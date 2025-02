U-352 - Naufrágio da Segunda Guerra Mundial na Carolina do Norte

U-352 – Naufrágio da Carolina do Norte na Segunda Guerra Mundial

Nas águas da costa da Carolina do Norte há um conjunto de naufrágios que lembram as batalhas travadas em nossa costa durante a última Guerra Mundial.

Um dos mais famosos é o U-352, um submarino alemão ainda praticamente intacto a 110 metros de profundidade.

Como a maioria dos mergulhadores de naufrágios do Atlântico sabem, muitos dos locais de naufrágios de Outer Bank na Carolina do Norte foram o resultado da “Batalha do Atlântico.” Durante os estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemães trouxeram sua campanha oceânica de destruição bem à nossa porta, e eles provaram ser uma das armas mais temíveis e eficazes na história da guerra naval.

Sob o comando do almirante Karl Donitz, o U-bootwaffe da Alemanha (alemão para frota de barcos), eles lançaram sua primeira série de ataques contra navios americanos nos últimos dias de 1941. Conhecida como Operação Paukenschlag (Drumbeat), a força de ataque era composta por cinco Classe IX, barcos de longo alcance.

O submarino alemão U-352 está hoje localizado na costa da Carolina do Norte.

Entre a sua chegada às águas territoriais dos EUA em 27 de dezembro de 1941 e 6 de fevereiro de 1942, os bateristas afundaram 25 navios. No final do mesmo ano, as operações de submarinos ao longo da plataforma continental dos EUA tinham-se transformado numa força aparentemente imparável que se alastrou desde o Maine até ao Golfo do México. Meu pai, quando menino, crescendo perto de Outer Banks, observava o fogo de suas vítimas queimar e depois desaparecer no véu negro da noite. No período de um ano, as mortes de submarinos chegaram perto de 100, enquanto sofreram apenas 21 perdas.

Em resposta a esta ameaça oculta, as forças aliadas organizaram comboios com escoltas navais. As forças de defesa nacionais implantaram patrulhas aéreas de longo alcance e cruzadores armados com cargas de profundidade e, ao mesmo tempo, trabalharam diligentemente para desenvolver medidas de caça submarina mais sofisticadas. Essas medidas incluíram tudo, desde a melhoria dos sistemas de sonar ativo até a triangulação de rádio e a decifração de mensagens interceptadas codificadas.

Foi a quebra do código do enigma que acabou tornando o serviço a bordo de submarinos quase suicida. No final de 1942, o número de submarinos destruídos era de 64. Durante os primeiros meses do ano seguinte, 94 barcos foram afundados, culminando no período mais sombrio da frota, o Maio Negro, quando 41 submarinos foram mortos e outros 37 danificados. num mês. Uma das vítimas deste ataque foi o U-352.

Seção de popa do U-boat alemão U-352 da costa da Carolina do Norte

Com 218 pés de comprimento, o U-352 era um projeto VIIC, que incluía um canhão de convés de 88 mm montado à frente da torre de comando. Surpreendentemente, esta embarcação não teve uma única morte em seu crédito. Pior ainda, em 9 de maio de 1942, o segundo — e logo o último — navio em que ela atirou foi o US Coast Guard Cutter Icarus. Esquivando-se dos torpedos do U-352, o Icarus fez seu próprio ataque, implantando cinco cargas de profundidade que danificaram severamente o U-boat internamente, destruindo a torre de comando e explodindo o canhão do convés.

Mais dois ataques de carga de profundidade forçaram o U-352 à superfície, onde seu comandante KL Rathke ordenou que sua tripulação afundasse e abandonasse o navio. No final, 17 tripulantes foram mortos, e o restante levado para Charleston como prisioneiros de guerra.

Uma década de pesquisa

Para uma batalha tão bem registrada, ninguém sabia o paradeiro exato do U-352 até o capitão George Purifoy (o homem que iniciou Centro de Mergulho Olympus em Morehead City, NC), juntamente com Rod Gross, Dale McCullough e Claude Hall (o grupo que iniciou a busca através de extensa pesquisa nos arquivos navais da Segunda Guerra Mundial) decidiram procurar o submarino abatido. A caça durou 10 anos antes de ser encontrado em abril de 1975, a uma milha e um quarto das coordenadas originais registradas pelo Icarus.

Mergulhadores explorando o submarino alemão U-352 na costa da Carolina do Norte

Hoje, o U-352 é um dos locais de naufrágios característicos da Carolina do Norte. Para os mergulhadores que viajam para Morehead City, ele está no topo da lista. Mesmo com as instruções de mergulho frescas em sua mente, ver o U-352 se materializar no fundo, com uma inclinação de 45 graus para estibordo, é uma visão incrível. Localizado a cerca de 35 milhas da costa, o U-352 fica próximo da Corrente do Golfo, que muitas vezes recompensa os mergulhadores com visibilidade de mais de 100 metros.

Dois mergulhadores, um em rebreather e outro em circuito aberto mergulhando no submarino alemão.

Seguindo a linha de descida em direção ao fundo, minha primeira impressão dos destroços foi de total surpresa com seu diâmetro relativamente estreito. Os alojamentos na maioria dos navios de guerra da classe de ataque de tamanho médio desta época estavam longe de ser luxuosos. A vida em um submarino com largura máxima de apenas 20 metros me pareceu incompreensivelmente claustrofóbica – mesmo que ninguém estivesse atirando ou jogando explosivos em você.

Embora ainda em grande parte intacto, a maior parte do que você vê no fundo são os restos do casco pressurizado, já que a maior parte do revestimento externo do U-boat enferrujou.

O snorkel do U-352 caído na areia após cair da torre de comando do submarino alemão quando ele foi afundado.

Enquanto eu trabalhava nos destroços para obter algumas imagens escolhidas, o não-fotógrafo que há em mim seguiu um caminho diferente. Ao longo dos anos tive a oportunidade de mergulhar num grande número de naufrágios, a maioria vítimas de tempestades, colisões com recifes e até alguns afundados por submarinos alemães. Mas ser capaz de pousar a mão sobre um desses predadores artificiais pela primeira vez foi algo poderoso.

Descendo no U-352

Mergulhadores presos a um sistema de linha descendente que também inclui duas linhas paralelas ao barco de mergulho para os mergulhadores se espalharem durante a parada de segurança no final do mergulho.

Mesmo entre os mergulhadores experientes de Outer Banks, o maior desafio para mergulhar no U-352 – como acontece com a maioria dos naufrágios em profundidades superiores a 70 pés – é esperar que o barco de mergulho se conecte aos destroços e coloque as linhas de descida. O procedimento exige que um membro da tripulação carregue uma corda e amarre-a fisicamente aos destroços. No caso do U-352, trata-se de nadar 120 metros até o fundo, antes que alguém possa entrar na água.

Dependendo das condições, o exercício pode levar de 15 a 20 minutos. Para agilizar esse processo, os mergulhadores do Olympus Diving Center estão equipados com equipamentos de comunicação subaquática. De baixo, o mergulhador pode avisar o capitão se precisa movimentar o barco ou pagar mais linha, além de dar um relatório detalhado das condições de cima para baixo.

Condições de mergulho na Carolina do Norte

A variável controladora ao mergulhar nos destroços de Outer Banks da Carolina do Norte é o clima. Um dia pode ser ótimo, com mar calmo e água azul, enquanto no dia seguinte pode ficar absolutamente ruim, com ventos fortes e mar agitado, ou apenas uma visibilidade sombria na faixa de 10 a 30 metros.

A força mais influente da natureza é trazida pela Corrente do Golfo, que roça a protrusão leste dos Bancos enquanto flui para o norte. Como resultado da Corrente, as temperaturas da água no verão podem ficar em média na casa dos 70 graus, às vezes subindo para os 80 graus, com visibilidade subaquática de mais de 100 pés. Em muitos dos locais de naufrágio da área, geralmente há corrente suficiente para tornar o uso de uma linha descendente imperativo.