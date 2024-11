Iate de mergulho de Wakatobi Pelagian

Mergulho de alto estilo a bordo do Pelagian revela as infinitas riquezas do reino subaquático da Indonésia

Todas as noites, pouco antes do pôr do sol, pilhas de rochas com corais ao redor da base do Magic Pier ganham vida quando dezenas de peixes-mandarim emergem de seus esconderijos para seu ritual crepuscular. As fêmeas se reúnem em pequenos grupos de 3 a 5 e esperam os machos aparecerem. Quando um pretendente chega, ele começa uma espécie de dança de acasalamento intrincada, agitando seus peitorais barbatanas como um beija-flor enquanto ele circula em torno de uma ou duas das fêmeas ligeiramente menores.

Cortejando o peixe mandarim (Synchiropus splendidus), um membro da família dos dragões.

Depois que um artista masculino atrai com sucesso a atenção de uma mulher disposta, o par começa uma dança em espiral à medida que sobem 60 a 90 centímetros acima do coral. Esta coreografia envolve um tempo preciso, já que os peixes mandarim são reprodutores de transmissão; e tanto os óvulos quanto os espermatozoides são liberados simultaneamente na coluna de água para serem levados pelas correntes.

Para atingir a fertilização ideal, a fêmea fica perto da pélvis do macho barbatanas enquanto circulam. Então, no momento de pico da escalada, ela libera seus ovos. Uma vez que sua missão é cumprida, os dois voam de volta para o fundo, onde o macho retomará seu namoro e passará para o próximo parceiro disponível. Pense em alguns caras tendo toda a sorte.

Este show noturno é apenas um dos muitos destaques de um cruzeiro a bordo do iate de mergulho Pelagian.

Luxo vintage com serviço cinco estrelas

Pelagian Dive Yacht fundeado (em cima), interior do salão principal (em baixo à esquerda), chefes trabalhando na cozinha (em baixo à direita).

O Pelagian não é um liveaboard comum. Medindo 115 pés/36 metros de comprimento com uma boca robusta de 24 pés/7.5 metros e popa arredondada, o Pelagian começou a vida como um elegante iate a motor de alcance mundial construído no Estaleiro Batservice Verft A/S em Mandal, Noruega, em 1965.

No início dos anos 1980, novos proprietários reconfiguraram o convés principal do iate para acomodar operações de mergulho e basearam o barco no Mar Vermelho. Então conhecido como Fantasea, o iate mudou de local para navegar pelas Seychelles e pelo Oceano Índico por alguns anos antes de encontrar um novo lar na Indonésia. Depois de passar por uma reforma e atualização completas, o Fantasea renasceu como Pelagian e logo se tornou o complemento perfeito para as operações de mergulho em terra de Wakatobi.

Sala de câmeras no Pelagian Dive Yacht

Embora as linhas do Pelagian sejam vintage, as acomodações e áreas sociais são tão modernas quanto qualquer iate de luxo de alto padrão. Wakatobi não poupou despesas para elevar Pelagian aos mesmos padrões meticulosos pelos quais o resort é tão conhecido. Uma decoração sofisticada é realizada no iate, que oferece todos os confortos esperados, como ar condicionado controlado individualmente e um moderno centro de mídia com entretenimento de tela plana.

Cabine suíte master Pelagian (em cima), sabin superlux (em baixo à esquerda) e cabine standard (em baixo à direita).

Para aqueles que buscam uma experiência de luxo excepcional, a suíte master do Pelagian oferece acomodações dignas de um hotel de luxo e é uma das maiores e mais bem equipadas que podem ser encontradas em um liveaboard de mergulho. Esta suíte abrange toda a largura da embarcação e ocupa toda a parte dianteira do convés principal, proporcionando privacidade e fácil acesso a todas as partes do iate.

As características que realmente diferenciam o Pelagian da maioria dos liveaboards de mergulho de alta qualidade são o serviço e a exclusividade. A lista de passageiros é limitada a dez convidados alojados em cinco cabines espaçosas. Com uma tripulação de 12 pessoas, os passageiros têm a garantia de receber os mais altos níveis de atenção pessoal, mais adequados a um iate privado. Todos os dias, a equipe culinária a bordo cria refeições dignas de um restaurante com estrela Michelin, incorporando sabores locais frescos em um menu que também apresenta pratos internacionais.

“Wakatobi e Pelagian continuam a estabelecer o padrão para mergulho de luxo de classe mundial. A tripulação foi fenomenal. A comida sempre foi absolutamente deliciosa. O mergulho do Pelagian é imbatível. Recifes imaculados e toneladas de vida por toda parte. Esta viagem não poderia ter sido melhor.” Michael e Bárbara Mayfield

O jantar é realizado no salão principal ou na fantail, servido em um cenário deslumbrante de mar e céu. O iate oferece áreas de jantar e de estar climatizadas, uma sala de câmeras dedicada e áreas de estar ao ar livre abertas e protegidas, ideais para leitura ou relaxamento tranquilo.

O ethos de serviço definitivo da Pelagian toca todos os aspectos da vida a bordo, desde serviços atenciosos de cabine e refeições até preparações para mergulho e suporte na água. As atividades de mergulho são conduzidas a partir de um par de botes de mergulho personalizados, com a tripulação cuidando de todo o gerenciamento de equipamentos.

Um dos dois barcos de mergulho de 17 pés da Pelagian era usado para levar os mergulhadores aos locais de mergulho.

Os guias de mergulho fornecem suporte na água quando solicitado ou necessário e são especialistas na localização de objetos marinhos raros. Como os mergulhos são realizados em locais de águas rasas ou em estruturas com relevos verticais significativos que são ideais para perfis de vários níveis, os tempos de fundo excedem rotineiramente 70 minutos, e a programação permite até quatro mergulhos por dia, incluindo mergulhos noturnos.

Após cada mergulho, os hóspedes recebem uma toalha mentolada e bebidas enquanto são recebidos de volta a bordo para relaxar enquanto a tripulação prepara tudo para o próximo mergulho.

Preparar, definir, mergulhar

Os cruzeiros de sete dias da Pelagian pelo Arquipélago de Wakatobi abrangem uma ampla variedade de ambientes subaquáticos, desde paredões íngremes perfurados por saliências ao longo da borda externa dos atóis de Karang Kaledupa e Karang Kapota até as oportunidades excepcionais de mergulho na lama da Baía de Pasar Wajo, na Ilha Buton.

Local de mergulho Fish Market perto de Wangi Wangi, Wakatobi, Indonésia

O Pelagian também contorna as bordas sudoeste das ilhas Wangi Wangi e Kaledupa, proporcionando outra rodada de recifes magníficos, dramáticos declives verticais e pináculos, cada um revelando uma coleção caleidoscópica de vida marinha. Encostas e paredes que mergulham nas profundezas são cobertas por grandes corais moles de cores vibrantes e gorgônias em vermelho, laranja, rosa e amarelo. Com quedas dramáticas e visibilidade que normalmente ultrapassa os 75 metros, esses locais são ideais para ter uma visão geral e, às vezes, oferecem espécies de águas abertas, como barracudas de barbatana negra, tartarugas marinhas e raias-águia.

Além das paisagens marítimas dramáticas, há uma riqueza de pequenos achados. Um destaque de qualquer cruzeiro pelagiano são as abundantes oportunidades para encontrar cavalos-marinhos pigmeus, já que os mergulhos são feitos em áreas que abrigam três das espécies mais proeminentes: o Bargibant, Denise e Pontoh's.

Mergulho na lama

Um elemento característico de uma viagem pelagiana é o mergulho na lama no lado sudeste da Ilha Buton. Locais que simbolizam a experiência de mergulho na lama incluem Cheeky Beach, Banana Beach e In Between. Esses locais apresentam declives graduais da costa até 100 pés, com um fundo desértico composto principalmente de areia e cascalho coberto com um pouco de sedimento leve que pode ser facilmente agitado por um nadadeira.

Goby de camarão com seu companheiro de quarto de camarão

Para um mergulhador neófito, a pergunta pode ser "Por que estou aqui?" - até você começar a ver o que está lá! O primeiro avistamento pode ser o rosto vermelho manchado de uma enguia-cobra reptiliana projetando-se da areia. Ou, talvez, um wonderpus polvo, saindo para um passeio. Um olhar mais atento revelará camarões Coleman em cima de ouriços-de-fogo e camarões-louva-a-deus-pavão, semelhantes a alienígenas, junto com camarões gobies cuidando da casa com seus companheiros de quarto camarões alpheid, que parecem fazer todo o trabalho.

Mergulhando nos cais

Qualquer destino de mergulho em lama que se preze deve incluir um mergulho no píer, e na Baía de Pasar Wajo, o Pelagian tem três para provar: Asphalt Pier, New Pier e Magic Pier. Cada um oferece seu próprio caráter e atrações.

Enguia Cobra Reptiliana

Entre os favoritos dos fãs está o Asphalt Pier. Os mergulhadores podem caçar com segurança na frente do píer e nas estacas para encontrar gobies camarões, peixes-rã, peixes-escorpião-folha e fantasmas robustos, peixes-cachimbo e muito mais.

As estacas no New Pier são um ótimo local para encontrar enguias azuis, peixes-cachimbo anelados e peixes-escorpião espinhosos; o campo de detritos adjacente é um bom lugar para caçar polvo e gobies, que se refugiam em conchas, latas e garrafas.

Peixe-sapo de cor laranja.

E então há o Magic Pier. Embora o local possa ser produtivo durante o dia, são as horas entre o anoitecer e o amanhecer que são verdadeiramente mágicas. Além do famoso peixe-mandarim, o local abriga uma coleção de invertebrados, desde chocos e aneis-azuis polvo para nudibrânquios e platelmintos, assim como peixes-sapo e peixes-leões de manchas duplas.

Recifes, Paredes e Pináculos

A terceira etapa do itinerário do Pelagian tem como alvo as águas rasas, encostas e declives íngremes ricos em corais que ficam entre a ilha Wangi Wangi e Hoga. Em muitos locais, os perfis de recife elevam-se até um ou dois metros da superfície, proporcionando aos mergulhadores perfis fáceis de vários níveis para maximizar tempos de fundo de 70 minutos ou mais.

Local de mergulho Karang Kapota

Entre uma ampla lista de locais ao redor de Wangi Wangi está o recife Komang. Este monte marinho alongado está repleto de crescimentos vibrantes de corais moles e esponjas nutridos pelas correntes e repletos de abundância de peixes que atingem o pico quando a maré muda. Outro local é apropriadamente chamado de Mercado de Peixe devido ao grande número de cardumes que atrai, incluindo um enorme cardume de barracudas de atum preto.

Pelagian para em locais nos limites da área de navegação dos barcos diurnos, como os montes submarinos afiados de Blade.

No caminho de ida e volta para sua base no Wakatobi Resort, Pelagian pode parar em locais nos limites externos da área de passeio de barcos diurnos, como os montes submarinos de Blade. Esta estrutura incomum consiste em uma série de pináculos afiados que correm em paralelo e conectados por uma crista inferior que dá a toda a estrutura a aparência de uma lâmina de faca serrilhada colocada no gume.

Estes são apenas alguns dos muitos locais memoráveis ​​que os mergulhadores conhecerão a bordo do Pelagian. E ao combinar um cruzeiro com uma estadia no Wakatobi Resort, os hóspedes podem experimentar o melhor que a Indonésia tem a oferecer.

“Como sempre, os padrões da Pelagian nunca decepcionam. O mergulho foi de tirar o fôlego, a equipe é simplesmente incrível, a comida e o serviço superam as expectativas todas as vezes. Uma equipe incrível. Certamente reservarei outra viagem na Pelagian muito em breve!” ~Simon Bowen

