Dunia Baru de Wakatobi

Dunia Baru, número 35 em Resort de mergulho WakatobiA lista de locais de mergulho de Idaho figura orgulhosamente na lista dos “Top Ten” porque aqueles que a conhecem vêem-na como um recife quase igual a outro favorito dos fãs. A pesquisa Jardim zoológico. Isso ocorre porque este local é semelhante nas proximidades do resort, além de apresentar uma topografia semelhante à do Zoológico, com um perfil inclinado coberto de coral duro que leva a uma plataforma arenosa antes de rolar novamente a 20 metros (70 pés) descendo uma parede. Dunia Baru tem uma “vibração ahh”, onde os mergulhadores podem desfrutar de longos perfis de vários níveis em profundidades médias enquanto procuram uma coleção diversificada e intrigante de vida marinha.

A poucos minutos do cais do Wakatobi Dive Resort, Dunia Baru apresenta um magnífico recife de coral duro com um perfil inclinado que leva a uma plataforma arenosa antes de rolar novamente a 20 metros (70 pés) por uma parede.

Os mergulhos começam com uma descida do ancoradouro até uma profundidade de 12 metros (40 pés), onde um fundo de areia é pontuado por cabeças de coral em médio relevo. A encosta acima da ancoragem faz a transição para rochas cobertas de corais e os trechos superiores são dominados por uma floresta de chifres de veado e de corais que atingem profundidades de mergulho com snorkel. A maioria dos mergulhadores reserva o topo da encosta para a liberação de gases no final do mergulho, mas os fotógrafos às vezes vão direto aos staghorns para procurar as numerosas espécies de peixes-cardeais que se escondem entre os galhos, incluindo o mais procurado, o pijama. cardeal.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

O cardinalfish pijama é o favorito dos fotógrafos, pois exibe um dos padrões de cores mais brilhantes e incomuns de qualquer peixe no recife. Os impressionantes olhos vermelho-alaranjados do peixe destacam-se de uma face amarelo-esverdeada que transita abruptamente no meio do corpo para uma seção traseira prateada enfeitada com manchas vermelhas profundas. Este padrão de cores incomum cria a aparência de alguém que dorme com os olhos turvos, vestindo calças de pijama com bolinhas - o que é uma analogia apropriada, visto que esses peixes são forrageadores noturnos.

Os mergulhadores que seguem a descida a partir do ancoradouro encontrarão uma riqueza de assuntos adicionais dignos de atenção. Manchas de areia são pontilhadas com tocas de gobies camarões com seu parceiro crustáceo que coabitam. É uma boa diversão observar esses pequenos camarões ocupados enquanto eles escavam a toca compartilhada.

Os gobies camarões com seu parceiro crustáceo que coabitam proporcionam um bom entretenimento, com o pequeno camarão ocupado fazendo todo o trabalho de escavar sua toca compartilhada, enquanto o goby camarão faz pouco ou nada, exceto estar atento ao perigo.

Um desvio para as pilhas de entulho encontradas no extremo norte do local, em profundidades de até 20 metros, oferece uma oportunidade para caçar bodiões-pisca. Muitas vezes considerados um dos “Santo Graal” da macro fotografia, estes peixes brilhantemente enfeitados podem representar um grande desafio para os fotógrafos subaquáticos, já que raramente ficam parados o tempo suficiente para um retrato.

Bodiões e peixes-papagaio passam regularmente, assim como ocasionais tartarugas-de-pente ou tartarugas verdes. Dunia Baru também tem sua parcela de nudibrânquios coloridos e é um dos melhores locais na Reserva Marinha de Wakatobi para procurar vermes chatos em tons de arco-íris.

Também neste local estão os camarões louva-a-deus que constroem elaboradas câmaras subterrâneas na areia. Embora às vezes apareçam durante o dia, essas criaturas de outro mundo são vistas com mais frequência durante mergulhos noturnos. E Dunia Baru é um local popular para mergulho noturno, pois está localizado a apenas uma curta viagem de barco do resort e sofre correntes mínimas. Após o pôr do sol, todo um novo elenco de personagens surge para encantar os mergulhadores no que muitos que visitaram este local descrevem como um dos seus novos favoritos.

Photo credits: Walt Stearns