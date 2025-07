Mergulhadores técnicos encontram o último cruzador da Marinha Real desaparecido da Primeira Guerra Mundial

The last undiscovered Royal Navy cruiser of World War One has been found “remarkably intact” in the North Sea and dived by the ProjectXplore international team.

Os mergulhadores técnicos, do Reino Unido, Alemanha, Holanda, Polônia e Espanha, conseguiram identificar positivamente o HMS Nottingham a quase 100 km da costa nordeste da Inglaterra, a uma profundidade de 82 m. Isso ocorreu após extensa pesquisa em material de arquivo no Reino Unido e na Alemanha.

Parte do nome do navio na popa (Steffen Scholz)

Os destroços do cruzador estão virados 45° para bombordo, com a proa voltada para o norte, elevando-se em alguns pontos a 8-10 m do fundo do mar. Os canhões e grande parte da superestrutura permanecem no local, e o estado geral de preservação é descrito como "excelente", com exceção da proa danificada.

O navio de guerra era um dos vários cruzadores leves da classe Town da Marinha Real, projetados para implantação independente de longo alcance e frequentemente servindo como batedores à frente dos navios de guerra da Grande Frota.

Cruzador irmão HMS Lowestoft, mostrando a configuração de funil distinta da classe Town

Veterano das principais batalhas da Primeira Guerra Mundial em Heligoland Bight, Dogger Bank e Jutland, HMS Nottingham foi torpedeado e afundado pelo submarino U-52 em 19 de agosto de 1916, durante a tentativa final da Frota Alemã de Alto-Mar de cruzar o Mar do Norte até a Inglaterra.

Trinta e oito marinheiros foram perdidos no encontro. O capitão, 20 oficiais e 357 tripulantes foram resgatados por contratorpedeiros.

Meses de preparação

O ProjectXplore diz que inúmeras tentativas malsucedidas foram feitas para encontrar os destroços ao longo do século passado.

Após cerca de oito meses de preparação, a equipe, utilizando o barco fretado Jacó George comandado por Iain Easingwood de Missão Marinha de Eyemouth, localizaram o naufrágio em 22 de abril deste ano e realizaram uma pesquisa de acompanhamento dois dias depois. Utilizaram sonar de varredura frontal e lateral e um ecobatímetro de feixe único.

Digitalização do HMS Nottingham (ProjectXplore)

As dimensões do navio podem ser vistas como correspondentes Nottingham139 m de comprimento e 15 m de boca. Uma ruptura clara era visível à frente da ponte, e as quatro chaminés e a torre de popa eram visíveis, bem como os nove canhões de 7 polegadas e 6 m de comprimento.

O naufrágio estava muito mais próximo da posição de abate relatada por U-52 do que aos relatos britânicos sobre o afundamento da posição.

Mergulho com rebreather

Em 16 de julho, a equipe de 10 pessoas mergulhou no naufrágio para documentá-lo usando fotografia, fotogrametria, vídeo e levantamento de linha. Os mergulhadores utilizavam rebreathers JJ-CCR configurados pela GUE e DPVs.

Eles encontraram o nome do navio gravado no topo da popa, ao lado de uma vigia com vista para a cabine diurna do capitão.

Descobrindo o nome do navio (Rogier Visser)

Deck de madeira (Steffen Scholz)

O convés de madeira permaneceu no lugar à popa e a meio do navio, com os turcos estendidos sobre o convés e os cabrestantes e correntes ainda no lugar. Os canhões de 6 polegadas podiam ser vistos com munições não utilizadas empilhadas ao lado.

Uma das armas (Steffen Scholz)

Mergulhadores ao lado de uma arma (Steffen Scholz)

Joe Colls-Burnett mede uma das armas (Steffen Scholz)

Na popa, avistavam-se os três tubos de amarração, e uma âncora de quilha jazia no fundo do mar com a corrente estendida. A bombordo, atrás da ponte, os mergulhadores encontraram placas brancas com o emblema da coroa azul da Marinha Real e motivos de popa e vela.

Âncora Kedge em hawse-pipe (Steffen Scholz)

Âncora Kedge no fundo do mar (Steffen Scholz)

A ponte havia caído para a proa e para bombordo, e a equipe conseguiu localizar o telégrafo de rotação do motor nesta área. As quatro chaminés em sua configuração característica "Town" também foram localizadas.

Ponte e caldeira caíram no lado do porto do naufrágio (Steffen Scholz)

Telégrafo da revolução do motor (Steffen Scholz)

Três torpedos

Uma clara ruptura à frente da ponte coincidiu com os relatos das duas explosões iniciais no lado da porta, entre anteparas estanques, que cortaram toda a energia do navio.

O capitão Charles Miller foi rápido em reforçar uma das anteparas para manter o navio flutuando e ganhar tempo para que a maior parte da tripulação pudesse sair.

Vigia (Steffen Scholz)

Um terceiro torpedo atingiu o lado da porta 25 minutos depois dos dois primeiros, fazendo com que o navio inclinasse fortemente para bombordo e afundasse de popa. NottinghamOs artilheiros teriam continuado a disparar contra U-52 até que ela afundou.

“HMS Nottingham "é sem dúvida o cruzador da classe 'Town' mais bem preservado do mundo", afirma o relatório dos mergulhadores. A maioria das outras embarcações da classe havia sido vendida e desmantelada na década de 1940.

“Seu estado de preservação é prova de sua construção robusta e do fato de que os torpedos atingiram uma área bastante semelhante, bem como da profundidade relativa e da natureza intocada do local.”

A equipe internacional de mergulhadores técnicos do ProjectXplore e o capitão Iain Easingwood (Dominic Willis)

Os mergulhadores do projeto foram Dan McMullen e Leo Fielding, que coordenaram o projeto, Dominic Willis, Joe Colls-Burnett, Steffen Scholz, Joe Robinson, Alexandra Pischyna, Rogier Visser, James Sanderson e Andrzej Sidorow.

Fielding e McMullen prepararam uma relatório detalhado sobre a descoberta, e a Marinha Real foi notificada. Siga o ProjectXplore em Instagram or Facebook.

