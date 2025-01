Paraíso de parede a parede de Wakatobi

Se você gosta de mergulhar em paredes, estará no paraíso de parede a parede em Wakatobi

Não importa quantas vezes você tenha experimentado isso, aquele momento inicial quando você alcança a borda de uma parede subaquática pura sempre será uma emoção. Em um segundo, você está nadando através de um recife de coral raso, no outro você está suspenso sobre a borda do abismo. Esse contraste topográfico é particularmente acentuado no Wakatobi Dive Resort, onde muitos dos locais de mergulho incluem paredes íngremes que começam em profundidades muito rasas - algumas com menos de 10 pés de profundidade e mergulham em uma trajetória vertical para profundidades bem além dos limites aceitos do mergulho esportivo. Junte-se a nós para esta aventura virtual de mergulho em parede que vai na vertical.

Além do topo do recife no famoso House Reef de Wakatobi, uma parede escarpada é coberta com uma variedade colorida de corais duros e moles, gorgônias, esponjas e tunicados.

No limite

Barco de mergulho na borda do muro É uma visão deslumbrante quando o barco de mergulho se aproxima de um dos muros de Wakatobi, e a proa flutua sobre um recife de coral que parece perto o suficiente para ser tocado. Foto por Didi Lotze

O capitão do barco de mergulho manobra suavemente perto da borda do recife. A luz solar da manhã penetra na superfície calma da água, proporcionando uma visão dramática do que está abaixo. O contraste é impressionante entre o azul profundo e hipnótico do oceano e a ascensão repentina da crista do recife parecendo rasa o suficiente para ficar de pé. Olhando para o lado, você pode seguir uma grande parte da face íngreme da parede por um bom caminho através de águas cristalinas.

Uma verificação final da marcha e um passo gigante depois você é confrontado por um reino raso acima e profundamente abaixo quando você começa a descer com uma ventilação sutil de seu CE. Ao longo do caminho, uma grande e colorida anêmona verde-jade com sua hoste de peixes-palhaço perto da borda da parede chama a atenção, mas eles podem esperar. Agora é hora de visitar o porão. Ladeados por seu amigo e seu guia de mergulho, vocês três descem em formação como paraquedistas em queda livre em câmera lenta. Viajando em um ritmo tranquilo, seu computador de mergulhoAs leituras de profundidade começam a atingir os três dígitos enquanto, ao mesmo tempo, a paisagem sofre algumas mudanças dramáticas.

Desce neste mundo sombrio para assumir aparências maravilhosas.

Aqui embaixo, protegido da ação das ondas superficiais e das tempestades, as coisas ficam maiores. A face da parede é pontilhada por bosques de enormes árvores de coral macio e leques marinhos mais largos que o dobro dos braços estendidos. As esponjas neste mundo mais sombrio começam a assumir proporções mais estranhas, como esponjas-barril que ficaram muito maiores do que um barril real. Você gostaria de ter se preparado para filmar em grande angular esta manhã, mas, novamente, há mais paredes do que você pode contar e, claro, haverá algumas criaturas enigmáticas se abrigando entre as fendas da parede.

Mergulhador com leque do Mar Vermelho e corais chicote. Localizada no lado oeste do sistema de recifes Sawa, Pinki's Wall apresenta enormes esponjas-barris e grandes leques marinhos gorgônias crescendo nas bordas, todos abrigando uma variedade de criaturas.

Faça um rápido passeio virtual em algumas das paredes de Wakatobi Aqui você encontra

Existem também vários tipos de peixes que você não notou em alguns dos mergulhos mais rasos, como anthias e basslets com marcas listradas ou padrões de cores manchadas em tons vivos que parecem quase eletrificados. Uma explosão de movimento e cor chama sua atenção. É um peixe pequeno, laranja e rosa, que se mantém próximo à parede e, periodicamente, corre para dentro. águas abertas, queimando seu barbatanas e parecendo adquirir um tom ainda mais brilhante de laranja, rosa e roxo. Relembrando um briefing pré-mergulho, você o reconhece como um bodião exibicionista, com a intenção de atrair a atenção de um parceiro em potencial.

Um guia de mergulho Wakatobi atrai sua atenção com um movimento de “venha”. Ela está flutuando perto de uma grande gorgônia, apontando para o que parece ser, bem, mais galhos da gorgônia. Você parece. Então olhe mais de perto. Nada. Então, finalmente, você vê: um minúsculo cavalo-marinho, pequeno o suficiente para caber na sua unha, com uma coloração e textura que imita perfeitamente sua hospedeira gorgônia. Você pode ser desculpado por não ver esta pequena criatura. A camuflagem do cavalo-marinho pigmeu é tão perfeita que os cientistas só descobriram a maioria das espécies depois do ano 2000.

Um vislumbre de um cavalo-marinho pigmeu perfeitamente camuflado é uma visão que raramente é esquecida. Este garotinho foi fotografado no Fan 38 East, um muro exclusivo de Wakatobi conhecido por seus muitos, muitos leques do mar.

Seus esforços fotográficos para capturar o garotinho começam a tirar o melhor de você enquanto você tenta se manter estável, aparentemente sem nada abaixo de você. Mas, antes que qualquer frustração se instale, seu guia intervém para agir como um tripé humano. Com uma mão firme em um pedaço de rocha sem vida, a outra debaixo do braço ou no topo do tanque, a tarefa de repente se torna fácil. Clique no obturador e você o terá. Embora você se considere sortudo por ter visto um, lembre-se de agradecer ao seu guia de mergulho por seus olhos aguçados e sua ajuda constante.

Middle Grounds: Visitando o antigo litoral de Wakatobi

O tempo parece ter parado enquanto você fica imóvel ao lado da face imponente da parede. Mas o relógio do nitrogênio está funcionando e há muito mais para ver. Seu guia leva você em uma lenta travessia ascendente em direção a profundidades mais intermediárias, onde a face da parede é marcada por uma extensa rede de cavidades e cavernas cheias de sombras. Numa apresentação noturna no Longhouse, há algumas noites, o gerente do centro de mergulho explicou que seções da parede dentro desta faixa de profundidade foram moldadas pela ação das ondas há milhares de anos, quando o nível do mar estava mais baixo.

Em torno da faixa de profundidade de 100 metros (30.5 pés), os mergulhadores frequentemente encontrarão saliências e saliências na lateral da parede que foram moldadas pela ação das ondas há milhares de anos, quando o nível do mar estava mais baixo.

Estas erosões antigas proporcionam agora abrigo a uma variedade de criaturas reclusas, que são reveladas através de uma abordagem cuidadosa e do uso criterioso de uma pequena luz de mergulho. As antenas reveladoras de lagostas se projetam de uma fenda, outro recesso revela uma tartaruga verde.

Cobertura se estiver desligado

Progredindo para uma profundidade mais rasa, a maioria permaneceria para uma parada de segurança, pois o mergulho ainda está longe de terminar. Uma rápida olhada em seu computadorO display do mostra que o tempo restante sem parar ainda nem começou a atingir um único dígito. Seu medidor de pressão mostra que você ainda tem uma reserva confortável para continuar e aproveitar ao máximo os perfis de 70 minutos, marca registrada de Wakatobi.

Subir para profundidades mais rasas significa mais luz solar à medida que o recife começa a adquirir uma aparência diferente. Foto por Walt Stearns

Então, você usa os últimos dez a 15 minutos explorando o planalto raso coberto de corais do recife. De volta ao topo, o recife ganha uma aparência diferente sob a luz solar forte. As grandes gorgônias vermelhas e laranjas e os leques do mar são substituídos por manchas de coral-couro e intrincadas formações de placas e corais de mesa. Com a maré quase baixa, os corais sobem quase à superfície e os seus reflexos são espelhados nas calmas águas rasas da água, criando uma dupla exposição surreal do recife.

Depois de admirar o panorama geral, sua atenção volta aos detalhes enquanto você começa uma caçada pelos picos e vales da crista de corais. Um cardume de peixes-porco pretos, comumente chamados de durgons pretos, passa, com seus peitorais e dorsais barbatanas ondulando com um movimento de bater mais parecido com o vôo do que com a natação.

Um cardume de peixes-balista passa por aqui, com suas nadadeiras peitorais e dorsais barbatanas ondulando com um movimento de bater mais parecido com o vôo do que com a natação.

Olhando para o seu guia, vocês dois se movem para cima e para longe do recife para que o barco possa buscá-los. Seu computador diz que se passaram 74 minutos durante o mergulho. De volta a bordo, enquanto você olha para o lado em busca do choco que se despediu de você, seu guia abre um grande sorriso e pergunta: “pronto para outro mergulho?” Você então percebe que haverá muito mais oportunidades para descobrir esses caçadores furtivos e muitas outras criaturas incríveis que vivem nas paredes de Wakatobi.

Para mais informações sobre o Wakatobi Dive Resort, visite https://www.wakatobi.com