'Criamos corais para tolerar melhor ondas de calor letais'

A reprodução seletiva funciona, mas uma ação climática rápida ainda é necessária para salvar os recifes, relatam LIAM LACHS, ADRIANA HUMANES e JAMES GUEST da Universidade de Newcastle

Nosso grupo de pesquisa criou corais capazes de sobreviver melhor às ondas de calor marinhas. Nosso trabalho, agora publicado em Natureza das Comunicações, mostra que é possível melhorar a tolerância dos corais ao calor mesmo dentro de uma única geração.

Fizemos isso usando criação seletiva: uma técnica usada por humanos por milhares de anos para produzir animais e plantas com características desejáveis. A criação seletiva é como os humanos transformaram cães semelhantes a lobos em São Bernardos, chihuahuas e tudo no meio.

Agora, a reprodução seletiva está sendo considerada uma ferramenta para a conservação da natureza, particularmente para recifes de corais. O Coralassist Lab (do qual fazemos parte) e o Palau International Coral Reef Centre têm trabalhado especificamente na sobrevivência de ondas de calor de corais. Nossos últimos resultados são o ápice de sete anos de trabalho.

As ondas de calor marinhas provocam o branqueamento em massa dos corais e a mortalidade, sendo 2023-2024 declarado como o quarto evento global de branqueamento em massa. Métodos de evolução assistida – como reprodução seletiva – visam impulsionar a adaptação natural para ganhar tempo para os corais sob as mudanças climáticas.

No entanto, a melhora na tolerância ao calor em nossos corais criados seletivamente foi modesta comparada à intensidade das ondas de calor marinhas esperadas no futuro.

Embora a reprodução seletiva seja viável, provavelmente não é uma panaceia. Ainda precisaremos lidar com a causa do branqueamento em massa de corais reduzindo as emissões de gases de efeito estufa para mitigar o aquecimento e dar tempo para que os programas de evolução assistida entrem em vigor.

Como criar corais para tolerância ao calor

O primeiro passo foi determinar a tolerância ao calor de muitos corais pais em potencial no recife. Então, escolhemos indivíduos específicos para criar duas famílias separadas de descendentes, selecionadas para alta ou baixa tolerância ao calor. Criamos esses descendentes por três a quatro anos até que eles atingissem a maturidade reprodutiva e, então, testamos sua tolerância ao calor.

Coral criado seletivamente no berçário da nação insular do Pacífico, Palau (Jesse Alpert)

Conduzimos testes de reprodução seletiva para duas características diferentes: a tolerância a uma exposição curta e intensa ao calor (temperaturas 3.5 °C acima do normal por dez dias) ou uma exposição menos intensa, mas de longo prazo, mais típica de ondas de calor marinhas naturais (2.5 °C acima da média por um mês).

Isso nos permitiu estimar a herdabilidade de cada característica, a resposta à reprodução seletiva e se ambas as características têm uma base genética compartilhada.

Selecionar pais com alta tolerância ao calor, em vez de baixa, aumentou a tolerância de seus descendentes adultos para ambas as características testadas.

a) Visão geral do desenho experimental e exemplos de (b) pais de Acropora digitifera e (c) seus descendentes no viveiro em Palau (Laboratório Coralassist)

A herdabilidade era aproximadamente de 0.2 a 0.3 em uma escala de 0 a 1, o que significa que cerca de um quarto da variabilidade na tolerância ao calor da prole era devido a genes passados ​​de seus pais. Em outras palavras, essas características têm uma base genética substancial na qual a seleção natural e artificial podem atuar.

Medimos o estresse térmico cumulativo e a tolerância em termos de semanas de aquecimento de graus (semanas °C), que reflete tanto o quão quente fica quanto por quanto tempo. Dado o variabilidade de características identificadas nesses corais específicos, a tolerância ao calor poderia, em teoria, ser aumentada em cerca de 1°C-semana dentro de uma geração.

No entanto, mesmo este nível de melhoria pode não ser suficiente para acompanhar as ondas de calor cada vez mais intensas. Dependendo da ação climática, espera-se que a intensidade das ondas de calor aumente nas próximas décadas em cerca de 3°C-semanas por década, mais rápido do que o aprimoramento alcançado em nosso estudo.

Curiosamente, os corais criados seletivamente para alta tolerância ao estresse de curto prazo, em vez de baixa, não foram melhores em sobreviver à longa exposição ao estresse térmico.

Sem nenhuma correlação genética detectada, é plausível que essas características sejam impulsionadas por conjuntos independentes de genes, e os corais que são bons em sobreviver ao estresse térmico curto e intenso não são necessariamente os melhores em sobreviver a ondas de calor marinhas de longo prazo.

Isso teria implicações importantes, porque um trabalho como esse se beneficiaria de testes baratos e rápidos que podem efetivamente identificar colônias tolerantes ao calor para reprodução. No entanto, se esses testes não conseguem prever quais colônias de corais sobreviverão a ondas de calor de um mês, isso representa um sério desafio.

Fragmentos de coral durante uma onda de calor marinha simulada de longo prazo, alguns permanecendo relativamente saudáveis ​​(superior) e outros branqueando (inferior) ou morrendo (não mostrado) (Liam Lachs)

Ampliando a criação seletiva

Como é possível reproduzir corais seletivamente para maior tolerância ao calor, o próximo passo é conduzir testes em larga escala na natureza. Isso provavelmente exigirá que um número considerável de corais criados seletivamente seja implantado, talvez semeando diretamente larvas de corais em recifes ou plantando corais criados em uma instalação de aquicultura.

Para que isso funcione, os corais implantados devem se tornar reprodutivos e contribuir para o pool genético da população selvagem. Fazer isso em escalas muito grandes será desafiador, mas pode não ser necessário repor a cobertura de corais de grandes áreas.

Em vez disso, pode ser suficiente criar uma rede de menos centros de produção larval estrategicamente localizados, contendo corais seletivamente criados em altas densidades para maximizar o sucesso da fertilização. Esses centros serviriam para semear outros recifes e poderiam fornecer mais reprodutores para ações direcionadas.

Ainda são necessárias muito mais pesquisas e desenvolvimento, com muitas questões críticas permanecendo sem resposta.

Quantos corais precisam ser replantados para ter o efeito desejado? Podemos garantir que não haja compensações que possam comprometer as populações (evidências até agora sugere que este não é um grande risco)? Como podemos evitar a diluição de características selecionadas uma vez adicionadas à natureza? Como podemos maximizar as respostas à seleção?

Dado o ritmo do aquecimento dos oceanos, otimização e implementação da evolução assistida precisará acontecer em breve para que tenham uma chance de sucesso, mesmo que apenas em pequenas escalas. Acima de tudo, a sobrevivência dos recifes de corais ainda depende de uma ação climática urgente.

LIAM LACHS, Pesquisador de Pós-Doutorado em Ecologia e Evolução das Mudanças Climáticas; ADRIANA HUMANES, Pesquisador Associado de Pós-Doutorado em Ecologia de Recifes de Coral e James Convidado, Leitor em Ecologia de Recifes de Coral, tudo em UNIVERSIDADE DE NEWCASTLE. Este artigo foi republicado de A Conversação sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

