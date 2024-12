Os naufrágios poluentes são a bomba-relógio

Eles estão à espreita no fundo dos nossos oceanos, diz FRASER STURT da Universidade de Southampton

No fundo dos oceanos e mares encontram-se mais de 8,500 naufrágios de duas guerras mundiais. Estima-se que esses naufrágios contenham até 6 bilhões de galões (22.7 bilhões de litros) de petróleo, assim como munições, tóxico metais pesados e até armas químicas.

Durante décadas, esses destroços ficaram em grande parte fora da vista e da mente. Mas durante todo esse tempo, seus as estruturas estão se degradando, aumentando inexoravelmente as hipóteses de libertações repentinas de substâncias tóxicas no meio marinho. meio Ambiente.

Em partes do globo, a mudança climática está exacerbando esse risco. O aumento da temperatura dos oceanos, a acidificação e o aumento das tempestades aceleram a quebra desses naufrágios.

Of course, wrecks from the world wars are far from the only ones to be found at the bottom of the sea, with many others adding to the problem. The cost of addressing this global emitem foi estimado em US$ 340 bilhões (£ 261 bilhões).

Quantos desses naufrágios representam uma ameaça à segurança das pessoas, às comunidades costeiras e ao meio ambiente? O que pode ser feito – e por que não fizemos isso antes?

Mapeando o problema

Os números brutos em dólares e os números de naufrágios no mapa causam preocupação. Trabalhos de pesquisadores como Paulo Heersink reuniram diferentes conjuntos de dados para ajudar a visualizar a escala do desafio. No entanto, esses números e a posição dos pontos nos mapas também podem dar uma falsa sensação de certeza.

Continua sendo o caso de que os oceanos e mares do mundo não são tão bem mapeados quanto gostaríamos, com cerca de 23% tendo sido descritos e mapeados em detalhes. Mesmo esse nível de detalhes muitas vezes fica aquém do que precisamos para identificar positivamente um naufrágio, muito menos determinar o risco que ele pode representar.

Naufrágio de Pearl Harbor com vazamento lento ainda atrai vida marinha (Jill DeVito)

Há um esforço global contínuo para melhorar o nosso mapeamento do espaço oceânico sob os auspícios da Projeto Fundo Marinho 2030, que busca atingir uma resolução universal de 100 x 100m. Isso significa que um “pixel” de informação seria equivalente a cerca de dois campos de futebol.

Isso será transformador para nossa compreensão do fundo do oceano, mas não revelará os detalhes de todas as coisas que você poderia esconder dentro daqueles dois campos de futebol (o que inclui alguns naufrágios).

Muitos dos naufrágios que podem representar os maiores problemas são encontrados em águas costeiras mais rasas, onde as iniciativas de mapeamento do governo e o trabalho da indústria fornecem resoluções muito mais altas, mas ainda assim o desafio da identificação permanece.

E quanto aos registros de arquivo? Os registros históricos, como aqueles mantidos por Fundação Lloyd's Register em Londres, são fundamentais para trazer maior certeza à escala e à natureza do desafio. Eles contêm os detalhes das estruturas dos navios, cargas transportadas e últimas posições conhecidas antes da perda.

A precisão dessas posições, no entanto, é variável, o que significa que saber exatamente onde no fundo do mar um naufrágio pode estar, e assim como inspecioná-lo e avaliar seu risco, não é simples. Isso é colocado em forte relevo pelo trabalho do arqueólogo marítimo britânico Innes McCartney e oceanógrafo Mike Roberts, cujas investigações geofísicas e arquivísticas detalhadas no Mar da Irlanda demonstraram que naufrágios históricos foram frequentemente atribuídos e mal localizados. Isso significa que os pontos no mapa estão frequentemente nos lugares errados, e até 60% podem estar em locais desconhecidos no fundo do mar.

Naufrágio (Pascal Ingelrest / Pexels)

Uma corrida contra o tempo

A maioria dos naufrágios que causam maior preocupação são de metal, ou construção de metal e madeira. O aço nesses naufrágios está se degradando lentamente, aumentando a chance de cargas serem derramadas e componentes quebrarem. No entanto, isso é apenas parte do risco.

O mar está se tornando um lugar cada vez mais movimentado, à medida que realizamos pescarias mais intensivas e aumentamos a construção de parques eólicos offshore e outras instalações de energia para atender aos compromissos de net zero. Tudo isso afeta o leito marinho e pode perturbar fisicamente ou mudar a dinâmica dos locais de naufrágio.

Não há reconhecimento global crescente da necessidade de abordar este problema. Ele permaneceu sem solução até o momento devido ao complexo desafio internacional e interdisciplinar que ele representa.

Muitos dos destroços encontram-se em águas de países que nada a ver com o dono original do navio. Como então, determinamos quem é responsável? E quem paga pela limpeza – especialmente quando o proprietário original se beneficia da brecha legal da imunidade soberana?

Segundo esse conceito, o Estado de bandeira (o país onde o navio está registrado) não pode ser responsabilizado sob o direito internacional e, portanto, não é legalmente obrigado a pagar.

Além dessas questões fundamentais de responsabilidade, há desafios técnicos. É difícil saber exatamente quantos naufrágios preocupantes existem e como localizá-los. Então, como avaliamos suas condições e determinamos se é necessária intervenção? E se sim, como intervimos?

Cada uma dessas questões é um desafio complexo, e resolvê-las requer as contribuições de historiadores, arqueólogos, engenheiros, biólogos, geofísicos, geoquímicos, agrimensores hidrográficos, analistas de dados geoespaciais e engenheiros.

Isso já vem acontecendo, com projetos regionais fazendo progressos críticos e demonstrando o que pode ser alcançado. No entanto, a imensa escala do problema supera a quantidade de trabalho feito até o momento.

New technologies are clearly critical, as are new attitudes. At the heart of the problem is an emitem of knowledge and certainty – is this the wreck we think it is, does it pose a problem and if so, over what time scale?

Avanços em drones submarinos conhecidos como Veículos Subaquáticos Autônomos (AUVs), que são equipados com uma série de sensores para medir o fundo do mar e detectar poluentes, Poderia ajudar aumentar nosso conhecimento sobre os locais dos naufrágios, o que eles estão carregando e seu estado de deterioração. Os AUVs podem fornecer dados relativamente baratos e de alta resolução que produzem menos emissões do que uma campanha de pesquisa comparável conduzida por um grande navio de pesquisa.

Implantação de um AUV (MBARI)

Mas também precisamos compartilhar essas informações e compará-las com dados de arquivos para ajudar a gerar conhecimento e níveis mais altos de certeza. Muitas vezes, pesquisas e investigações subaquáticas ocorrem em silos, com dados mantidos por agências ou empresas individuais, impedindo um aumento rápido e cumulativo no entendimento.

A gravidade do risco ambiental e de segurança representado por naufrágios no fundo do oceano, e como ele muda ao longo do tempo, não é totalmente conhecida. Mas este é um problema que podemos resolver.

A ação é necessária agora, impulsionada por uma estrutura regulatória e de financiamento robusta, e padrões técnicos para remediação. Uma parceria global – codinome Projeto Tangaroa – foi convocada para estimular essa estrutura – mas é necessária vontade política e financiamento para torná-la realidade.

Por meio de trabalho de arquivamento e pesquisa direcionado, e do compartilhamento de dados e ideias, podemos traçar um curso para um futuro em que o mar não seja um lugar onde ignoramos coisas hoje que nos ameaçarão amanhã.

FRASER STURT é Professor de Arqueologia na Universidade de Southampton. Este artigo foi republicado de A Conversação sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Também na Divernet: ‘Encontramos poluentes há muito proibidos a 8,000 m de profundidade’, O naufrágio do barco VP nazista tóxico é a ponta de um iceberg?, 'Em todos os lugares que olhamos, encontramos evidências'