade incrível de peixes e invertebrados, muitos dos quais eu nunca tinha visto antes.

Outra fotografia de Lisa Collins do 'camarão' não identificado

A sua seleção incluía blennies de lúcio; o peixe-aldeia mascarado; vários tipos de Elysia lesmas marinhas; camarões, caracóis – e uma criatura muito curiosa que parecia um camarão e era obviamente um membro da superfamília dos crustáceos.

Confundido com um camarão

A fotografia de Lisa foi devidamente enviada ao Prof Wicksten, que conseguiu identificar a criatura. Ela também ficou muito animada ao descobrir que a espécie nunca havia sido fotografada ou registrada no Caribe antes, muito menos nas Ilhas Cayman.

O fato de ter sido originalmente confundido com um tipo de camarão não é surpreendente, pois sua aparência é bem parecida com a de um camarão, embora você possa notar que o maior quelípede (garra) tem um gancho distinto na ponta.

A professora Wicksten realizou mais pesquisas e descobriu que um de seus colegas havia registrado a espécie em Cuba há pouco tempo.

Existem duas outras espécies na mesma Pagurotanais grupo familiar: P bouryi e a P guitarra, embora eles tenham sido registrados anteriormente apenas no Atlântico noroeste. Eles são muito semelhantes em forma à criatura encontrada por Lisa em Cayman, então pode ter havido uma chance de identificação errada, mas o Prof Wicksten disse que ele foi identificado principalmente pela garra.

Não havia nenhum registro caribenho dele, no entanto, então o que Lisa havia fotografado era uma nova espécie no que diz respeito às Ilhas Cayman. A criatura foi positivamente identificada como um isópode que vive em tubos, Pagurotanais largoensis.

Visão mais próxima de Pagurotanais largoensis

natureza agressiva

Este isópode marinho havia sido registrado anteriormente apenas na costa nordeste do Pacífico e, posteriormente, também foi encontrado ao longo da costa da Flórida, onde é conhecido por habitar antigos tubos de vermes tubulares e pequenas conchas de gastrópodes.

Muito pouco se sabia sobre a espécie, e a fotografia de Lisa foi evidência suficiente para confirmar ao mundo científico marinho que ela existia nas águas das Ilhas Cayman.

Ela havia se deparado com os pequenos animais enquanto procurava nudibrânquios entre as folhas de algas frequentemente encontradas em manchas arenosas em locais de mergulho ao redor de Cayman. Ela também havia notado sua natureza agressiva, pois eles lutavam entre si e se alimentavam prolificamente.

Fotografá-los provou ser problemático por causa da rapidez com que se moviam e do quão pequenos eram. Lisa pensou que fossem uma espécie de camarão e ficou surpresa ao saber que eram isópodes não descritos nas águas das Ilhas Cayman antes.

Para qualquer mergulhador interessado em encontrar essas criaturas, Lisa está disponível para guiar mergulhos em terra para mostrar onde elas estão. Como um fotografia subaquática instrutor, ela também pode ajudar você a fotografá-los. Para mais informações, visite Captura de Cayman.

