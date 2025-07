Listagens de tubarões e raias na CITES ganham impulso

As listagens da CITES para tubarões e raias ameaçados de extinção parecem estar melhorando o comércio e a gestão da pesca em "uma taxa e escala nunca vistas antes", de acordo com um novo estudo independente.

Liderado pela Florida International University, a Wildlife Conservation Society (WCS) e parceiros, o estudo publicado em Política Marítima revela progressos encorajadores na implementação de proteções comerciais internacionais sob a CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens) – embora também destaque as áreas que precisam urgentemente de melhorias para proteger as espécies mais ameaçadas.

Tubarão-de-pontas-pretas-de-recife (© Kimberly Jeffries)

Acredita-se que o impulso crescente em direção à proteção tenha ocorrido particularmente em regiões de grande biodiversidade, como os trópicos globais. Constatou-se que 48% dos países signatários da CITES realizaram reformas regulatórias para implementar as listas. Essas reformas variaram da proibição total da captura e do comércio de todas as espécies à proteção nacional específica para cada espécie e cotas baseadas em evidências científicas.

Outras áreas de preocupação constante incluem as raias-mobula, listadas no Apêndice II da CITES em 2016 e ainda amplamente comercializadas por suas placas branquiais. Muitos países que exportam produtos de raias-mobula ainda não possuem as avaliações científicas exigidas pela CITES, o que levanta preocupações quanto à sustentabilidade.

Os tubarões-baleia agora têm proteção mais forte, de acordo com o estudo, embora ainda existam lacunas no monitoramento da captura e do comércio de peixes vivos para aquários em alguns países. E os tubarões-de-pontas-brancas-oceânicos, embora estejam entre as espécies mais protegidas, ainda têm seus barbatanas comercializados ilegalmente e em níveis insustentáveis.

Tubarão-baleia nas Filipinas (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Desafios persistentes

Os pesquisadores analisaram a implementação nacional em 183 países signatários da CITES. A Indonésia, um dos maiores exportadores de produtos de tubarão, investiu fortemente em ferramentas de identificação de espécies e marcos regulatórios, enquanto Moçambique também emergiu como líder ao implementar a legislação nacional, melhorar a capacidade de fiscalização e tomar medidas tangíveis para reduzir o comércio ilegal.

Antes das listagens da CITES, novos "pontos brilhantes" como Bangladesh, Colômbia, Região Administrativa Especial de Hong Kong, Índia e Peru tinham pouca ou nenhuma gestão de tubarões em vigor, enquanto o Gabão tinha demonstrado forte vontade política de promover reformas legislativas.

Entretanto, outros países, incluindo Mauritânia, México, Namíbia, Omã e Trinidad e Tobago, que assumiram compromissos formais com a CITES, “enfrentaram desafios persistentes” em termos de execução e rastreabilidade.

“A boa notícia é que sabemos quais são os próximos passos que precisamos tomar agora”, comentou Luke Warwick, diretor de conservação de tubarões e arraias da Wildlife Conservation Society.

“Este estudo demonstra que as listagens de tubarões e raias da CITES criaram um impulso genuíno e, com o apoio certo, podemos garantir que essas regras internacionais resultem nas medidas de que precisamos em nível nacional para proteger adequadamente algumas das espécies mais icônicas e ameaçadas do oceano.”

No entanto, o diretor executivo do Shark Conservation Fund, Lee Crockett, alertou que “a ciência recente mostra que 37% de todas as espécies de tubarões e raias estão ameaçadas, um número que sobe para mais de 70% para espécies comumente encontradas no comércio internacional.

“Com as populações de tubarões pelágicos reduzidas em mais de 70% na última metade do século, e os tubarões de recife praticamente extintos em um em cada cinco recifes de corais pesquisados, um ponto crítico está próximo”, disse ele.

Tubarão-de-pontas-brancas-oceânico (© WCS)

Os próximos passos críticos incluíram a ampliação das ferramentas de identificação de espécies nos portos, o aumento do treinamento de agentes alfandegários, a melhoria da coleta de dados sobre volumes e fontes de comércio e o fomento da colaboração transfronteiriça entre agências de pesca e vida selvagem.

Propostas da CoP 20

Enquanto isso, a CITES publicou propostas para proteger ainda mais as espécies de tubarões e raias mais ameaçadas, descrevendo algumas, incluindo tubarões-baleia, tubarões-de-pontas-brancas, peixes-cunha e raias-manta, como "em queda livre rumo à extinção".

As propostas refletem o fato de que o comércio sustentável não é considerado viável para essas espécies, cujas características biológicas únicas exigem o tipo de proteção de alto nível agora oferecida às baleias e tartarugas.

Países reunidos na CITES CoP20 evento em Samarcanda, Uzbequistão, em novembro, será solicitado a considerar a inclusão de tubarões-baleia, tubarões-de-pontas-brancas-oceânicos, mantas e raias-diabo no Apêndice I da CITES, que oferece sua proteção mais forte ao proibir o comércio.

Proibições temporárias de comércio por meio de propostas de cota zero também estão sendo apresentadas para raias-cunha e peixes-guitarra, espécies criticamente ameaçadas, o que, segundo a WCS, teria o mesmo impacto de uma listagem no Apêndice I.

As novas listagens ajudariam a fechar lacunas na fiscalização, interromper o comércio ilegal e permitir que governos e comunidades protegessem espécies marinhas essenciais da superexploração e exportação.

Peixe-guitarra gigante (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Duas propostas adicionais visam oferecer protecção de nível do Apêndice II da CITES às espécies de tubarões e raias que são actualmente menos comercializadas barbatanas do que para óleo e carne.

“Na última década, a acção da CITES centrou-se na questão dos tubarões.nadadeira comércio, e com 90% desse comércio agora regulamentado, o foco deve mudar para outros fatores que impulsionam a pesca excessiva de tubarões”, insiste a WCS, que elogiou a liderança do Panamá, Equador, Brasil, Senegal, Benim, UE e Reino Unido na condução das novas propostas.

Essas propostas pedem maior proteção para os tubarões-gulper de águas profundas, de crescimento lento, para garantir que o comércio contínuo de seu valioso óleo de fígado, usado em cosméticos de alta qualidade, seja legal e sustentável; e para os tubarões-lisos, sobrepescados e comercializados internacionalmente por sua carne.

No total, mais de 70 espécies de tubarões e raias foram propostas para listagem na CITES na CoP 20, com mais de 50 governos tendo adicionado seus nomes a sete propostas de listagem.

Também na Divernet: CHINA NADA CONTRA A MARÉ PARA CONFINAR A MAIORIA DAS ORCAS, TUBARÕES DE RECIFE CORREM MAIS PERIGO DO QUE O ESPERADO, DESCOBERTA DO MAKO: MAIS BOAS NOTÍCIAS PARA OS TUBARÕES, PRESSÃO DO MERGULHADOR AJUDA A ALCANÇAR O 'PONTO DE VIRADA' DOS TUBARÕES