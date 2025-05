Verificação da realidade: a restauração dos corais não salvará os recifes do mundo

Não é uma mensagem que qualquer mergulhador queira ouvir, mas pesquisas independentes sobre projetos de restauração de corais em todo o mundo levaram COREY JA BRADSHAW da Universidade Flinders, CLELIA MULÀ da Universidade da Austrália Ocidental, GIOVANNI STRONA da Universidade de Helsinque e sua equipe a uma conclusão difícil.

Os recifes de coral são muito mais do que apenas um lugar bonito para visitar. Eles estão entre os ecossistemas mais ricos do mundo, abrigando cerca de um terço de todas as espécies marinhas.

Estes recifes também beneficiam diretamente mais de um bilhão de pessoas, proporcionando meios de subsistência e segurança alimentar, bem como proteção contra tempestades e erosão costeira.

Sem os recifes de coral, o mundo seria um lugar muito mais pobre. Por isso, quando os corais morrem ou são danificados, muitas pessoas tentam restaurá-los. Mas a enormidade da tarefa está aumentando à medida que o clima continua esquentando.

In nossa nova pesquisa, examinamos toda a extensão dos projetos de restauração de corais existentes em todo o mundo. Analisamos o que impulsiona seu sucesso ou fracasso e quanto custaria, de fato, restaurar o que já foi perdido. Restaurar os recifes que já perdemos em todo o mundo pode custar até 26 trilhões de dólares australianos (12.5 trilhões de libras).

Branqueada Acropora corais nas Maldivas (Davide Seveso / Universidade de Milão)

Perdas globais

Infelizmente, os recifes de corais estão sofrendo em todo o mundo. Aquecimento global e ondas de calor marinhas são os principais culpados, mas sobrepesca e poluição piorar a situação.

Quando as temperaturas do mar sobem acima da média sazonal por períodos prolongados, os corais podem tornar-se alvejado. Eles perdem a cor à medida que expelem seus algas simbióticas quando estressado, revelando o esqueleto branco por baixo. O branqueamento severo pode matar o coral.

O branqueamento e a morte em massa de corais são agora comuns. No mês passado, uma enorme pluma de água quente grandes áreas branqueadas do recife de Ningaloo na costa noroeste da Austrália, assim como grandes seções do norte da Grande Barreira de Corais estavam branqueando na costa nordeste.

Desde o início de 2023, ocorreu um branqueamento em massa dos corais em todo o trópicos e partes do Oceano Índico.

Nos últimos 40 anos, a extensão dos recifes de coral caiu pela metade. À medida que as alterações climáticas continuam, os eventos de branqueamento e a morte dos corais irão tornar-se mais comum. Mais de 90% dos recifes de corais correm o risco de degradação a longo prazo até o final do século.

Corais mortos nas Maldivas após um evento de branqueamento (Simone Montano / Universidade de Milão)

Intervenção direta

A restauração dos recifes de coral pode levar muitas formas, incluindo a remoção de espécies que comem corais, como peixe-papagaio, transferindo desova de coral ou mesmo manipular o comunidade local de micróbios para melhorar a sobrevivência dos corais.

Mas de longe o tipo mais comum de restauração é “jardinagem de coral”, onde fragmentos de corais cultivados em viveiros são transplantados de volta para o recife.

O problema é a escala. A restauração de corais só pode ser realizada com sucesso em pequena escala. A maioria dos projetos opera apenas em algumas centenas ou milhares de metros quadrados. Compare isso com quase 12,000 km² de perda e degradação entre 2009 e 2018. Os projetos de restauração não chegam nem perto da escala necessária para compensar perdas causadas pelas mudanças climáticas e outras ameaças.

Os conservacionistas trabalham para cuidar dos corais e ajudar a preservar essas formas de vida únicas

Custos altíssimos

A restauração de corais é caro, variando de cerca de US$ 10,000 a US$ 226 milhões (£ 4,800 a £ 109 milhões) por hectare. Essa ampla variação reflete os custos variáveis ​​das diferentes técnicas utilizadas, a facilidade de acesso e o custo da mão de obra.

Por exemplo, a jardinagem de corais (fragmentos de corais cultivados em viveiros e transplantados de volta para o recife) é relativamente barata (custo médio de US$ 558,000 ou £ 270,000 por hectare) em comparação com a semeadura de larvas de coral (custo médio de US$ 830,000 ou £ 400,000 por hectare). A construção de recifes artificiais pode custar até US$ 226 milhões (£ 109 milhões) por hectare.

Estimamos que custaria mais de US $ 1.6 bilhões (£ 772 milhões) para restaurar apenas 10% das áreas de corais degradadas em todo o mundo. Isso considerando o menor custo por hectare e assumindo que todos os projetos de restauração sejam bem-sucedidos.

Mesmo nossa estimativa conservadora é quatro vezes maior que o investimento total em restauração de corais na última década (US$ 410 milhões ou £ 198 milhões).

Mas é razoável usar o custo mais alto por hectare, dadas as altas taxas de falhas, a necessidade de usar várias técnicas no mesmo local e o alto custo de trabalhar em recifes remotos. Restaurar 10% das áreas de corais degradadas globalmente, a US$ 226 milhões por hectare, custaria mais de US$ 26 trilhões (£ 12.5 trilhões) – quase 10 vezes o custo da Austrália. PIB anual.

Portanto, é financeiramente impossível lidar com a perda contínua de recifes de corais com restauração, mesmo que projetos locais ainda possam trazer alguns benefícios.

Viveiros de cordas nutrem fragmentos de corais até que estejam prontos para serem plantados (Luca Saponari / Universidade de Milão)

Localização, localização, localização

Nossa pesquisa Também analisamos o que determina a escolha dos locais de restauração. Descobrimos que isso depende principalmente da proximidade do recife com assentamentos humanos.

Por si só, isso não é necessariamente algo ruim. Mas também descobrimos que ações de restauração eram mais propensas a ocorrer em recifes já degradados pela atividade humana e com menos espécies de corais.

Isso significa que não estamos necessariamente mirando em locais onde a restauração tem mais probabilidade de sucesso ou de maior importância ecológica.

Outra limitação é que a jardinagem de corais normalmente envolve apenas algumas espécies de corais – o mais fácil de criar e transplantar. Embora isso ainda possa aumentar a cobertura de corais, não restaura a diversidade dos corais na medida em que necessário para ecossistemas saudáveis ​​e resilientes.

Medindo o "sucesso"

Outra triste realidade é que mais de um terço de todos os esforços de restauração de corais falhar. Os motivos podem incluir planejamento deficiente, tecnologias não comprovadas, monitoramento insuficiente e ondas de calor subsequentes.

Infelizmente, não existe uma maneira padronizada de coletar dados ou relatar projetos de restauração. Isso dificulta – ou impossibilita – a identificação das condições que levam ao sucesso e reduz o ritmo de melhoria.

Tenha sucesso agora, falhe depois

A maioria dos transplantes de corais são monitorados para menos de 18 mesesMesmo que sobrevivam a esse período, não há garantia de que durem mais. A taxa de sucesso a longo prazo é desconhecida.

Quando examinámos a probabilidade de eventos de calor extremo imediatamente após a restauração e nas décadas seguintes, nós achamos que a maioria dos locais restaurados já havia sofrido branqueamento severo logo após a restauração. Será difícil encontrar locais que sejam poupados do aquecimento global futuro.

Às vezes, o coral jovem é branqueado antes que o projeto de restauração seja concluído (Davide Seveso / Universidade de Milão)

Nenhum substituto para a ação climática

A restauração de corais tem o potencial de ser uma ferramenta valiosa em determinadas circunstâncias: quando promove o engajamento da comunidade e atende às necessidades locais. Mas ainda não é – e talvez nunca seja – viável expandir-se o suficiente para gerar efeitos positivos significativos a longo prazo nos ecossistemas dos recifes de corais.

Esta verificação da realidade deve estimular um debate construtivo sobre quando e onde a restauração vale a pena. Sem interromper a ritmo e magnitude das mudanças climáticas, temos pouco poder para salvar os recifes de corais de perdas massivas ao longo do próximo século e além.

Outras abordagens de conservação, como estabelecer, manter e fazer cumprir áreas marinhas protegidas e melhorar qualidade da água poderia aumentar a probabilidade de um projeto de restauração de corais funcionar. Esses esforços também poderiam apoiar comunidades humanas locais com incentivos para conservação.

O reforço de estratégias complementares poderia, portanto, aumentar a resiliência do ecossistema, ampliando o alcance e o sucesso dos projetos de restauração de corais.

