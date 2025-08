'Desrespeito imprudente pela segurança': Relatório critica o piloto Rush, da Titan

A perda catastrófica do Titan submersível e seus cinco ocupantes enquanto mergulham a 3.8 km de profundidade Titânico naufrágio em junho de 2023 poderia ter sido evitado, declarou o Conselho de Investigação Marítima (MBI) da Guarda Costeira dos EUA na terça-feira, em um relatório contundente sobre os antecedentes do incidente fatal.

Os eventos foram descritos com algum detalhe em Divernet relatórios da época e após o incidente. O “evento inicial” foi uma perda de integridade estrutural que causou a implosão catastrófica de Titancasco, cujo provável ponto de falha seria a junta adesiva entre sua cúpula frontal de titânio e o segmento de titânio ou casco de fibra de carbono.

Falhas no projeto e na construção do submersível enfraqueceram sua integridade estrutural, provavelmente piorando com o tempo. Os principais fatores que contribuíram para a implosão foram, de acordo com o relatório do MBI, o projeto, a certificação, a manutenção e o processo de inspeção inadequados da operadora OceanGate. Titan.

Engenheiros de segurança marítima inspecionam a tampa traseira de titânio recuperada do Titan (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA)

Entre muitos outros detalhes, o Relatório 327-page refere-se à escala de engano envolvida na venda Titânico expedições para “especialistas de missão”, um termo para passageiros pagantes concebido para contornar regulamentos, num submersível que tinha passado por apenas 11 mergulhos de teste e não tinha excedido as profundidades de mergulho antes de começar a levar esses passageiros para o fundo Titânico.

Números inflacionados

O relatório revela “um padrão perturbador de deturpação e desrespeito imprudente pela segurança na operação da OceanGate Titan submersível”, com o CEO da OceanGate, Stockton Rush, que como piloto foi um dos cinco ocupantes que morreram no incidente, “aparentemente usando números inflacionados para reforçar a segurança percebida e a contagem de mergulhos do último Titan casco.

“Essa manipulação deliberada de dados criou uma falsa impressão da comprovada confiabilidade e segurança do submersível e, crucialmente, essa deturpação proporcionou uma sensação exagerada de segurança aos especialistas da missão”, afirma o MBI. “Os testes limitados do submersível final Titan casco contradiz diretamente quaisquer alegações de validação rigorosa.”

Como exemplo do que é descrito como o “desdém de Rush pelos protocolos tradicionais de segurança de submersíveis”, o relatório afirma que em 2021 ele optou por usar apenas quatro em vez dos 18 parafusos necessários para fixar Titancúpula dianteira do 's para o resto do submersível “porque levou menos tempo”.

O submersível Titan e sua plataforma (OceanGate)

As objeções do diretor de engenharia foram ignoradas e, embora Titan estava sendo içado para a nave-mãe, os parafusos se romperam, fazendo com que a cúpula se desprendesse e caísse sobre a plataforma submersível. Isso foi dito para destacar "a propensão da OceanGate a não avaliar cuidadosamente os riscos operacionais, frequentemente priorizando a eficiência operacional em detrimento da segurança".

A empresa teria falhado em investigar e resolver adequadamente as anomalias conhecidas no casco após sua operação em 2022. Titânico expedição. TitanO sistema de monitoramento em tempo real gerou dados que deveriam ter sido analisados e tratados, mas a OceanGate não realizou nenhuma manutenção preventiva, nem os armazenou adequadamente. Titan durante sua longa paralisação antes da expedição de 2023.

'Implosão quase uma certeza'

O MBI se refere a uma “cultura tóxica no local de trabalho” na OceanGate, com funcionários, especialmente aqueles em funções técnicas e operacionais, “dissuadidos e menosprezados por expressar preocupações, criando um ambiente onde a segurança era deixada de lado e funcionários preocupados pediam demissão ou eram demitidos”.

Os múltiplos papéis de Rush como cofundador, CEO, secretário do conselho de administração, piloto-chefe e investidor principal “permitiram que ele gradualmente solidificasse seu controle centralizado e dominante sobre todas as decisões e operações da OceanGate”, diz o relatório.

Stockton Rush: 'Desdém pelos protocolos tradicionais de segurança de submersíveis'

“Esta estrutura empresarial, combinada com a ausência de uma supervisão externa significativa e a atitude de desdém da administração em relação às questões de segurança, criou um ambiente que permitiu Titan para continuar operando com a ameaça de sua eventual implosão crescendo até se tornar quase uma certeza.”

Os quatro homens que morreram ao lado de Rush eram veteranos de submersíveis franceses e Titânico O especialista Paul-Henri Nargeolet e os cidadãos britânicos Hamish Harding e Shahzada Dawood, além de seu filho de 19 anos, Suleman. A expedição de 2023 havia sido anunciada como cinco missões separadas de 8 a 10 dias, e os especialistas da missão no condenado "Dive 88" pagaram £ 650,000 em taxas pelo mergulho.

Dizia-se que a OceanGate estava enfrentando crescentes déficits financeiros devido à retirada de patrocinadores nervosos.

Segundo o relatório, a assinatura de termos de responsabilidade pelos especialistas da missão geralmente era programada para ocorrer pouco antes dos mergulhos programados. Naquela época, embora tivessem prometido um "curso de treinamento interno de 74 horas", eles teriam constatado que o nível do treinamento variava consideravelmente, muitas vezes ficando aquém do esperado, enquanto a triagem médica era inadequada ou inexistente.

Salvaguardas para o futuro

O relatório faz referência a uma estrutura regulatória nacional e internacional inadequada para operações submersíveis e “embarcações de novo design”, além de um processo de denúncia ineficaz sob a Lei de Proteção ao Marinheiro nos EUA.

Portanto, inclui 17 recomendações de segurança destinadas a fortalecer a supervisão das operações de submersíveis, melhorar a coordenação entre as agências federais dos EUA e fechar lacunas na política marítima internacional.

Essas recomendações incluem restringir a designação de “Embarcação de Pesquisa Oceanográfica” para submersíveis; expandir os requisitos federais e internacionais para todos os submersíveis que realizam mergulhos científicos ou comerciais; e exigir documentação da Guarda Costeira para todos os submersíveis dos EUA.

O que aconteceu com Titã pode anunciar uma nova supervisão sobre submersíveis (OceanGate)

O relatório do MBI da Guarda Costeira também recomendou o reforço do pessoal da Guarda Costeira para dar suporte à nova supervisão da construção de submersíveis e “embarcações de novo design”, incluindo inspeções de campo.

Outras recomendações incluem exigir que os operadores de submersíveis enviem planos de mergulho e resposta a emergências aos oficiais locais da Guarda Costeira; avaliar as capacidades de busca e salvamento submarino da Guarda Costeira; e trabalhar com a Organização Marítima Internacional (IMO) definir submersíveis de passageiros e expandir os requisitos internacionais de segurança para quando operam em alto mar.

Supervisão mais forte

O relatório também apela à criação de uma nova Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) e acordo da Guarda Costeira para esclarecer protocolos investigativos de denunciantes e melhorar a coordenação interinstitucional nos EUA.

“A investigação de dois anos identificou múltiplos fatores contribuintes que levaram a esta tragédia, fornecendo lições valiosas aprendidas para evitar uma ocorrência futura”, comentou Titan Presidente do MBI, Jason Neubauer: “Há necessidade de uma supervisão mais forte e opções claras para operadoras que estão explorando novos conceitos fora da estrutura regulatória existente.

Neubauer disse estar otimista de que as descobertas e recomendações “ajudariam a melhorar a conscientização sobre os riscos e a importância de uma supervisão adequada, ao mesmo tempo em que forneceriam um caminho para a inovação”.

O Comandante da Guarda Costeira agora precisa revisar o relatório antes que um “memorando de ação final” seja emitido.