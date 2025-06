Roma – Local de Mergulho de Wakatobi #42

Para o fotógrafo subaquático, a magnífica coleção de corais e a vida única de peixes de Roma em Wakatobi podem representar uma escolha difícil sobre qual caminho seguir: macro ou grande angular.

Roma é um dos locais de mergulho mais populares e celebrados dentro da reserva marinha privada mantida pela Resort de mergulho Wakatobi. Inúmeras publicações, blogs e comentários de visitantes o rotularam como um dos principais locais de mergulho do mundo. Localizado próximo à costa do canto noroeste da Ilha Tomia, este monte marinho alongado sobe de águas profundas até dois metros da superfície na maré baixa. O nome do local vem do anel de coral batata que circunda a crista da formação em um padrão que lembra o Coliseu de Roma.

Os peixes anêmonas com suas anêmonas-mangueira florescem entre as colônias de corais-batata que dominam a região rasa do alongado monte marinho de Roma.

A pináculo o pico raso é frequentemente envolto em nuvens rodopiantes de fuzileiros, peixes-borboleta pirâmide, sargentos, pargos e peixes-porco de dentes vermelhos, deliciando os praticantes de snorkel que são bem-vindos para acompanhar os mergulhadores nas visitas ao local. Com águas claras e muita luz solar, os praticantes de snorkel podem caçar vida marinha entre as inúmeras espécies de corais que prosperam em Roma. Este nível superior é o lar de numerosas colónias de anémonas e dos seus peixes-palhaço residentes, e o local é conhecido pela sua população de kraits marinhos, que muitas vezes podem ser vistos esgueirando-se através de dobras e fendas no fundo do mar.

Nas profundezas de Roma, um mergulhador é saudado por um grande cardume de pargos.

À medida que os mergulhadores descem do pico, eles podem ficar imersos em um grande cardume de barracudas de barbatana preta e patudo, ou nadar em uma massa fervilhante de pargos e jack crevalle.

Em toda a paisagem montanhosa marítima de Roma há uma densa mistura de corais duros e esponjas, muitos deles com crinóides empoleirados no topo.

Na marca dos 20 metros, as prolíficas colônias de corais do local dividem espaço com um bosque de grandes esponjas-barril. Um vislumbre dos recessos internos desses filtradores descomunais pode revelar uma série de pequenos crustáceos

Comumente conhecidas como coral disco ou scroll, enormes colônias de Turbinaria mesenterina podem muitas vezes assumir uma configuração semelhante a uma rosa gigante. Roma apresenta duas dessas formações, a maior medindo cerca de 6 metros (20 pés) de diâmetro.

Nenhuma visita a Roma está completa sem uma parada para ver a formação conhecida como A Rosa. Esta colônia circular de coral turbinaria mede cerca de 6 metros (20 pés) de diâmetro. Quando vistas de cima, as dobras esculpidas em forma de folha da formação se combinam para criar a impressão de uma flor rosa gigante. Com base no tamanho desta colônia de corais, estima-se que ela tenha pelo menos 300 anos.

Quando se trata de tesouros e guloseimas maravilhosos, Roma os carrega grandes e pequenos, até mesmo os mais ínfimos, como o cavalo-marinho pigmeu de Pontoh (Hippocampus pontohi).

Depois de ver The Rose, os mergulhadores normalmente iniciam uma subida lenta que permite perfis de vários níveis de mais de uma hora. À medida que sobem a face semelhante a uma crista do monte marinho, podem escolher entre duas paisagens distintas. À esquerda, o pináculo torna-se uma parede quase vertical coberta por uma densa mistura de corais duros e esponjas. Os crinóides empoleiram-se nas bordas externas dos corais ramificados, estendendo tentáculos com babados e multicoloridos para pegar pedaços que passam trazidos pela corrente. Olhares mais atentos podem revelar peixes-crocodilos emboscados à beira de um afloramento.

Para os fotógrafos subaquáticos, os ciganos podem representar uma difícil decisão sobre qual caminho seguir – macro ou grande angular. Indo mais longe, você corre o risco de perder ótimos assuntos macro, como este peixe-escorpião de folha roxa.

O lado oposto do monte oferece uma encosta mais suave coberta de coral pavona e aglomerados de esponjas coloridas, todas intercaladas entre manchas de areia branca. Os braços dos corais, em forma de alface, fornecem abrigo para uma variedade de pequenos peixes de recife. Choco e polvo são encontrados neste site com regularidade previsível. Um olhar mais atento revela nudibrânquios multicoloridos engajados em marchas lentas e escorregadias, camarões louva-a-deus caçando e maxilares de faixa amarela escavando tocas nas manchas de areia.

