Modelo 3D Endurance 'To-the-mm' no Festival of Speed

O primeiro modelo de naufrágio impresso em 3D do icônico navio de Sir Ernest Shackleton resistencia ea sua digital equivalente foram revelados na exposição Future Labs no Goodwood Festival of Speed ​​em West Sussex, que foi inaugurado ontem (11 de julho) e continua até o próximo fim de semana.

A exposição destaca como “tecnologias de digitalização de ponta, IA e visualização estão revolucionando o acesso a alguns dos locais de patrimônio mais remotos e frágeis do mundo”, afirma Elena Lewendon, COO do Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), a instituição de caridade registrada no Reino Unido por trás do que ela descreve como uma “vitrine histórica” do naufrágio na Antártida.

resistencia foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915, e 100 anos após a morte de Shackleton foi localizado a 3 km de profundidade no Mar de Weddell pela FMHT Endurance 22 expedição, o ápice de uma busca de uma década.

Fotogrametria de resistência (FMHT)

O impresso em 3D resistencia O modelo é considerado milimetricamente preciso e um dos modelos de naufrágio mais detalhados já feitos. Foi criado com dados de escaneamento ultraprecisos capturados durante a expedição, e os visitantes também podem ver o processo usado para construí-lo.

Ao lado dele, telas sensíveis ao toque interativas convidam o público a explorar os destroços por si mesmo, navegando pelo convés do navio e pelo fundo do mar para descobrir artefatos congelados no tempo.

Costurados juntos

O trabalho de produção dos modelos foi realizado por Imagem Voyis e Pesquisa no oceano profundo. Mais de 25,000 fotografias de alta resolução foram unidas usando fotogrametria e combinadas com dados de escaneamentos a laser para revelar o naufrágio como ele estava, até a textura da madeira do navio.

Varredura a laser (FMHB)

Técnicas especiais de correção de cores foram empregadas para revelar como resistencia ficaria visível à luz do dia e destacaria características que de outra forma se perderiam nas profundezas escuras.

“Este novo padrão de digital reconstrução abre destroços como resistencia “Para o público, cientistas e estudantes do mundo todo, oferecendo uma nova e poderosa maneira de explorar, estudar e proteger o frágil patrimônio subaquático”, afirma o presidente da FMHT, Saul Pitaluga.

Popa Endurance após aplicação da colorização (Voyis / FMHT)

Future Labs, a exposição imersiva do Festival of Speed, apresenta tecnologia de ponta em robótica, mobilidade e espaço, com exposições projetadas para permitir que pessoas de todas as idades participem.

Dizem que as novas tecnologias usadas no Endurance22 têm aplicações diretas no mapeamento do fundo do mar, biologia marinha, energia offshore, defesa e conservação, embora seja provável que isso reduza a demanda por serviços de mergulhadores em profundidades de mergulho humano, especialmente em situações de alto risco.

Também faz parte do Future Labs 2025 o “Seabed 2030: Mapeando os Oceanos Invisíveis da Terra”, que reflete o Projeto Seabed 2030 da Nippon Foundation-GEBCO para mapear todo o fundo do mar nos próximos cinco anos, usando uma combinação de AUVs de águas profundas, sonar multifeixe, sensores remotos, IA e dados de crowdsourcing.

A Festival of Speed Dizem que atrai mais de 200,000 visitantes à Goodwood House, perto de Chichester, West Sussex, todos os anos. A entrada custa £ 75 para adultos e crianças não pagam.

