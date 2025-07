Orcas convidam humanos para almoçar e compartilham massagens

Mais de 30 casos de orcas selvagens tentando compartilhar suas presas com seres humanos são o tema de um estudo publicado hoje (30 de junho). Os incidentes, espalhados por quatro oceanos, foram documentados ao longo de duas décadas e envolveram orcas oferecendo às pessoas uma variedade de peixes, mamíferos e invertebrados recém-adquiridos.

As orcas se aproximavam das pessoas, deixavam o objeto cair e esperavam por uma resposta, de acordo com os cientistas que testemunharam esse comportamento por si mesmos — e passaram um tempo tentando explicá-lo.

Uma orca na Nova Zelândia oferece a um mergulhador um pedaço de fígado de arraia-águia (Orca Research Trust)

Uma orca oferece uma raia-mobula inteira a uma pessoa em um barco na costa mexicana, vista da superfície e abaixo dela (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Eles concluíram que as orcas estavam aproveitando oportunidades para praticar comportamentos culturais aprendidos, explorar ou brincar na tentativa de aprender e, potencialmente, desenvolver relacionamentos com as pessoas.

“As orcas são muito sociáveis ​​e frequentemente as vemos compartilhando comida”, disse a segunda autora do estudo, Dra. Ingrid Visser. “Documentar e descrever o comportamento delas tentando compartilhar comida com humanos em vários lugares do mundo é fascinante.”

“As orcas são predadoras de topo que frequentemente comem outros mamíferos grandes, mas quando se trata de pessoas, elas ocasionalmente preferem compartilhar, indicando seu interesse em construir relacionamentos fora de sua própria espécie”, acrescentou a terceira autora, Vanessa Prigollini.

Orca feliz em interagir com humanos (Orca Research Trust)

“Parece haver um elemento pró-social nesses casos, indicativo de reciprocidade generalizada interespecífica, o que é extremamente incomum de se observar em qualquer animal não humano e sugere convergência evolutiva entre orcas e pessoas”, disse o autor principal Jared Towers.

Teoria da mente

O ecologista e autor Dr. Carl Safina, que não participou do estudo, comentou: "Das muitas e variadas mentes do mar, provavelmente as mais brilhantes são as das orcas. Histórias casuais sobre sua inteligência quase surreal abundam."

Mas aqui, esses cientistas reuniram sistematicamente uma impressionante ladainha de casos em que orcas de vida livre demonstraram possuir 'teoria da mente', o que significa que suas mentes compreendem que os humanos também têm mentes. Psicólogos frequentemente insistem que a 'teoria da mente' pertence apenas aos humanos.

“Orcas discordariam. As orcas têm procurado interagir conosco repetidamente e têm curiosidade sobre nós. Depois de viver milhões de anos no mar, para elas, nós, em nossos barcos, devemos parecer alienígenas visitantes.”

“E, de facto, somos estranhos num lugar estranho que mal conhecemos, sobre o qual ainda temos quase tudo a aprender.” A investigação envolveu as organizações Bay Cetology, Orca Research Trust e Marea, e o estudo é publicado acesso aberto no Jornal de Psicologia Comparativa.

Orcas compartilhando comida (Jared Towers)

Você coça minhas costas, eu coço as suas

Enquanto isso, uma população de orcas vem ganhando as manchetes por sua inclinação inesperada de usar algas para massagear umas às outras — considerada a primeira evidência de fabricação de ferramentas registrada entre mamíferos marinhos.

Imagens de drones de orcas residentes no Mar de Salish, nas águas interiores do estado de Washington, revelaram o comportamento. As orcas mordiam a ponta de um talo de alga marinha, posicionavam-no entre o próprio corpo e o de uma parceira e o enrolavam entre si por longos períodos.

Embora a população tenha sido formalmente estudada por 50 anos e descrita como "as orcas mais bem estudadas do planeta", a prática não havia sido detectada em filmagens anteriores coletadas de aeronaves devido à sua definição relativamente ruim.

Várias espécies de baleias eram conhecidas por praticarem o “kelping”, movimentando as algas com a cabeça, barbatanas e corpos para brincar ou manter a pele saudável. No entanto, no que agora é chamado de "allokelping", as algas são selecionadas, aparadas e manipuladas por duas orcas trabalhando em uníssono.

Duas orcas nadando – as algas marinhas podem ser vistas entre seus corpos (Centro de Pesquisa de Baleias)

O estudo foi liderado pelo Centro de Pesquisa de Baleias em colaboração com a Universidade de Exeter, no Reino Unido. “Ficamos surpresos quando notamos esse comportamento pela primeira vez”, disse CWR Dr. Michael Weiss, diretor de pesquisa. "O caule da alga-touro é firme, mas flexível, como uma mangueira de jardim cheia, com uma superfície externa escorregadia. Suspeito que essas características o tornem uma ferramenta ideal para limpeza."

O que considero notável nesse comportamento é o quão disseminado ele é na população. Machos e fêmeas de todos os estágios de vida e de todos os três grupos residentes no sul foram vistos usando algas marinhas dessa maneira. Todas as evidências apontam para uma parte importante de suas vidas sociais.

Não consigo parar de olhar

A equipe observou a prática de allokelping em oito dos 12 dias abrangidos pelo estudo e acredita que esse comportamento possa ser universal nessa população. As orcas eram mais propensas a escolher parentes maternos próximos e pessoas de idade semelhante como parceiras de allokelping.

“Em primatas — incluindo humanos — o toque modera o estresse e ajuda a construir relacionamentos”, comentou o professor Darren Croft, da Universidade de Exeter e diretor executivo do CWR.

“Sabemos que as orcas frequentemente entram em contato com outros membros do seu grupo – tocando-os com seus corpos e barbatanas – mas usar algas marinhas dessa forma pode melhorar essa experiência.

Uma lâmina de alga marinha pode ser vista na boca da orca à esquerda (Centro de Pesquisa de Baleias)

Também pode ser importante para a saúde da pele. Baleias e golfinhos têm uma variedade de estratégias para ajudá-los a se livrar da pele morta, e esta pode ser mais uma adaptação para esse propósito.

Algas marrons, como a alga marinha-touro, também têm propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que podem trazer benefícios adicionais às baleias. Agora, estamos trabalhando em mais pesquisas para confirmar essas descobertas iniciais e investigar os benefícios sociais e para a saúde da pele desse comportamento.

Orcas de algumas populações foram observadas esfregando seus corpos em praias de pedras lisas, possivelmente para remover pele morta e parasitas, mas a população residente no sul não está entre elas.

Futuro sombrio

Na última contagem do CWR, em 2024, restavam apenas 73 residentes do sul, um número extremamente baixo. Eles enfrentam um futuro "muito sombrio", diz Weiss, agravado pela baixa taxa de natalidade.

Sua principal presa, o salmão Chinook, está em declínio devido à sobrepesca, às mudanças climáticas e à destruição do habitat de desova, e a floresta de algas marinhas, onde as orcas encontram seus instrumentos de higiene, também está em declínio. A poluição e o ruído das atividades humanas são outros fatores que contribuem para a desova.

“Allokelping é mais uma prova da singularidade dos moradores do sul”, diz Weiss. “Se os perdermos, perderemos muito mais do que 73 animais individuais ou uma linhagem genética. Perderemos uma sociedade complexa e um conjunto profundo e único de tradições culturais.”

O estudo, para o qual a Universidade Northeastern em Boston também contribuiu, Está publicado in Current Biology.

