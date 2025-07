Satélites/IA colocam os 'Protegidos' nas AMPs

Um estudo pioneiro revelou que as Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) estão conseguindo conter a atividade pesqueira industrial, mas apenas aquelas que estão entre as mais bem fiscalizadas do mundo e fazem uso total de recursos como rastreamento por satélite e inteligência artificial.

A pesquisa revisada por pares é intitulada com segurança Pouca ou nenhuma pesca industrial ocorre em áreas marinhas totalmente e altamente protegidas. Imagens de satélite combinadas com tecnologia de IA podem detectar embarcações anteriormente não rastreáveis responsáveis pela pesca ilegal, afirma, levantando a questão de por que qualquer área designada como AMP no século XXI deve permanecer um "parque de papel".

De acordo com o relatório, 78.5% das 1,380 AMPs selecionadas para estudo não apresentavam atividade pesqueira comercial. Das AMPs em que imagens de satélite detectaram atividade pesqueira ilegal, 82% tiveram, em média, menos de 24 horas de pesca por ano civil.

Jack em Roca Partida, Ilhas Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

As AMPs fortemente protegidas tinham, em média, nove vezes menos embarcações de pesca por quilômetro quadrado do que as áreas costeiras desprotegidas.

As AMPs designadas como estritamente protegidas, mas com atividade pesqueira significativa, incluem aquelas na Reserva Marinha de Chagos, nas Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul e no Parque Marinho da Grande Barreira de Corais (combinado com o Parque Marinho Costeiro da Grande Barreira de Corais), cada uma com cerca de 900 horas de pesca por ano.

“Como as áreas marinhas estritamente protegidas desencorajam a pesca ilegal, os peixes são muito mais abundantes dentro dos seus limites; produzem muito mais crias e ajudam a repor as áreas circundantes”, observa o co-autor do estudo, Enric Sala, explorador residente da National Geographic e fundador da Mares Imaculados. “Por outras palavras, a indústria pesqueira beneficia do cumprimento das regras.”

Lagostas, Roca Partida, Ilhas Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Transbordamento de peixes

Outras pesquisas mostraram que a dispersão de peixes e invertebrados de APMs pode aumentar as capturas fora de seus limites entre 12 e 18%.

“A pesca ilegal ocorre em áreas do oceano reservadas para proteção, mas, usando satélites, descobrimos – pela primeira vez – que o nível de proteção determina quanto risco os pescadores industriais estão dispostos a assumir”, diz Sala.

A pesca ilegal põe em risco tanto a saúde dos ecossistemas oceânicos quanto a estabilidade econômica da indústria pesqueira, de acordo com o estudo. Áreas marinhas protegidas rigorosamente restauram a vida marinha dentro de seus limites, melhoram a pesca local, geram empregos e benefícios econômicos e fortalecem a resiliência contra o aquecimento do oceano.

Nas AMPs que são minimamente ou levemente protegidas, os benefícios praticamente desaparecem.

Peixes e recifes de corais em Pulo Anna, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

"O oceano não é mais grande demais para ser observado. Com satélites de última geração e IA, estamos tornando a pesca ilegal visível e provando que proteções marinhas fortes funcionam", afirma Juan Mayorga, coautor do estudo e cientista do Pristine Seas.

Para chegar às suas conclusões, os pesquisadores analisaram cinco bilhões de posições de embarcações do Sistema de Identificação Automática (AIS), um sinal de segurança baseado em GPS transmitido por muitas embarcações de pesca industrial.

Eles combinaram esses dados com imagens de satélite geradas pelo Radar de Abertura Sintética (SAR), que pode detectar embarcações independentemente das condições climáticas ou de luz.

Combinando os conjuntos de dados com o uso de modelos de IA desenvolvidos por Assista Pesca global permitiu que os pesquisadores detectassem a maioria dos barcos de pesca com mais de 15 m de comprimento, incluindo barcos "escuros" que evitam divulgar sua localização.

Barracuda no Atol de Bikar nas Ilhas Marshall (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

A imagem completa

“Nenhum conjunto de dados sozinho pode resolver o desafio de monitorar a atividade pesqueira no mar; cada um tem seus pontos cegos”, diz Mayorga. “Mas quando os combinamos, seu poder emerge.”

“Ao combinar o rastreamento AIS com imagens de radar de satélite e IA, estamos agora muito mais próximos de uma imagem completa da atividade humana no oceano.

“Isso é especialmente importante nas joias da coroa do oceano — as áreas mais fortemente protegidas do mundo — onde os riscos para a fiscalização e a biodiversidade são maiores.”

Angelfish, San Benedicto, Ilhas Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Os dados do AIS perderam quase 90% das detecções de embarcações pesqueiras baseadas em SAR dentro das AMPs, afirmam os autores, enquanto a nova metodologia oferece uma maneira poderosa de avaliar a conformidade da pesca e eliminar pontos cegos nos métodos de monitoramento atuais.

“Ao usar satélites para rastrear embarcações de pesca, os países podem prever a localização de atividades ilegais e direcionar esforços de patrulha, economizando mão de obra e dinheiro”, conclui a autora principal do estudo, Prof. Jennifer Raynor, da Universidade de Wisconsin-Madison. O artigo de pesquisa é publicado na revista Ciência.

Também na Divernet: A maioria das medidas de proteção marinha não está funcionando, A Nice 30×30 promete ser "uma gota no oceano", Filme contundente de Attenborough condena a pesca de arrasto da AMP, Como ganhar bilhões – protegendo os pontos de mergulho