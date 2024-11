Experiência de mergulho duplo de Wakatobi

Estas podem ser as férias de mergulho perfeitas: comece com uma visita a um dos resorts de mergulho mais emblemáticos do mundo, onde você explora recifes de corais intocados enquanto desfruta de um serviço impecável, refeições de classe mundial e acomodações de primeira classe. Em seguida, você embarca em um iate de mergulho de luxo navegando pelo Mar de Banda, visitando paisagens subaquáticas conhecidas apenas por poucos enquanto desfruta do mesmo nível exemplar de serviços e comodidades que você tinha em terra. Este mergulho duplo de experiências subaquáticas excepcionais e relaxamento na superfície está disponível exclusivamente para hóspedes do Resort de mergulho Wakatobi.

Em Wakatobi, o que importa são os recifes e a maneira como você pode mergulhar neles.

“Padrões muito elevados são apenas a norma no Pelagian. O mergulho foi de tirar o fôlego, a tripulação é simplesmente incrível, a comida e o serviço do Pelagian sempre superam as expectativas. Certamente marcarei outra viagem muito em breve!” ~ Simon Bowen, outubro de 2022

COMEÇA EM BALI

Os campos de arroz espalhados por Bali são interessantes e lindos. Normalmente construídos na encosta da colina em forma de terraços, um método de agricultura com quase 2000 anos, a maioria destes campos foram escavados à mão.

Wakatobi é o epítome de “longe de tudo”. Este resort idílico à beira-mar fica em uma pequena ilha nas águas do Mar de Banda, na Indonésia, bem distante do cotidiano. Mas, embora remoto, é surpreendentemente fácil de chegar por meio do voos charter diretos do resort e serviços de transferência de concierge.

Quando os convidados pousam em Aeroporto internacional de Bali, eles são recebidos por representantes da Wakatobi, que cuidam de todos os detalhes da chegada, transferências e escalas noturnas. A equipe da Wakatobi também pode agendar acomodações e excursões para hóspedes que queiram passar alguns dias extras em Bali antes de seguirem no Wakatobi. Na manhã do voo para Wakatobi, os hóspedes esperam em um lounge VIP antes de embarcar em uma grande aeronave de passageiros para um voo confortável para o campo de aviação privado de Wakatobi.

RELAXAMENTOS NO RESORT E MERGULHO EXCEPCIONAL

Experiência de mergulho duplo de Wakatobi 13

Resort de mergulho Wakatobi está localizado dentro de uma reserva marinha privada que abriga alguns dos recifes de corais mais intocados e biodiversos do planeta. Diretamente da praia fica o House Reef, que foi nomeado o melhor mergulho de praia do mundo. Mergulhadores e praticantes de snorkel podem explorar este vasto jardim subaquático dia e noite. A cada dia, uma frota de barcos de mergulho espaçosos e personalizados fornece acesso exclusivo a mais de três dúzias de locais excepcionais de mergulho e snorkeling. Guias de mergulho atenciosos fornecem serviço de nível de concierge tanto nos barcos quanto debaixo d'água.

Vida nos recifes de Wakatobi. Foto por Marco Fierli

“O mergulho em Wakatobi é imbatível. Recifes imaculados e toneladas de vida por toda parte. Esta viagem não poderia ter sido melhor.” ~ Michael e Barbara Mayfield, setembro de 2022

Em terra, os hóspedes podem relaxar em bangalôs de estilo tradicional situados em um coqueiral à beira-mar ou apreciar a vista do pôr do sol no deck de uma villa à beira-mar. As acomodações combinam o charme indonésio atemporal com confortos modernos para proporcionar uma experiência de férias relaxante. As atividades na superfície incluem esportes aquáticos, serviços de spa e atividades como passeios pela ilha e aulas de culinária indonésia.

Jantar à beira-mar em Wakatobi

Wakatobi é conhecido por fornecer os mais altos níveis de serviço pessoal e por sua culinária. A talentosa equipe culinária do resort eleva a experiência gastronômica a níveis gourmet, servindo uma mistura tentadora de favoritos internacionais e ofertas regionais, juntamente com menus personalizados para aqueles com pedidos dietéticos especiais. A equipe pode criar uma experiência gastronômica privativa à luz de velas na praia ou preparar um piquenique especial. O resort oferece uma variedade de serviços especiais adicionais, como guias particulares de mergulho e snorkel ou fretamentos de um dia inteiro em um barco particular.

Três dos grandes e espaçosos barcos de mergulho do Wakatobi Dive Resort estavam atracados no píer.

UM TIPO DIFERENTE DE LIVEABOARD

O luxuoso iate de mergulho Pelagian de Wakatobi passando em frente ao resort que também serve em seu porto de origem.

O complemento perfeito para uma estadia no Wakatobi Resort é uma viagem a bordo do Iate de mergulho pelagiano. Visto de longe, este navio branco brilhante de 36 metros pode parecer um dos navios de recreio privados que alinham os cais de portos glamurosos como San Tropez ou Newport. E, diferentemente da maioria dos barcos de mergulho liveaboard, o Pelagian não atende às massas e é configurado para receber no máximo apenas dez hóspedes. Isso permite acomodações confortáveis, semelhantes a um iate, mais parecidas com um quarto de hotel do que com uma cabine apertada. A tripulação de doze pessoas inclui um chef executivo e comissários de bordo, o que permite uma experiência gastronômica requintada e serviço cinco estrelas.

Parte do itinerário do Pelagian inclui a visita à Baía Pasarwajo, na Ilha Buton, onde em um local de mergulho chamado Magic Pier, um mergulho ao entardecer oferece uma ótima oportunidade para fotografar o acasalamento do peixe mandarim (Synchiropus splendidus). Foto por Walt Stearns

Mas embora suas cabines espaçosas e áreas sociais exibam um interior de iate de luxo, o Pelagian é muito mais um barco de mergulho. A embarcação navega por uma ampla faixa do arquipélago de Wakatobi e se aventura até a porção sul da Ilha Buton. Itinerários de sete dias e viagens sazonais de 10 dias abrangem uma gama diversificada de ambientes subaquáticos, desde as paredes de Karang Kaledupa e Karang Kapota até as oportunidades excepcionais de mergulho na lama da Baía Pasarwajo da Ilha Buton. A rota do Pelagian também contorna as bordas sudoeste das Ilhas Wangi Wangi e Kaledupa, proporcionando outra rodada de recifes magníficos, quedas verticais dramáticas e pináculos, cada um revelando uma coleção caleidoscópica de vida marinha.

Salão de mergulho pelagiano do iate Camarote Mestre Pelagiano Galera Pelagiana (Cozinha) Mergulhadores preparando um dos dois barcos infláveis ​​de casco rígido de 18 pés/5.5 m do Pelagian.

As atividades de mergulho são conduzidas a partir de dois barcos de mergulho personalizados, com a tripulação cuidando de todo o gerenciamento do equipamento. Os mergulhos são conduzidos por um dos guias experientes de Wakatobi, que fornece suporte na água quando solicitado ou necessário e é especialista na localização de objetos marinhos raros. Como os mergulhos são realizados em locais de águas rasas ou em estruturas com relevos verticais significativos, ideais para perfis de vários níveis, os tempos de fundo excedem rotineiramente 70 minutos, e a programação permite até quatro mergulhos por dia, incluindo mergulhos noturnos.

FAZENDO A CONEXÃO

Como todos os cruzeiros pelagianos começam e terminam no Wakatobi Resort, é fácil conectar itinerários terrestres e marítimos. Os voos de Bali normalmente chegam ao resort antes do meio-dia, dando aos hóspedes do resort tempo suficiente para almoçar, acomodar-se e dar o primeiro mergulho da viagem antes do jantar. Os mergulhadores que estão programados para embarcar diretamente a bordo do Pelagian também terão a oportunidade de relaxar e almoçar no restaurante à beira-mar enquanto a equipe faz a transferência. bagagem e equipamento de mergulho para cabines e armários. No início da tarde, tudo está pronto e o Pelagian parte para um recife local, onde os hóspedes podem realizar um mergulho para garantir que tudo está em ordem. Mas mesmo este primeiro mergulho muitas vezes se estende por 70 minutos ou mais, dando o tom para a semana que está por vir.

Quando Pelagian chega de volta ao cais de Wakatobi no final de cada cruzeiro, os hóspedes que partem ficam livres para relaxar e aproveitar as comodidades do resort antes de pegar o voo da tarde. Os hóspedes que se transferem para o resort podem continuar acumulando tempo de fundo pulando em um barco no final da manhã ou da tarde ou fazendo um mergulho no House Reef. Para todos esses traslados, os hóspedes nunca precisam se preocupar com o traslado bagagem ou equipamento, pois a equipe do Wakatobi cuida de todos os detalhes, eliminando os aborrecimentos da viagem e deixando apenas o relaxamento.

