Convença o chefe a financiar sua viagem de mergulho com manta!

A Manta Trust está encorajando uma nova forma de formação de equipes corporativas – pedindo que empregadores com visão de futuro permitam que os funcionários troquem suas mesas por excelentes locais de mergulho ao redor do mundo. Essas equipes temporárias de mergulho ou snorkel contribuem para a conservação marinha enquanto continuam a ganhar seu salário.

A instituição de caridade de conservação marinha registrada no Reino Unido diz que seu programa de folga voluntária (VTO) está oferecendo às empresas a oportunidade de combinar responsabilidade social corporativa com experiências que elevam o moral e mudam a vida dos funcionários.

Exercício de formação de equipe nas Maldivas (Jasmine Corbett)

As viagens de uma semana são projetadas para transformar os participantes em cientistas-cidadãos equipados para contribuir diretamente para a conservação das mantas e arraias-diabo, que são classificadas como ameaçadas ou vulneráveis ​​devido à pesca excessiva, destruição de habitat e mudanças climáticas.

Lideradas por cientistas marinhos da Manta Trust, as expedições da VTO oferecem oportunidades práticas de pesquisa: fotografar arraias para bancos de dados de identificação, pesquisar habitats e coletar dados para informar estratégias de conservação. Elas também abrangem limpezas de praias, alcance comunitário local e workshops de conservação marinha.

Mantas de recife alimentadas por ciclones nas Maldivas (Simon Hilbourne)

Os habitats icônicos das mantas abrangidos pelo programa incluem as Maldivas, Raja Ampat e Komodo, na Indonésia, a Ilha da Prata, no Equador, e o arquipélago de Revillagigedo, no México.

Mais de 200 funcionários já participaram de 10 expedições piloto, então grandes equipes com média de 20 pessoas estão se envolvendo, às vezes incluindo representantes da alta gerência.

Um modelo de financiamento típico faz com que os funcionários façam doações para a viagem que são então equiparadas pelo empregador. Alinhar-se com a conservação do oceano demonstra o comprometimento da empresa com a sustentabilidade e seu senso de responsabilidade social, mantém a confiança.

“O feedback tem sido extremamente positivo”, relata, com os participantes descrevendo suas experiências como profissionalmente enriquecedoras e pessoalmente transformadoras.

“Nossa empresa faz parceria com a Manta Trust para oferecer expedições de voluntariado, onde nossa equipe pode tirar um tempo para participar de pesquisas sobre arraias-manta em locais de projetos ao redor do mundo”, diz a executiva de contas Rainbow Cheung da empresa de software Salesforce. “Essa oportunidade única nos permite nos unir como uma equipe e causar um impacto significativo nos esforços de conservação.

“Tivemos mais de cem funcionários de todo o mundo se juntando a nós em nossas oito expedições, coletando dados valiosos e também fazendo contribuições financeiras significativas para o Manta Trust.”

Sobrevoo de Manta (Jasmine Corbett)

Depois de participar de uma viagem em grupo do Manta Trust VTO, o funcionário da Salesforce Hideyuki Komaki disse: “Participar de expedições de pesquisa sobre arraias-manta não apenas nos permitiu aprender novas habilidades e coletar dados importantes, mas também fortaleceu nossos laços como colegas.

“Sair do nosso ambiente de escritório juntos para essas expedições tem sido uma experiência verdadeiramente transformadora.”

As empresas podem participar de uma viagem programada ou criar uma expedição personalizada para sua equipe, com os funcionários usando dias VTO ou férias deixe para participar. As viagens atendem a todos os níveis de experiência, diz o trust, e podem incluir oportunidades de certificação de mergulho para iniciantes, se necessário.

Expedição VTO a Raja Ampat (Ken Chew)

“Nadar ao lado dessas criaturas majestosas não é apenas uma experiência incrível – é uma chance de fazer uma diferença real”, diz Confiança Manta CEO e cofundador Dr. Guy Stevens. “Ao combinar conservação com aventura, nossas expedições inspiram uma compreensão mais profunda dos desafios do oceano e do poder da ação coletiva.”

