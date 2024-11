Praia da Turquia em Wakatobi – Local de Mergulho #1

Se o local de mergulho de Wakatobi, Turkey Beach, não é sobre perus, então do que se trata?

Alguns dos pontos turísticos que você verá em Turkey Beach incluem o grande baiacu (Arothron hispidus), o peixe-espada dourado (Platax boersii) e, claro, as tartarugas marinhas verdes (Chelonia mydas).

Veja um mapa de Wakatobi's Reefs e você notará que o local de mergulho conhecido como Turkey Beach está listado como nº 1. Isso faz sentido, porque — exceto pelo Casa Recife — é um dos dois locais nomeados mais próximos do píer do resort. Quão perto ele fica? Se você estivesse sentado com seu café da manhã no restaurante à beira-mar de Wakatobi, olhando para a água, você estaria olhando bem para o começo dela.

Os hóspedes dos novos bangalôs Turtle Beach de Wakatobi também terão uma vista deste local de sua varanda, já que está localizado no extremo sul do resort. Como o nome indica, há uma praia de areia branca ao longo da costa, e este é um local preferido para famílias que procuram um lugar adequado para jovens para nadar ou mergulhar com snorkel.

O local de mergulho de Wakatobi, Turkey Beach, é uma continuação do mesmo sistema de recifes que compõe o House Reef, com encostas completas de recifes cobertas de corais e paredes verticais.

Do ponto de vista do mergulho e snorkeling, Turkey Beach é na verdade uma continuação do mesmo sistema de recifes que compõe o House Reef. A região costeira, que é muito maior do que o House Reef, é dominada por uma ampla extensão de tapetes de ervas marinhas com 1 a 3 metros de profundidade. Externamente, o planalto muda de composição para um recife de coral rico e animado que faz uma queda abrupta semelhante nas profundezas, mas com algumas diferenças sutis em sua topografia.

Em vez de ter um perfil quase vertical que corre continuamente, a face do recife muda periodicamente o ritmo da parede para a encosta íngreme e vice-versa. À medida que você se move ao longo de sua face, você encontrará um país das maravilhas de corais duros e moles e esponjas, desde o topo do recife (a uma profundidade de 2 a 3 metros) até a marca dos 50 metros.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Quando as correntes atingem o seu apogeu, cardumes de peixes reúnem-se para se alimentar perto da crista do recife. Entre anthias coloridas e fuzileiros correm em suas tentativas de pegar uma refeição sem se tornarem eles próprios. A qualquer momento, você pode encontrar uma ou duas arraias passando ou um cardume de peixes-papagaio cabeça-de-corcunda. Um olhar mais atento às dobras e fendas do recife revelará uma grande variedade de crustáceos e outros invertebrados.

Turkey Beach é conhecida como um dos melhores locais da reserva marinha de Wakatobi para encontrar tartarugas.

Tartaruga marinha verde (Chelonia mydas) pousou no recife de Turkey Beach para tirar uma soneca.

Somando-se a essa diversidade de vida marinha, a maior parte do terreno é crivada de saliências rasas e rebaixos, que fornecem às muitas tartarugas verdes residentes do local lugares aconchegantes para tirar um cochilo. Na verdade, Turkey Beach é conhecida como um dos melhores locais na reserva marinha de Wakatobi para encontrar tartarugas. Dia ou noite, os mergulhadores encontrarão uma população saudável de tartarugas marinhas verdes. Na maré alta, elas vêm para as águas rasas para mordiscar ervas marinhas e, em encostas mais profundas, podem ser acompanhadas por algumas tartarugas-de-pente comendo esponjas.

Dado o número de tartarugas encontradas neste local, você pode se perguntar por que ele não foi chamado de Turtle Beach? A resposta tem a ver com a natureza multilíngue da clientela de Wakatobi. Nos primeiros dias do resort, um hóspede da Alemanha ficou encantado com as muitas tartarugas marinhas encontradas durante um mergulho, mas também teve alguns desafios para entender como dizer "tartaruga" em inglês e erroneamente se referiu a elas como "perus". Daquele ponto em diante, o nome Turkey Beach pegou.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Muito parecido com o House Reef, as correntes em Turkey Beach podem flutuar em força e direção, fluindo tanto para o norte quanto para o sul com base no ciclo das marés. Como resultado, não há bóia de amarração neste local e todos os mergulhos são realizados à deriva. Dependendo da força da corrente, os planos de mergulho podem envolver uma deriva suave ou tornar-se mais emocionantes.

Além das visitas programadas regularmente pelos barcos de mergulho do resort, Turkey Beach é servida pelos barcos táxi do Wakatobi. Quando as correntes estão fluindo para o norte, os mergulhadores podem fazer um passeio de barco táxi de cinco minutos até o local e, em seguida, aproveitar um mergulho de deriva prolongado que os traz de volta ao píer do resort.

Entre sua proximidade com o resort e o que ele tem a oferecer, Turkey Beach é um dos locais de mergulho noturno mais populares de Wakatobi. Depois de escurecer, você provavelmente encontrará as tartarugas escondidas sob uma saliência dormindo. Você também encontrará o elenco habitual de criaturas noturnas, incluindo peixes-leão na caça, polvo deslizando entre os corais, lulas patrulhando, peixes-papagaio escondidos em seus casulos mucosos e todos os tipos de caranguejos correndo por aí.

De dia ou de noite, um mergulho em Turkey Beach é uma experiência gratificante e continua sendo um dos locais de mergulho mais adorados de Wakatobi.

Você pode aprender mais sobre Wakatobi visitando o blog deles – Fluxo Wakatobi

Informe-se sobre uma viagem visite o página de consulta de reserva de viagem aqui