Fascinantes House Reef Regulars de Wakatobi

Aqui está apenas uma pequena amostra do que pode ser encontrado no Wakatobi's House Reef. E como muitos mergulhadores e praticantes de snorkel que vivenciaram essa miscelânea subaquática de vida marinha podem atestar, ele realmente merece seu título de Melhor Mergulho em Costa do Mundo.

Recife da Casa de Wakatobi encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

O estranho casal de Wakatobi

O camarão gobi de Randall (Amblyeleotris randalli) geralmente combina com o camarão Alpheus randalli.

Uma busca cuidadosa por areia ou entulho no House Reef pode revelar o próprio "Odd Couple" de Wakatobi. O gobião camarão de Randall (Amblyeleotris randalli) é um peixe que vive em tocas e não é muito fã de trabalhos domésticos. Ao contrário do jawfish e de outras espécies que cavam suas próprias moradias no fundo do mar, esse pequeno peixe inteligente deixa seu companheiro de quarto fazer o trabalho. Quando você se depara com um desses peixes listrados, provavelmente verá um pequeno camarão ao seu lado. É esse crustáceo que assume a responsabilidade de construir e manter sua morada subterrânea compartilhada. Em troca de manutenção emprestada, o camarão quase cego desfruta da proteção vigilante do gobião de olhos aguçados, que mantém uma varredura peripatética dos arredores enquanto o camarão trabalha na remoção de detritos.

Trabalho de condenado

Alguns mergulhadores os chamam de blennies condenados (Pholidichthys leucotaenia), outros dizem que são gobies da engenharia. É mais provável que você encontre juvenis desta espécie, pois eles formam cardumes que chegam a centenas para enxamear os recifes se alimentando de algas.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Esses jovens podem ser confundidos com bagres listrados, pois imitam as marcas dessa espécie altamente tóxica para enganar possíveis predadores. Os adultos são muito mais reclusos, passando a maior parte do dia espiando pela boca dos túneis que escavam na areia – daí a referência à engenharia. Se você por acaso vir um adulto emergir, entenderá a denominação de condenado, pois os peixes maduros assumem perfis semelhantes aos de enguias com listras brancas distintas em um fundo preto, muito parecido com o traje clássico de prisão.

O golpe de limpeza

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

As extensões superiores do Wakatobi's House Reef são cobertas por estações de limpeza onde os bodiões-limpadores dançam e correm para atrair clientes. Há um grau de confiança embutido envolvido quando um predador de recife para com as mandíbulas abertas, permitindo que uma falange de pequenos peixes e camarões se aglomere sobre seu corpo e entre na boca para remover parasitas, pele morta e infecções preocupantes.

Mas há um habitante desonesto dos recifes que explora o espírito da estação de limpeza.

Fangblenny de listras azuis (Plagiotremus rhinorhynchos)

O fangblenny listrado de azul (Plagiotremus rhinorhynchos) imita a aparência e o comportamento de um bodião-limpador juvenil. Mas em vez de pegar parasitas, esse fangblenny dá uma mordida na carne. As presas homônimas deste peixe podem liberar um veneno anestésico contendo opioides semelhantes à morfina que impedem a vítima de sentir a mordida.

A Star Is Born

Hollywood fez uma estrela de um pequeno peixe azul brilhante chamado Dory. Você pode encontrar sua contraparte do mundo real no Wakatobi's House Reef, embora você possa ficar tão confuso quanto o personagem de desenho animado quando se trata de nomes. O peixe-cirurgião de paleta (Paracanthurus hepatus) é conhecido como peixe-cirurgião azul-regal, peixe-cirurgião de cauda-de-bandeira e peixe-seis-letras, apenas alguns dos quase doze nomes que esse peixe recebeu.

Peixe Cirurgião Paleta (Paracanthurus hepatus)

Seja qual for o nome, não há como confundir o padrão de cores índigo e azul-marinho característico dos adultos da espécie. Tão icônico quanto sua coloração é o nariz pontudo, em forma de focinho, a boca pequena e os dentes delicados deste peixe-cirurgião. Este pequeno trabalho dentário é usado para desalojar pequenos pedaços de algas de corais e rochas, dando aos parentes da vida real de Dori um papel importante em manter os corais livres do crescimento excessivo de algas.

Garras da Fúria

Camarão Pavão Louva-a-deus (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Escondendo-se em plena vista

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Pastadores e Munchers

Avistamentos de tartarugas são quase garantidos no Wakatobi's House Reef, e há duas espécies que você provavelmente encontrará. Tartarugas verdes jovens forrageando nos leitos de grama perto da costa, perseguindo águas-vivas e usando seus bicos para dragar o fundo do mar em busca de pequenos crustáceos e invertebrados.

Grande tartaruga verde jantando em ervas marinhas em águas rasas

Mais tarde na vida, eles mudarão para uma dieta vegetariana e pastarão nas próprias ervas marinhas. As tartarugas marinhas verdes desempenham um papel importante na saúde do ecossistema de ervas marinhas porque mordiscam as partes superiores das ervas sem perturbar as raízes das plantas, o que serve para melhorar a saúde e o crescimento dos bancos de ervas marinhas.

Tartaruga-de-pente olhando para a abertura da câmera de um fotógrafo.

Mova-se para a encosta do recife e é mais provável que você encontre uma tartaruga-de-pente. As tartarugas-de-pente têm uma dieta mais variada do que suas primas vegetarianas e vão mastigar um menu misto de esponjas, anêmonas, algas, lulas e camarões. Elas geralmente forrageiam em volta de pilhas de pedras, usando suas cabeças estreitas e mandíbulas em forma de bico para alcançar cantos e fendas.

Trifecta de peixe dardo

Ostentando uma gama deslumbrante de tons de arco-íris, os peixes-dardo estão entre os achados mais coloridos nos recifes de Wakatobi. Mas as águas dos peixes e os fotógrafos que se aproximam de forma demasiado agressiva descobrirão em breve a característica homónima destes habitantes do fundo que se assustam facilmente. Ao primeiro sinal de problema, os peixes-dardo voltarão para os poços que escavaram na areia ou nos fundos marinhos de entulho.

Os observadores do Dartfish têm um trio de opções em Wakatobi. O primeiro é o Dartfish de dois tons (Ptereleotris evides), normalmente encontrado em recifes rasos, o que os torna um achado ideal para mergulhadores. Esses peixes estão entre as maiores espécies de dardos, crescendo até 6 centímetros de comprimento.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris evidencia)

Os mergulhadores que se aventuram em profundidades médias de 6 a 15 metros podem procurar o peixe-dardo-de-fogo (Nemateleotris magnifica), que é frequentemente encontrado aos pares e apresenta uma coloração distinta em forma de chama desde a secção média até à cauda.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Mais profundos ainda estão os peixes-dardo decorados (Nemateleotris decora) que preferem as plataformas e ravinas cobertas de areia nas encostas dos recifes em profundidades de 15 a 30 metros.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Cílios Luxuosos

Cabeça-chata de De Beaufort (Cymbacephalus beauforti), mais comumente chamado de peixe-crocodilo.

Há um caçador furtivo vivendo nos recifes de Wakatobi, mas a maioria dos mergulhadores nadará direto por esse peixe sem perceber sua presença. Assim como seu réptil homônimo, o peixe-crocodilo é um predador de emboscada que passa a maior parte do tempo deitado imóvel em um afloramento de recife, esperando pacientemente por uma refeição para nadar dentro do alcance de uma investida bem cronometrada. Esses peixes são mestres da camuflagem e podem adaptar a coloração e o padrão de seus corpos para combinar com seus arredores.

O olho de um peixe crocodilo

O peixe-crocodilo também supera uma das características mais comuns que afligem os caçadores furtivos — os olhos. Para esconder seu semblante de olhos afiados, esses peixes desenvolvem crescimentos longos, semelhantes a cílios, conhecidos como lappets. As formas irregulares e rendadas desses crescimentos de lappet ajudam a quebrar os contornos escuros e reflexivos dos olhos, que poderiam alertar presas em potencial sobre a presença desse predador.

Eu realmente não mordo

Embora frequentemente visto em alguns locais de mergulho em Wakatobi, um dos caçadores mais letais na água não é realmente um morador de recife. Kraits-do-mar-listrados são, na verdade, répteis que respiram ar e vivem em terra firme e fazem caçadas de prender a respiração entre os corais e bancos de ervas marinhas. Um krait-do-mar pode permanecer submerso por até meia hora, tempo suficiente para localizar a presa e administrar uma mordida letalmente paralisante.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

O veneno de uma krait do mar é dez vezes mais poderoso que o de uma cobra, mas os mergulhadores têm pouco a temer. Essas cobras não são agressivas — embora seja extremamente imprudente cutucar um dedo muito perto de uma maneira ameaçadora. Wakatobi também é o lar de um impostor. As enguias-cobra-listradas exibem as mesmas faixas brancas e pretas distintas da krait do mar, contando com essa desorientação visual para enganar possíveis predadores. Um olhar mais atento revela diferenças sutis, pois o corpo da krait é mais arredondado e tem uma cabeça pequena e romba.

