Tubarões-baleia em rota de colisão

O aquecimento dos mares pode forçar os tubarões-baleia a migrar para as rotas de navegação, de acordo com um novo estudo de FREYA WOMERSLEY da Marine Biological Association e DAVID SIMS da Universidade de Southampton

O aquecimento global tem o potencial de reorganizar os espaços usados ​​pela vida na Terra, em todos os ecossistemas. E nosso nova pesquisa mostra que os tubarões-baleia – os maiores peixes do mundo – podem estar em risco, já que o aquecimento dos oceanos pode forçá-los a seguir rotas de navegação movimentadas.

Mais de 12,000 espécies marinhas espera-se que se redistribuam no futuro à medida que os mares aquecem. Os animais que não conseguem se mover para permanecer em ambientes adequados correm o risco de serem completamente exterminados.

Mas as coisas são diferentes para animais maiores e altamente móveis que podem se mover livremente para encontrar condições que atendam às suas necessidades. Para eles, as mudanças nas condições do oceano podem não ser uma ameaça tão grande isoladamente, pois podem migrar para mares mais frios.

Em vez disso, mudanças nas condições podem forçar as espécies a buscarem áreas novas e mais perigosas, onde entrarão em contato com hélices de navios e outras ameaças humanas diretas.

Tememos que isso aconteça com os tubarões-baleia. Esses enormes tubarões podem atingir até 18 m – cerca de quatro carros de ponta a ponta – mas, apesar de seu tamanho e aparência robusta, seus números já recusou em mais de 50% nos últimos 75 anos.

Tubarão-baleia no Mar de Andamão (Abe Khao Lak)

In pesquisa anterior descobrimos que esse declínio pode ser devido, em parte, a colisões com grandes navios. Tubarões-baleia são particularmente vulneráveis, pois navegam se alimentando de plâncton e outros organismos minúsculos, raramente precisando nadar mais rápido do que o ritmo de caminhada humana. Enquanto passam longos períodos se movendo lentamente perto da superfície, eles geralmente são atingidos por navios e mortos.

Nossa nova pesquisa se baseia neste trabalho anterior. Descobrimos que as mudanças climáticas colocarão esses gigantes dóceis em perigo ainda maior, à medida que seus habitats preferidos se movem para novas áreas com tráfego pesado de navios.

Um futuro incerto

A pesquisa foi realizada por uma equipe internacional de mais de 50 cientistas de 18 países envolvidos no Projeto do Movimento Global Tubarão, usando 15 anos de dados de rastreamento por satélite de quase 350 tubarões-baleia marcados individualmente.

Os rastros de movimento foram comparados à temperatura, salinidade e outras condições ambientais do momento para determinar que tipo de habitat os tubarões preferiam.

Essas relações foram então projetadas no tempo com base em modelos climáticos (poderosos programas de computador que simulam o clima) para revelar quais partes do oceano podem, no futuro, ter condições semelhantes às usadas pelas espécies hoje.

Nossa abordagem de última geração descobriu áreas totalmente novas que podem abrigar tubarões-baleia no futuro, como as águas dos EUA no Pacífico, na região da baía da Califórnia, as águas japonesas no leste do Mar da China e as águas atlânticas de muitos países da África Ocidental.

Rapidamente percebemos que essas regiões abrigam alguns dos portos marítimos e rodovias de navegação mais movimentados do mundo, então sobrepusemos nossos mapas de preferência de habitat com aqueles de navegação global para determinar que é esperado que os tubarões colidam com os navios.

As principais rotas de navegação do mundo, com as mais movimentadas coloridas em amarelo. As áreas C (costa oeste dos EUA), D (África Ocidental) e E (Ásia Oriental) devem se tornar mais adequadas para tubarões-baleia à medida que os oceanos esquentam (Womersley et al / Natureza Mudanças Climáticas, CC BY-SA)

Com isso, projetamos que a coocorrência entre tubarões e navios será 15,000 vezes maior até o final deste século se continuarmos a depender fortemente de combustíveis fósseis, em comparação a apenas 20 vezes maior se seguirmos um cenário de desenvolvimento sustentável.

Isso não significa que as colisões aumentarão em 15,000 vezes, ou mesmo em 20 vezes, pois só podemos prever onde os tubarões-baleia estarão no futuro e o número preciso de navios variará. No entanto, se os tubarões se mudarem para essas novas áreas e suas movimentadas rotas de navegação, o aumento da mortalidade é uma possibilidade muito real.

Já registramos sinais de satélite presos a tubarões interrompendo abruptamente as transmissões em rotas de navegação, com sinais de profundidade mostrando os tubarões afundando lentamente – provavelmente mortos – no fundo do mar.

Mudando de rumo

Nossos resultados são alarmantes, mas destacam que temos a capacidade de mudar a trajetória populacional de tubarões-baleia. Neste caso, por meio da mitigação das mudanças climáticas, também podemos garantir indiretamente que o oceano seja um lugar mais seguro para alguns de seus maiores residentes.

Já sabemos quais estratégias testar para limitar as colisões entre navios e tubarões. Em fevereiro de 2024, uma reunião de signatários da convenção da ONU sobre a conservação de espécies migratórias apresentou uma série de recomendações com foco específico em tubarões-baleia.

Isso inclui redução de velocidade e redirecionamento de rotas sites-chave, e montar uma rede de relatórios de colisões. Agora cabe aos governos individuais tomarem medidas.

É possível que outras espécies experimentem pressões semelhantes como resultado das mudanças climáticas. Por exemplo, ondas de calor nos oceanos podem forçar outros tubarões a irem para águas superficiais mais frias, que estão sendo exploradas por pescarias de espinhel, ou para profundidades mais profundas, onde há menos oxigênio.

É hora de mudar nosso foco para esses estressores interativos no futuro, para que possamos começar a quantificar o mosaico de ameaças que os animais marinhos devem enfrentar nos oceanos do amanhã e proteger aqueles que estão em maior risco.

Não tem tempo para ler sobre as mudanças climáticas tanto quanto gostaria?

Receba nosso resumo semanal premiado em sua caixa de entrada. Todas as quartas-feiras, o editor de meio ambiente do The Conversation escreve Imagine, um pequeno e-mail que se aprofunda um pouco mais em apenas uma questão climática. Junte-se aos mais de 35,000 leitores que se inscreveram até agora.

Também na Divernet: COMO DESCOBRIMOS O QUE MATA TANTOS TUBARÕES-BALEIAS, QUER VER TUBARÕES-BALEIAS? SEM PROBLEMAS, OS TUBARÕES-BALEIAS MACHOS JOVENS SÃO CASEIROS, QUER VER TUBARÕES-BALEIAS? SEM PROBLEMAS