On The House – Recife da Casa de Wakatobi

O que exatamente torna o House Reef de Wakatobi digno de seus muitos elogios?

É uma combinação de fatores que incluem acesso fácil, saúde do habitat, diversidade de ecossistemas, abundância de vida marinha única e o tamanho do local.

No Wakatobi's House Reef, você encontrará diferentes tipos de cartas de eremita. Em vez de usar uma concha de caracol descartada como seu lar, os eremitas de coral (gênero Paguritta) na verdade vivem em um pequeno buraco no coral. É preciso um olhar aguçado para identificar um como esses caras, pois eles raramente são maiores do que uma semente de girassol.

Como tal, sabe-se que os hóspedes dedicam dias inteiros à noite ao mergulho em terra em frente ao resort, e muitos regressam ano após ano para repetir a experiência.

O parque infantil de águas rasas

Entre a praia e as águas profundas, há uma extensão expansiva de baixios repleta de leitos de grama, bancos de areia, corais moles coloridos e formações de corais duros espalhados, todos notavelmente saudáveis ​​e bastante densos em alguns lugares. É algo que você não esperaria tão perto de um resort. Muito mais do que um local para nadar entre a costa e o recife, esta área é um terreno privilegiado para uma cornucópia de vida marinha que inclui peixes-sapo, peixes-pedra, peixes-cachimbo fantasma ornamentados, robustos e Halimeda, moreias, arraias-de-manchas-azuis, uma variedade de cefalópodes (polvo, lulas, chocos), maxilares, camarões e pares de goby, uma infinidade de nudibrânquios, chocos, raias-águia voando em certas épocas do ano e muito mais.

Mergulho com snorkel nas águas rasas do House Reef.

As profundidades rasas desta área do House Reef permitem que muita luz solar inunde o fundo do mar, revelando cores brilhantes que se perderiam em profundidades maiores. Este fornecimento generoso de luz ambiente combina-se com a abundância de temas para proporcionar aos fotógrafos um estúdio subaquático ideal. As águas rasas também têm um apelo especial para os praticantes de snorkel, que podem apreciar de perto o fundo do mar sem se aventurar muito longe da costa.

Mergulhando no limite

O cais de Wakatobi se estende até a borda do declive do House Reef.

A cerca de 70 metros da praia, os contornos do House Reef fazem uma transição abrupta de águas rasas. Uma impressionante parede se espalha ao norte e ao sul a partir do final do cais de Wakatobi. Aqui, a crista do recife começa a apenas dois metros da superfície e mergulha a profundidades de mais de 80 metros. Esta topografia dramática cria uma oportunidade definitiva para perfis de mergulho em vários níveis. Esta muralha subaquática está repleta de saliências e fendas. Uma próspera variedade de esponjas, corais duros e moles abrigam uma população diversificada de invertebrados e peixes, com a mistura de espécies mudando à medida que a profundidade aumenta.

Onde os baixios encontram o penhasco no recife de Wakatobi's House.

A clareza da água na faixa de mais de 30 metros permite que uma ampla luz ambiente seja filtrada até as profundezas, aumentando o drama visual das paredes e encostas recortadas. Esta paisagem diversificada oferece oportunidades infinitas para a caça de criaturas entre os corais e os refúgios cobertos de sombras que cortam as encostas. Os mergulhadores podem seguir seus interesses até uma profundidade escolhida e, em seguida, voltar lentamente à superfície, criando perfis que permitem tempos de fundo de mais de uma hora e terminam com paradas de segurança entre formações de corais animadas. Tartarugas verdes e tartarugas-de-pente são comumente vistas cruzando a beira da água ou tirando uma soneca sob as saliências da parede.

Perto do cais

Vida marinha sob o cais do recife Wakatobi House.

O píer em Wakatobi se estende até a borda externa do House Reef, proporcionando aos mergulhadores que não querem nadar da costa acesso conveniente ao declive. O píer também é um mergulho notável por si só. As estacas de sustentação do píer criam abrigo e sombra que abrigam grandes cardumes de peixes. Um olhar mais atento revela uma riqueza de assuntos macro. As grandes colunas e vigas de concreto do píer abrigam uma variedade de camarões, caranguejos e peixes-crocodilo, e a área ao redor é conhecida por inúmeras colônias de anêmonas e seus peixes-palhaço e peixes-donzela. Mais de meia dúzia de espécies desses pequenos peixes fotogênicos podem ser encontradas entre os tentáculos de seu hospedeiro, proporcionando oportunidades fáceis para uma das imagens subaquáticas mais icônicas.

Este par de peixes-escorpião de folhas brancas foi encontrado na base do cais de Wakatobi.

Criaturas mais exóticas também se escondem abaixo e ao redor do cais, incluindo o peixe-escorpião-folha, o peixe-cachimbo fantasma, o choco, muitas vezes em pares, e para aqueles com um olhar atento, o Pegasus Seamoth. Um mergulho em águas rasas também pode render um encontro com alguns dos kraits marinhos residentes que preferem este local para caçar.

Barcos Táxi e Drifts

Mergulhador cruzando a parede se depara com um grande coral em flor de cerejeira no House Reef

O cais é apenas o ponto central do House Reef, que se estende por outros locais de mergulho nomeados ao norte e ao sul do resort. Esta vasta extensão de recifes e águas rasas oferece oportunidades quase ilimitadas para explorar. Para ajudar os mergulhadores a alcançar seções mais distantes do recife, Wakatobi mantém uma frota de barcos-táxi para descarregar a corrente do cais. Dependendo da direção da água, os barcos-táxi deixarão os mergulhadores bem ao norte ou ao sul do resort para um mergulho prolongado à deriva que termina nas escadas do cais. Essas lanchas de 5 a 7 metros são movidas a eletricidade para minimizar o impacto ambiental e podem transportar confortavelmente cinco mergulhadores ou praticantes de snorkel até um local escolhido. Os barcos-táxi operam do amanhecer ao anoitecer todos os dias, e os hóspedes podem reservar um passeio ou simplesmente perguntar no centro de mergulho e aguardar o próximo barco disponível para desembarque. Isto proporciona uma deriva impressionante ao longo do recife de volta ao cais. Verifique com o centro de mergulho as mudanças de maré.

O House Reef de Wakatobi pode produzir alguns achados muito raros como este White Cap Goby (Lotilia graciliosa) com seu companheiro de quarto camarão Alpheus (Alpheus rubromaculatus).

Para fazer derivas que duram mais 90 minutos, os mergulhadores podem solicitar tanques de grande volume ao centro de mergulho para garantir um amplo suprimento de gás. Essas derivas também são as favoritas dos mergulhadores com rebreather, que são capazes de estender os mergulhos em excursões de várias horas. O recorde atual para um mergulho à deriva com rebreather no House Reef é de mais de seis horas!

O lado negro da casa

O House Reef está disponível para os hóspedes de Wakatobi dia e noite. Para alguns, pôr do sol é a melhor época para visitar. À medida que a luz desaparece, as criaturas ativas durante o dia começam a procurar abrigo, enquanto outras emergem de seus covis para se alimentar na escuridão. Cefalópodes astutos e que mudam de cor, como o choco e a lula, podem assumir uma variedade de tons vívidos de rosa, roxo, vermelho e amarelo, e padrões que podem ser usados ​​para camuflagem, comunicação ou até mesmo para hipnotizar presas em potencial.

Envolto em seu casulo protetor, um peixe-papagaio é deitado durante a noite.

As luzes de mergulho revelam enguias deslizando pelos corais, tartarugas cochilando com as cabeças enfiadas em saliências na parede. Mergulhadores observadores podem encontrar peixes-cirurgião e outros membros do turno diurno aninhados nas profundezas dos recessos e fendas do recife. Como os peixes não têm pálpebras para fechar, eles podem não parecer estar dormindo, mas na verdade estão aproveitando sua versão de descanso noturno. Alguns peixes fazem mais do que apenas dormir durante a noite. O peixe-papagaio realiza um dos rituais de dormir mais conhecidos nos recifes, secretando uma bolha mucosa gelatinosa que envolve todo o seu corpo.

Um peixe-escorpião-de-borlas (Scorpaenopsis oxycephala) emite uma interessante combinação de fluorescência verde e laranja sob iluminação fluorescente durante um mergulho noturno no House Reef.

Mergulhos noturnos também apresentam uma oportunidade única de testemunhar o fenômeno da fluorescência marinha com o programa Fluo-dive do resort. Em vez de luzes de mergulho convencionais, os mergulhadores fluo e os praticantes de mergulho com snorkel fluo recebem luzes azuis especiais, junto com filtros amarelos que se encaixam sobre as máscara de mergulho. Quando os feixes dessas luzes são varridos ao longo de um recife, certos corais e animais se iluminam em cores brilhantes e misteriosas, transformando a noite em um show de luzes bizarro.

Quer adicionar o House Reef ao seu repertório de mergulho? Wakatobi agora está aceitando reservas para 2024 e além. Mas com os horários se esgotando rapidamente, é melhor entre em contato com um representante Wakatobi em breve se você estiver pensando em fazer uma viagem. Posso garantir que o recife Wakatobi House e as paredes e sistemas de recifes além valem a visita. Na verdade, os hóspedes regressam ano depois a este lugar mágico, alguns repetiram a visita mais de meia dúzia de vezes.

Contato:

E-mail: (office@wakatobi.com)

Perguntar: (https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)