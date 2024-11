Mergulho de fim de semana prolongado na República Dominicana

A oportunidade de visitar a República Dominicana por alguns dias surgiu de repente e se mostrou irresistível para MICHAEL SALVAREZZA e CHRISTOPHER B WEAVER — mas haveria o suficiente para ver debaixo d'água para satisfazer as demandas dos mergulhadores que já andaram por aí mais do que um pouco?

Levou um voo direto de três horas e meia de Nova York para Punta Cana, e nosso longo fim de semana de mergulho estava em andamento.

Muitos anos atrás, viajamos por este país. Ele foi o ponto de partida de uma aventura de liveaboard para os lendários Silver Banks, situados entre a ilha de Hispaniola, que a República Dominicana compartilha com o Haiti, e as Ilhas Turcas e Caicos.

O Silver Banks é o local de reprodução de inverno para a população de baleias jubarte do Atlântico Norte, e naquela época todo o nosso foco estava nas baleias. Durante uma longa e extensa carreira de mergulho que se seguiu àquela viagem, nunca mais voltamos à República Dominicana e esta viagem de fim de semana foi uma oportunidade de finalmente mergulhar nesta ilha frequentemente esquecida (por mergulhadores).

Escolhemos mergulhar na região conhecida como Bayahibe devido à proximidade de um naufrágio notável, o São Jorge. Na chegada, conectamos rapidamente com Mergulho Caribe, uma das operadoras de mergulho locais, e organizou nossa programação de mergulho. Cedo na manhã seguinte, estávamos em um barco indo para nosso primeiro local de mergulho, um recife conhecido como Guaraguao1.

A praia de Bayahibe

Embarcando no barco de mergulho

Guaraguao1 é um recife raso e ondulado com manchas de areia misturadas com faixas de recife. Percebemos imediatamente que alguns dos corais estavam branqueando, resultado de um verão brutalmente quente e um lembrete dos efeitos devastadores que a mudança climática global está tendo nos sistemas sensíveis de recifes de corais do mundo. Com a aproximação do inverno mais frio, esperamos que os corais se recuperem.

No entanto, muitos corais prosperam aqui e os recifes são o lar da variedade usual de habitantes de recifes caribenhos. O peixe-soldado de barra preta buscou abrigo sob saliências de corais, junto com o belo peixe-esquilo de espinha longa.

Peixe-esquilo tímido de espinha longa

Peixe-lima com manchas brancas

Correndo entre os afloramentos de corais, havia várias espécies de peixes-papagaio, e mergulhadores experientes conseguiam avistar as estações de limpeza de recifes, com peixes-limpadores amarelos brilhantes esperando pelo próximo trabalho. Também seguimos pares de peixes-borboleta de quatro olhos enquanto eles escolhiam seu caminho entre os leques-do-mar e as gorgônias.

O peixe-papagaio de faixa vermelha é de cores impressionantes

Para mergulhadores interessados ​​em história, o recife de Guaraguao abriga um museu subaquático único de naufrágios. Canhões, uma grande âncora, mosquetes e balas de canhão foram realocados aqui de locais próximos de galeões espanhóis.

Bala de canhão apoiada na ponta de um canhão na Reserva Arqueológica Subaquática de Guadalupe

Na verdade, foi mesmo ao largo da costa de Bayahibe que se encontram os restos mortais do Nossa Senhora de Guadalupe naufrágios foram encontrados, e onde hoje é designado como o museu vivo da Reserva Arqueológica Subaquática de Guadalupe.

Marcador comemorativo de Nuestra Señora de Guadalupe

Via Raso

Nosso segundo mergulho foi em Via Shallow, um sistema de recifes próximo semelhante ao Guaraguao1. Aqui, paramos para dizer olá a uma moreia-pintada de aparência feroz, enquanto ela fazia o possível para intimidar o grupo de mergulhadores que disputava uma oportunidade de dar uma olhada na bela criatura.

Moreia malhada tentando parecer feroz

Perto dali, escondido sob a treliça roxa de um leque-do-mar, encontramos um lindo búzio-de-língua-de-flamingo, um assunto perfeito para nossas lentes macro de 60 mm. Também encontramos um camarão coral listrado com uma ninhada de ovos – outra bela oportunidade para fotos.

Búzios de língua de flamingo

Camarão coral listrado com uma ninhada de ovos

Continuamos a nadar suavemente sobre o recife, observando os habitantes do sistema de corais realizando seus rituais diários. Então, avistamos um intruso, o peixe-leão invasor, pairando imóvel ao lado de um monte de coral.

Os peixes-leões chegaram ao Atlântico e ao Caribe vindos do Indo-Pacífico e, apesar de sua bela aparência, não são bem-vindos porque são predadores vorazes que não têm um predador natural. Ainda assim, não resistimos a fazer um retrato desse intruso.

O peixe-leão é invasivo e não pertence ao Caribe

Bodião crioulo multicolorido

Esses eram mergulhos relativamente rasos, com uma profundidade máxima de 16m, o que os torna ideais para todos os níveis de mergulhadores. Para nós, eles pareciam mais locais de mergulho adequados para mergulhadores iniciantes e, por dentro, ansiávamos por algo mais desafiador.

No entanto, Penon Perfundo e Acuario foram os locais de mergulho do segundo dia, outro par de recifes rasos com leques-do-mar balançando e aglomerados de corais duros. Em Penon Perfuno, peixes-donzela ameaçavam qualquer mergulhador que se aproximasse muito de suas tocas.

Um peixe-donzela bicolor

Os sargentos ficaram nervosos enquanto nadávamos sobre suas massas de ovos roxos, e arraias amarelas voavam sobre as áreas arenosas como pequenos tapetes mágicos árabes.

Pouco tempo depois do mergulho em Acuario, um tubarão-lixa do tamanho de uma pessoa foi avistado descansando sob uma saliência de coral, empolgando os mergulhadores do grupo que nunca tinham visto um tubarão antes.

A uma curta distância, encontramos um espetáculo mais interessante, mas menos óbvio. Lá, no topo de um coral pilar razoavelmente grande, um bando de bar jacks estava correndo de um lado para o outro em busca óbvia de algo.

Gobi de hortelã-pimenta em uma cabeça de coral

E, sim, queríamos dizer "bando" em vez de "cardume", porque aqueles peixes realmente estavam em um bando caótico em vez de uma procissão organizada. Não conseguíamos ver o que eles estavam procurando, ou descobrir o que estavam fazendo, mas um solitário peixe-porco espanhol estava no meio da confusão e parecia se juntar a nós!

Antes do mergulho terminar, encontramos um par de grandes nudibrânquios de repolho, um peixe-tronco manchado, um peixe-lima rabiscado e um peixe-trombeta. As cores, formas e tamanhos berrantes dos habitantes dos recifes de corais nunca deixam de surpreender.

Um nudibrânquio repolho rasteja ao longo do recife

O São Jorge

Apesar destes encontros, foi o São Jorge naufrágio que mais nos chamou a atenção, e este local estava marcado para o dia seguinte.

O São Jorge foi construído em 1962 na Escócia, originalmente chamado de Norbrae. Seu objetivo era transportar trigo e cevada entre a Noruega e as Américas, e foi usado por 20 anos antes de ser abandonado no porto de Santo Domingo.

Foi renomeado São Jorge após o furacão devastador que atingiu a República Dominicana (e todo o Caribe e o Golfo do México) em setembro de 1998. Em junho de 1999, o navio afundou a cerca de meia milha da praia em 40m de água. O naufrágio tem 72m de comprimento e o topo pode ser alcançado em cerca de 15m.

Corrimão sobre o naufrágio do St George

Demorou um pouco enquanto descíamos a linha de amarração até o naufrágio para avistar o contorno escuro do navio afundado, por causa da visibilidade reduzida no local. Mas nossos sorrisos aumentaram quando o topo do naufrágio entrou em foco mais nítido. Uma convidativa seção de ponte chamou nossa atenção e logo nos encontramos lá dentro, explorando a superestrutura.

O azul profundo das águas ao redor marcava um forte contraste com o interior marrom enferrujado do naufrágio, enquanto olhávamos através de portas, escotilhas e janelas.

Uma vez do lado de fora, nadamos ao longo da popa do navio, fotografando uma grade coberta de organismos marinhos coloridos. Esponjas roxas tinham estabelecido seu lar aqui, junto com dezenas de peixes menores de recife que giravam nas águas acima.

Esponjas roxas no St George

O São Jorge é um naufrágio intrigante e que garante vários mergulhos. Para aqueles com certificações avançadas, a proa acena em águas mais profundas, junto com os porões de carga. Um mergulho no naufrágio não é o suficiente, mas foi tudo o que nosso longo fim de semana permitiu, e ansiávamos por retornar.

Lente de um novo mergulhador

Mais tarde, enquanto empacotávamos nossos equipamentos no quarto do hotel e nos preparávamos para voar para casa, refletimos sobre o mergulho na República Dominicana. Para nós, tivemos uma impressão imediata de que os recifes eram mais interessantes para mergulhadores novos no esporte. Nossas experiências de mergulho ao redor do mundo talvez nos tenham cansado desses recifes.

Mas, à medida que considerávamos mais, nos conectamos com algo mais profundo, algo mais importante. De fato, começamos a olhar para os mergulhos através das lentes de um novo mergulhador.

Baiacu de nariz afiado

O sorriso maligno de um peixe-lagarto

Nós nos lembramos das maravilhosas sensações das nossas primeiras respirações debaixo d'água, todos aqueles anos atrás, e do espanto que sentimos quando nadamos pela primeira vez sobre um recife de corais ou contemplamos as águas cristalinas dos trópicos da lateral de um barco.

Certamente, já tínhamos visto a maioria do que vimos na República Dominicana antes; não era "nada de novo". Mas sempre há algo novo, na verdade. Como o bando de bar jack que vimos nadando freneticamente acima dos corais em Acuario. Ainda não sabemos exatamente o que eles estavam fazendo lá!

Um blenny espreita de seu buraco protetor

A comunidade de mergulho compreende mergulhadores de todos os níveis. E todos estão sempre aprendendo. Até mesmo mergulhadores experientes veem coisas novas e aprendem em cada mergulho – mesmo que seja simplesmente para aprender como ensinar novos mergulhadores sobre as maravilhas do mundo subaquático.

Nosso longo fim de semana na República Dominicana chegou ao fim rápido demais. E aprendemos mais uma coisa: precisamos planejar um retorno!

