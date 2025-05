Descoberta de sino de mergulhador acaba com mito de naufrágio

Um “mito do sino” cercou a corveta da Marinha Real Canadense Trentoniano, que foi afundado no Canal da Mancha por um submarino alemão em fevereiro de 1945, de acordo com o conhecido mergulhador técnico britânico Dom Robinson.

Dizia-se que o artefato havia sido localizado, mas não encontrado, anos atrás, no primeiro mergulho no naufrágio a 65 metros de profundidade. Depois disso, não foi mais avistado e acreditava-se que estivesse perdido para sempre na lama do fundo do mar.

“Por isso, nunca nos meus sonhos mais loucos acreditei que o encontraria de facto – mas por vezes os mitos são verdadeiros”, diz Robinson, que conseguiu recuperar o sino recentemente e partilhou a experiência no seu popular site. Mergulhador em naufrágios profundos YouTube canal (ver abaixo).

Além disso, quinze dias após a entrega do sino, Robinson o declarou ao Receptor de Naufrágios e o devolveu aos representantes da Marinha Canadense. Agora, ele será restaurado para exibição no Museu Naval de Halifax.

HMCS Trentoniano

Extensão HMC Trentoniano (K368) foi uma modificação florCorveta classe A, e a última a ser perdida durante a Segunda Guerra Mundial. Ela havia participado da Batalha do Atlântico e servia como escolta de comboio sob o Comando de Plymouth quando foi torpedeada pelo submarino alemão. U-1004 não muito longe de Falmouth. A corveta afundou em menos de 10 minutos, causando a morte de seis tripulantes.

Sorte da terceira vez

Robinson já havia mergulhado Trentoniano duas vezes e visitei-o pela terceira vez apenas porque outros mergulhadores do grupo estavam ansiosos para ver os restos do navio de guerra de 63 m de comprimento.

De volta ao barco de mergulho – um exultante Dom Robinson (Mergulhador em Naufrágios Profundos / YouTube)

O naufrágio está bastante danificado e ligeiramente tombado para bombordo, e o vídeo de Robinson guia os espectadores, passando pelas caldeiras Yarrow até um extintor de incêndio explodido na popa. Há restos de uma vigia e tubulação, além do que pode ser uma carga de profundidade rompida.

Mais perto da proa, Robinson descreve "uma sala feita de bronze" ou outro material não ferroso que se acredita ter sido uma sala de bússola. Mais à frente, há uma massa de cabos, caixas de junção e encanamentos, mas quando ele avista a borda do sino e tenta retirá-lo, o lodo irrompe.

Com sua GoPro perdendo energia, o fotógrafo subaquático Rick Ayrton estava felizmente presente para assumir as tarefas de gravação neste momento.

O sino nas mãos enluvadas de amarelo de Dom Robinson (Rick Ayrton)

O naufrágio não está protegido, e um historiador naval chamado Roger Litwiller respondeu à notícia da descoberta dizendo à CTV News do Canadá que ele achava que o Trentoniano deveria ser tratado como um túmulo de guerra, com “itens legados”, como artefatos de latão, deixados no local.

Litwiller disse que muitos artefatos já haviam sido removidos dos destroços por mergulhadores em anos anteriores. "Se a equipe de um dos cemitérios da Normandia chegasse para trabalhar de manhã e encontrasse buracos cavados por todo o cemitério e as alças de latão dos caixões removidas, qual seria a reação? Haveria um alvoroço internacional", disse ele à emissora.

A coisa certa

Robinson concorda que o naufrágio tem sido “frequentemente mergulhado desde pelo menos o início dos anos 2000” e, sobre o sino, que “muitos mergulhadores tentaram encontrá-lo sem sucesso, inclusive eu — até este mergulho”.

“Fiquei um pouco nervoso quando conheci todos aqueles oficiais canadenses, porque senti que eles ficariam um pouco chateados por termos removido o sino de um naufrágio, onde obviamente membros da Marinha Canadense morreram”, diz ele.

Conhecendo os canadenses no Reino Unido (Aidan Davies Webb)

Um membro da Marinha Real Canadense examina o sino durante a entrega (Aidan Davies Webb)

No entanto, tais temores foram rapidamente dissipados quando um dos oficiais lhe disse: “Olha, o que você fez foi absolutamente certo. Em pouco tempo, não vai sobrar nada lá embaixo. Essas coisas estão apenas se deteriorando e caindo e, por fim, se tornarão parte do leito marinho.”

O oficial canadense disse a Robinson: “É muito melhor ter esse sino na superfície, em um museu onde muitas e muitas pessoas poderão ir e vê-lo, e onde as pessoas que morreram e serviram serão homenageadas”.

“Estou incrivelmente satisfeito, não só por ter encontrado o sino, embora isso seja claramente incrível, mas também pelo fato de ele estar voltando para o Canadá a bordo de outro navio de guerra canadense”, diz Robinson. “E quando chegar lá, será exibido em um museu para homenagear aqueles que se foram, mas também aqueles que serviram.”

“Foi um mergulho absolutamente épico, foi uma ótima experiência e, você sabe, acho que fiz a coisa certa.” Assista ao Trentoniano mergulho e outros vídeos de mergulho em naufrágios at Mergulhador em naufrágios profundos.

