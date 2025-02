Naufrágios do sul do Mar de Cortez

Este corpo de água na costa do Pacífico do México está associado a uma vida marinha espetacular, mas seus naufrágios não devem ser ignorados, dizem MICHAEL SALVAREZZA e CHRISTOPHER P WEAVER. Embora muitos tenham sido deliberadamente afundados como recifes artificiais, isso não significa que eles não tenham desfrutado de carreiras ilustres, muitas vezes datando da Segunda Guerra Mundial

O Mar de Cortez, às vezes chamado de Golfo de Califórnia, é um destino favorito para mergulhadores. É o lar de leões-marinhos curiosos, baleias migratórias, cardumes de tubarões-martelo, bolas de isca de peixes e uma paleta de vida marinha tão intrigante que Jacques Cousteau se referiu às suas águas como “o aquário do mundo”.

Há inúmeras oportunidades aqui para mergulhos em terra e em liveaboard. Mergulhadores partindo da cidade de Cabo San Lucas, no sul, podem aproveitar ótimos mergulhos nas proximidades e retornar para o almoço, ou se aventurar mais longe da costa até o lendário Gordo Banks.

Uma encosta rochosa colorida

Lá, águas ricas em nutrientes passam por uma série de montes submarinos e atraem cardumes deslumbrantes de tubarões, arraias-mobula, atuns, wahoos e marlins.

Em La Paz, mergulhadores e praticantes de snorkel têm a oportunidade de encontrar tubarões-baleia enquanto, no Parque Nacional Cabo Pulmo, tubarões-touro são a presa do mergulhador. Recentemente, grupos de orcas foram encontrados e alguns liveaboards estão orientando suas aventuras na esperança de encontrar esses verdadeiros predadores de topo.

O Mar de Cortez normalmente tem um fundo rochoso

Para nossa expedição para explorar as águas do sul do Mar de Cortez, partimos de Cabo San Lucas e seguimos para o norte a bordo do Nautilus Adventures liveaboard Dama Galante.

Um cardinalfish vermelho brilhante escondido nos escombros rochosos

Peixes usam destroços de navios naufragados como abrigo

A maioria dos corpos de água navegáveis ​​guardam os segredos dos navios abaixo de sua superfície, e o Mar de Cortez não é diferente. Enquanto a maioria dos visitantes fica hipnotizada pela vida marinha nesta área, queríamos explorar essas relíquias submersas e aprender suas histórias.

O C-54

O primeiro foi um naufrágio conhecido como C-54 Agustín Melgar, um velho caça-minas que afundou em 2000 ao sul de um lugar chamado Puerto Escondido. Com 56 m de comprimento e 11 m de boca, este é um dos mergulhos em naufrágios menos conhecidos e mais subestimados no Mar de Cortez.

Mike Salvarezza explora o C-54

O navio foi construído em Tampa, Flórida, em 1944 e lançado sob o nome pouco romântico de USS dispositivo (AM-220). Após uma designação inicial na Zona do Canal do Panamá, ela se mudou para Pearl Harbor para escoltar outros navios e comboios.

C-54 camuflado em Tampa, julho de 1944 (Arquivos Nacionais / John H Costello via navsource.org)

Ela patrulhou as águas ao redor de Palau, na Micronésia, no final de 1944, antes de retornar para tarefas de escolta em locais do Pacífico como Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Filipinas e, por último, a ilha de Okinawa, onde escoltou vários navios de carga de guerra e de assalto.

Em 6 de abril de 1945, AM-220 foi chamado para ajudar o navio de guerra USS Mullany, que havia sido atingido em ataques kamikaze japoneses, e resgatou 16 sobreviventes. Ela continuou varrendo minas por todo o Extremo Oriente e apoiou a operação da 3ª Frota dos EUA contra o Japão. O navio foi premiado com três estrelas de batalha por seu serviço na Segunda Guerra Mundial.

USS Device (AM-220), mais conhecido como C-54 (National Archives / John H Costello via navsource.org)

Em 1950, ela foi recomissionada como treinamento navio, operando na costa leste dos EUA, Canadá e Caribe, antes de se tornar MSF-220 em 1955 e em 1962 foi vendido ao governo mexicano. Sua história de superfície terminou apenas em 2000, quando foi afundado intencionalmente para criar um recife artificial dentro do Parque Nacional da Baía de Loreto.

Este compartimento no C-54 leva abaixo do convés

hoje como C-54 o naufrágio é um ótimo mergulho para exploradores de naufrágios. Sempre refletimos sobre a história de um navio quando passamos por seus restos fantasmagóricos ou tocamos o metal de sua superestrutura porque cada um tem uma história. C-54No caso de 's, são os terríveis combates da Segunda Guerra Mundial que nos vêm à mente enquanto nadamos por seus longos corredores silenciosos.

Pequenos peixes de recife fazem sua casa dentro do C-54

O peixe-falcão-de-coral costuma pousar nas pontas dos corais

O naufrágio fica em pé a 21 m de profundidade e é coberto por vegetação marinha. Gorgônias amarelas brilhantes e esponjas vermelhas incrustadas adornam sua estrutura, e uma variedade de peixes usa a embarcação como abrigo.

Como o navio estava bem preparado antes de afundar, a penetração é fácil, com muitas passagens e saídas fáceis visíveis durante todo o mergulho, o que o torna uma introdução ideal aos naufrágios do sul do Mar de Cortez.

O Fang Ming

Moreias verdes são encontradas no Mar de Cortez

Perto do monte submarino El Bajo, o Fang Ming tem um legado mais sombrio. Este navio de pesca chinês foi apreendido pelas autoridades mexicanas em 18 de abril de 1995, por tentar contrabandear trabalhadores migrantes para os EUA. Eles encontraram 88 homens e sete mulheres mantidos em um espaço confinado a bordo.

Um mergulhador explora o Fang Ming

Após quatro anos, o governo decidiu que não tinha utilidade para o navio apreendido e, em 18 de novembro de 1999, afundou o navio de 56 m. Fang Ming perto de Isla Ballena como o primeiro recife artificial da América Latina.

Este popular local de mergulho fica na costa oeste da Ilha Espíritu Santo, em frente a El Corralito, a 23 m de profundidade. Ele abriga uma abundância de vida marinha, incluindo grandes tartarugas verdes que parecem gostar de um descanso tranquilo nos decks.

Mergulhadores exploram o monte submarino El Bajo

Em nosso mergulho, vivenciamos uma termoclina em torno de 18m, onde a temperatura da água caiu de 24 para 21°C, abaixo da qual a água ficou muito mais turva. Isso acrescentou uma sensação de mistério ao naufrágio de um navio usado para contrabando de humanos.

O C-59

Outro segredo submerso do sul do Mar de Cortez é o que normalmente é chamado de C-59 naufrágio, embora seja de fato o USS Diploma (AM221), um caça-minas da classe Admiral que recebeu três estrelas de batalha por seu serviço no Pacífico na Segunda Guerra Mundial.

Diploma USS (AM221) também conhecido como C-59 (Carlos Pizano via navsource.org)

Em 1962 ela foi vendida para a Marinha Mexicana, renomeada ARM DM-17 e então em 1994 ARM Cadete Francisco Márquez (C-59). Em 2004, ela estava obsoleta e afundou como um recife artificial perto de La Paz.

O naufrágio está a bombordo, em águas com profundidades entre 21 e 9 m, outro exemplo de um navio que passou por combates ferozes e agora está desaparecendo sob as ondas do Mar de Cortez.

Como em outros navios afundados propositalmente, grandes recortes permitem fácil penetração. Durante um mergulho no final da tarde, estávamos ocupados explorando o interior quando um grande Califórnia O leão-marinho disparou através dos destroços, mergulhando fundo nos porões de carga e então disparando com a mesma rapidez.

Leões-marinhos machos desafiarão mergulhadores que chegarem muito perto das fêmeas

Ver esse mamífero marinho explorando o naufrágio trouxe sorrisos aos nossos rostos. Se ao menos pudéssemos nos lançar tão habilmente quanto um leão-marinho!

No interior, o casco enferrujado de C-59 é monótono e siltoso, a escuridão cria um clima sombrio para os mergulhadores. Paramos um momento para refletir sobre como este navio já foi parte do esforço para derrotar o mal.

A Salvatierra

Os 97m salvatierra foi construído durante a Segunda Guerra Mundial como uma balsa para transportar trabalhadores de estaleiros através da Baía de Chesapeake até Newport News, Virgínia. Ele nunca viu ação de combate, mas toda contribuição para o esforço de guerra, grande ou pequena, era necessária.

A hélice Salvatierra

Após a guerra o navio foi vendido em leilão, dada a salvatierra nome e hasteava a bandeira mexicana como uma balsa que fazia a conexão entre La Paz e Topolobampo (perto de Los Mochis, no estado de Sinaloa).

Em junho de 1976, o salvatierra afundou após atingir o recife de Suwanee na escuridão da noite. Como ela estava transportando uma carga altamente combustível de gasolina, combustível de jato, butano e óleo diesel, não havia passageiros a bordo.

Ela afundou 18m, mas, vários meses depois, em 30 de setembro, o furacão Liza passou por La Paz com ventos de até 120 mph, e foi forte o suficiente para rolar o furacão. salvatierra para o fundo, com a ação das ondas arrancando toda a carcaça do convés. Maltratado e machucado como está, ele ainda faz um mergulho de naufrágio fantástico.

Destroços quebrados contam a história do naufrágio do Salvatierra e de um furacão subsequente

Exploramos este naufrágio escuro e turvo. Nadando ao longo do casco retorcido, podíamos ver pneus, peças de caminhão, barris e contêineres. Em direção à popa, a hélice está coberta de vegetação marinha. salvatierra, com as costas quebradas e as laterais de metal perfuradas e rasgadas, assume uma pose torturada.

Dentro do naufrágio do Salvatierra há barris e destroços diversos

Maquinário dentro da Salvatierra

Penetrar lá dentro e nadar pelos corredores escuros nos leva de volta àquele dia fatídico quando o navio foi mortalmente ferido pelo recife próximo. Este não é um naufrágio que foi “preparado” para mergulhadores, então eles precisam ser cautelosos ao navegar pelo interior.

Emergimos para encontrar uma enorme arraia-do-sul, facilmente medindo 3 m do nariz à cauda, ​​e peixes-escorpião e sargentos-majores territoriais defendendo seriamente suas massas de ovos. salvatierra, agora um recife próspero, estava aproveitando seu ato final como um refúgio para a vida marinha.

Uma grande arraia do sul escondida na areia

Ao visitar o Mar de Cortez, aproveite o espetáculo da vida marinha, mas não ignore os naufrágios abaixo – suas histórias devem ser aprendidas, vivenciadas e compartilhadas.

