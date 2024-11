Os animais fantásticos de Wakatobi e onde encontrá-los

Mergulhadores descendo em um dos muitos locais de mergulho nas paredes de Wakatobi.

As pequenas coisas são uma grande atração em Wakatobi.

Os recifes intocados de Wakatobi abrigam uma coleção impressionante de formas diminutas e coloridas de vida marinha, para o deleite dos observadores de criaturas e macro fotografia entusiastas.

Os guias de mergulho de Wakatobi são especialistas em encontrar e apontar esses pequenos tesouros, mas você pode fazer algumas observações bastante produtivas por conta própria — você só precisa saber onde procurar.

Colegas de quarto de Nemo

Peixe-palhaço-de-flase com sua anêmona hospedeira.

Localize uma anêmona-do-mar e você provavelmente encontrará alguns dos primos coabitantes de Nemo. Depois de tirar alguns retratos obrigatórios desses peixes-palhaços coloridos, demore um pouco e olhe mais de perto entre os tentáculos ondulantes.

Par de caranguejos de porcelana (Família Porcellanidae) em uma anêmona.

Embora seja mais provável que você encontre um ou dois caranguejos de porcelana (família Porcellanidae), você também pode se deparar com um caranguejo arlequim (Lissocarcinus laevis) procurando restos de comida do jantar de seu hospedeiro.

Caranguejo Arlequim (Lissocarcinus laevis)

Em troca de refeições gratuitas e da proteção fornecida pelos tentáculos da anêmona, esses caranguejos também prestam o valioso serviço de remover o excesso de muco e tecido morto do corpo da anêmona.

E então há os camarões. As anêmonas hospedam uma coleção colorida de crustáceos crípticos. Você tem seu camarão anêmona de manchas brancas (Periclimenes brevicarpalis), que também é conhecido como camarão anêmona magnífico, camarão cauda de pavão e camarão anêmona palhaço, e o lindo, mas infelizmente chamado camarão limpador skunk escarlate (Lysmata amboinensis), só para citar alguns.

Camarão anêmona com mancha branca (Periclimenes brevicarpalis), também chamado de camarão anêmona com cauda de pavão.

Camarão limpador skunk escarlate (Lysmata amboinensis), também chamado de Lady escarlate e camarão limpador listrado escarlate.

Camarão atarracado (Thor amboinensis), também chamado de camarão sexy, pois costuma balançar o rabo.

Um achado favorito é o camarão-anêmona sexy (Thor amboinensis) – assim chamado devido ao balanço sugestivo de sua cauda para imitar a ação ondulante dos tentáculos da anêmona.

Favoritos

Os leques-do-mar são uma visão onipresente nas paredes de Wakatobi e nas encostas externas dos recifes. Esses corais moles achatados estendem redes ramificadas de pólipos para coletar uma miscelânea de plâncton impulsionado pela corrente. E eles não são os únicos esperando para aproveitar esse banquete comovente de pequenos petiscos. Os leques-do-mar são o lugar para encontrar algumas das miniaturas mais magníficas de Wakatobi – os cavalos-marinhos pigmeus. Esses pequenos são tão bons em se esconder que permaneceram desconhecidos da ciência até poucos anos atrás.

Cavalo-marinho pigmeu bargibante (Hippocampus bargibanti)

Cavalo-marinho pigmeu de Pontoh (Hippocampus pontohi)

Até o momento, existem sete espécies conhecidas de cavalos-marinhos pigmeus no oceano, cinco dos quais podem ser encontrados nos leques-marinhos de Wakatobi. É preciso muita atenção para localizar um pigmeu, e eles geralmente não crescem mais do que uma unha humana e apresentam uma excelente camuflagem que os ajuda a se misturar com seu hospedeiro. A boa notícia é que os pigmeus ficam perto de casa e podem passar a vida inteira no mesmo leque. Basta pedir ajuda a um guia de mergulho e ele provavelmente poderá direcioná-lo para o ramo certo.

Predadores de Movimento Perpétuo

Os aglomerados de leques do mar são o refúgio favorito do falcão-de-nariz-longo (Oxycirrhites typus). O distinto padrão hachurado vermelho e branco deste pequeno predador de olhos aguçados torna-o um tema favorito para fotógrafos subaquáticos. Embora possam crescer até tamanhos de sete a dezoito centímetros, o peixe-gavião pode ser difícil de detectar, pois seu padrão de cores combina perfeitamente com os galhos emaranhados de uma gorgônia vermelha ou laranja. Continue procurando, porque não demorará muito para que um peixe-gavião revele sua posição.

O peixe-gavião-de-nariz-longo (Oxycirrhites typus) pode ser encontrado em leques-do-mar e árvores de coral negro.

Ao contrário da maioria dos predadores de emboscada, o peixe-falcão é um caçador que está constantemente em movimento, muitas vezes parando por apenas um breve intervalo antes de se reposicionar para o próximo local em uma busca contínua por presas. Uma estratégia bem-sucedida para observar e fotografar um peixe-falcão é marcar a última posição conhecida do peixe e esperar. O peixe-falcão tem o hábito de retornar aos pontos de emboscada favoritos regularmente, e é quando você pode tirar a foto. Só não tente chegar muito perto, ou ele desaparecerá em um instante.

Conectado

Talvez seja necessário mergulhar um pouco mais fundo para ver um goby-chicote do mar (gênero: Bryaninops), pois eles são encontrados quase exclusivamente em um tipo de coral de arame preto que prefere um pouco de profundidade. Portanto, você não estará apenas procurando em condições de pouca luz, mas também por um peixe pequeno e muitas vezes parado que é quase invisível. Os gobies chicote do mar têm corpos translúcidos que filtram a luz ambiente para combinar com a cor do ambiente, e seu torso ostenta barras horizontais que imitam os pólipos salientes de seu poleiro de coral. Adaptações adicionais incluem guelras colocadas na parte inferior do corpo para visibilidade mínima, brânquias pélvicas barbatanas em forma de ventosas para segurar seu hospedeiro e olhos grandes para detectar qualquer refeição em potencial que esteja passando.

Sea chicote goby (gênero: Bryaninops apresenta cerca de 16 espécies diferentes)

Depois de localizar um goby-chicote do mar, você pode acabar em um jogo de esconde-esconde. Sua visão aguçada irá alertá-los sobre sua abordagem, momento em que eles provavelmente se moverão para o outro lado do galho para evitar serem detectados. Este jogo pode durar algum tempo enquanto eles correm para manter o galho entre eles e qualquer intruso que desacelere a bolha. Você pode ter mais sorte durante um mergulho noturno, pois eles tendem a se mover um pouco menos depois de escurecer. Depois de encontrar um goby, procure outro, porque esses peixes costumam formar pares para acasalar. Quando esses peixes estão no modo parental, eles depositam uma ninhada de ovos em uma parte morta do coral e um dos pais fica de guarda. Encontre os ovos e provavelmente encontrará os gobies também.

Barris com cabelo

Um pequeno achado em Wakatobi que não exigirá muita procura é a lagosta rosa peluda (Lauriea siagiani), também conhecida como caranguejo-fada. Este pequeno crustáceo — que tecnicamente não é nem uma lagosta nem um caranguejo — instala-se em uma esponja gigante em forma de barril. Encontre uma esponja, olhe em sua parte inferior e você provavelmente localizará uma dessas criaturas delicadas. Apenas certifique-se de se mover devagar, pois elas podem se esconder na presença de uma ameaça percebida.

Lagostas roxas peludas (Lauriea siagiani) são residentes comuns de grandes esponjas-barril.

Na verdade, existem várias espécies de lagosta atarracada que você pode encontrar em Wakatobi, mas são as de pêlo rosa que são as favoritas fotogênicas. Sua armadura semitranslúcida assume um brilho perolado na luz, enquanto a natureza delicada de seu corpo é ainda mais acentuada por uma fina camada de pelos brancos, que é mais do que ornamental. As lagostas rosadas e peludas se alimentam de plâncton, e essa pelagem coleta pedaços flutuantes, que são então retirados dos filamentos salientes para fazer uma refeição.

Parente próximo da lagosta atarracada peluda, o caranguejo crinóide é na verdade outra variedade de lagosta atarracada pertencente ao gênio Allogalathea.

Ao examinar as esponjas-barril em busca de lagostas peludas, não se esqueça de verificar se os crinóides geralmente ficam empoleirados no topo. Perto de onde o crinóide se fixa à esponja, está um parente próximo do peludo, o caranguejo crinóide, que é outra variedade de lagosta atarracada pertencente ao gênio Allogalathea. A característica fascinante desses pequenos crustáceos é que a coloração do corpo geralmente se aproxima da do hospedeiro, permitindo que eles se misturem.

Esta é apenas uma amostra da fantástica e fascinante vida marinha que você pode descobrir em Wakatobi, onde mergulhadores e praticantes de snorkel desfrutam de acesso exclusivo a um dos ecossistemas de recifes de corais mais bem protegidos e com maior biodiversidade do mundo. Saiba mais sobre os Animais Fantásticos de Wakatobi em seu blog Fluxo Wakatobi

